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Армия США разрабатывает новые системы связи для ведения широкомасштабных военных кампаний

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Армия США разрабатывает новые системы связи для ведения широкомасштабных военных кампаний

Армия США ведет разработку и тестовые испытания новейших систем связи, способных обеспечить управление и взаимодействие крупных войсковых подразделений, находящихся в разных частях света, в условиях широкомасштабных военных кампаний. О некоторых подробностях новой концепции, известной как Capability Set 25, рассказывается в публикации американского военно-аналитического издания C4ISRNET.


Новые технологии коммуникаций должны обеспечивать устойчивую связь между армейскими подразделениями численностью от 15 000 военнослужащих. Такой уровень взаимодействия в Пентагоне считают соответствующим новым угрозам, исходящим для США от технологически развитых вооруженных сил России и Китая, которые Вашингтон объявил своими стратегическими противниками.

Для ускорения разработки новых технологий и специализированной техники военное руководство Соединенных Штатов намерено активно привлекать частные компании.

День, когда армия создавала только свои собственные возможности и развертывала их, прошел. Все мы должны быть в игре, потому что, откровенно говоря, наши противники идут ва-банк

— заявил высокопоставленный сотрудник службы информационных технологий Минобороны США на состоявшейся в прошлом месяце конференции Army IT Day.

Разработка концепции Capability Set 25 была начата в 2021 году. В конце пошлого года Исполнительный офис программы по командованию, контролю и связи (PEO C3T) армии США направил группу экспертов для тестовых испытаний новых средств связи, установленных на ОБТ Abrams, бронированные машины Stryker и БМП Bradley. Однако в тот раз эксперимент окончился неудачей, сообщил представитель PEO C3T. По его словам, проблема заключается в слишком большом разнообразии и сложностях в совместимости различных типов оборудования связи, установленных на бронетехнике разных классов.

До последнего времени армия США использовала оборудование и технологии связи, не рассчитанные на широкомасштабное военное противостояние с армиями, владеющими современными средствами радиоэлектронной борьбы. Однако противостояние с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе или с Россией в Европе потребует более сложных и отказоустойчивых средств коммуникаций, способных устанавливать надежную связь между большим количеством подразделений различных родов войск.

Набор возможностей Capability Set 25 — это первая концептуальная разработка, которая изначально ориентирована на дивизию, формирование, способное к длительным боевым действиям. Более ранние системы были рассчитаны на бригадный уровень, что соответствовало доктрине армии США в войне с террористическими группировками, не обладающими современными техническими возможностями.

С тех пор все изменилось: новая эра соперничества великих держав отвлекает внимание от Ближнего Востока и групп боевиков с более низким или устаревшим оборудованием

— заключает автор статьи.
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Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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7 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:56
    +2
    Вот с чем, с чем, а со связью у матрасов полный порядок .
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: Alien From
      Вот с чем, с чем, а со связью у матрасов полный порядок .

      Только до тех пор пока не начнут сбивать их орбитальную группировку и рвать (взрывать) подводные кабеля.
      1. МДП
        МДП Сегодня, 16:23
        0
        У кого есть более 5 тыс противоспутниковых ракет?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:14
    +1
    Армия США разрабатывает новые системы связи для ведения широкомасштабных военных кампаний
    . Это не просто важно, ЭТО АРХИ ВАЖНО!!!
    Надёжные системы связи, передачи информации, но доступные влиянию противника, это и есть элемент достижения преимущества над противником, как на поле боя, так и вообще!!!
  3. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 16:18
    +1
    Боже, херани америку..да побыстрее, чтобы люди, которым она принесла вред, увидели эту кару и уверовали в справедливость мира
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:18
    +1
    Да, потеря связи, есть потеря управления! Запад, по части связи, всегда был силен. Но, я думаю, больше потому, что мы особо не стремились эту связь нарушать, портить, разрывать, уничтожать. А, надо бы, давно пора!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:22
      0
      Испортить можно все, но.... это не дёшево, не просто, не всегда, по крайне мере.