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Из-за неизвестного крупного БПЛА в небе над Санкт-Петербургом вводили план «Ковер»

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Из-за неизвестного крупного БПЛА в небе над Санкт-Петербургом вводили план «Ковер»

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области временно приостанавливали все авиационные перелеты в связи с введением плана «Ковер». Об этом сообщает ряд средств массовой информации.


Как стало известно, в небе в 160-200 километрах от Санкт-Петербурга был замечен неизвестный крупный беспилотный летательный аппарат. Из-за этого все вылеты из аэропорта северной столицы были приостановлены.

По предварительной информации, летающий объект представлял собой имитатор БПЛА Североатлантического альянса. Но более подробная информация пока не приводится. До часа дня самолеты из петербургского аэропорта вылетать не будут.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил прессе, что воздушное было закрыто после получения указания от Воздушно-космических сил России.

Позже стало известно, что план «Ковер» отменили, поэтому авиасообщение с северной столицей восстановят в ближайшее время. Однако остается открытым вопрос о том, как будет реагировать страна в случае, если ее воздушные границы нарушил беспилотник Североатлантического альянса.

Ранее поступала информация о падении неизвестного летательного аппарата в Адыгее. Из-за это была повреждена хозяйственная постройка в поселке Новый Гиагинского района республики.

В текущей ситуации стоит ожидать самых разнообразных провокаций со стороны как киевского режима, так и его западных покровителей. Данные провокации могут осуществляться, в том числе, и с применением беспилотных летательных аппаратов. Украина уже применяет БПЛА для попыток диверсий на российской территории, в том числе и на значительном отдалении от зоны проведения специальной военной операции.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:37
    +1
    Это все уже было на Яндексе несколько часов назад...Ну,да ладно.Сегодня что то БПЛА с руины косяком пошли
    1. Diger
      Diger Сегодня, 12:42
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Сегодня что то БПЛА с руины косяком пошли

      весна близится? Пернатые начинаю свой перелёт?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:47
      0
      Это уже не провокация, а открытое нападение и не важно имитатор или боевой БПЛА. Поставлена под угрозу гражданская авиация и еще не известно что на борту было этой "птички" может какие-то химические споры . Ленинградская область по определению имеет повышенную защиту ПВО, а тут такой пролет+залет ((( что-то не ладно в датском королевстве ((((
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:38
    0
    По крайней мере жители Санкт Петербурга видели в небе ,вылетели на перехват МИГ 31,эта " сараюшка" не для маневренного боя.Интересно что это было ,раз в небо подняли такой серьёзный аппарат.Что то у нас сегодня весело от БПЛА.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:38
    +2
    Вот и пришла война в наш дом.
    Пора, Ильюша, выходить из летаргии.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:48
      0
      "Ильюшу"похоже на переговоры пробило.С чего бы?Наверное все же вышел из летаргии am
  4. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 12:38
    +3
    Уже как к себе домой летают, пора бы уже задуматься нашим верхам о безопасности рядовых граждан.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:46
      -1
      Зашевелятся только когда над кремлём будет что-то летать. Какие к чёртовой бабушке нужны ещё линии ?????
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:40
    +1
    Американцы кружат вдоль границы. На юге Посейдоны, на северо- западе БПЛА.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:41
    0
    С какой стороны был замечен в 160 - 200 км неизвестный летательный аппарат?Начнём с того.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:43
    +2
    Это он красные линии высматривал. С высоты виднее.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 12:43
    0
    Ну вот уже и НАТО подключилось к прощупыванию нашей противовоздушной обороны, собственно это то к чему приводит слабое военно-политическое руководство страны, как говорится "Безнаказанность порождает вседозволенность".