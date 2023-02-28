Из-за неизвестного крупного БПЛА в небе над Санкт-Петербургом вводили план «Ковер»

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области временно приостанавливали все авиационные перелеты в связи с введением плана «Ковер». Об этом сообщает ряд средств массовой информации.
Как стало известно, в небе в 160-200 километрах от Санкт-Петербурга был замечен неизвестный крупный беспилотный летательный аппарат. Из-за этого все вылеты из аэропорта северной столицы были приостановлены.
По предварительной информации, летающий объект представлял собой имитатор БПЛА Североатлантического альянса. Но более подробная информация пока не приводится. До часа дня самолеты из петербургского аэропорта вылетать не будут.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил прессе, что воздушное было закрыто после получения указания от Воздушно-космических сил России.
Позже стало известно, что план «Ковер» отменили, поэтому авиасообщение с северной столицей восстановят в ближайшее время. Однако остается открытым вопрос о том, как будет реагировать страна в случае, если ее воздушные границы нарушил беспилотник Североатлантического альянса.
Ранее поступала информация о падении неизвестного летательного аппарата в Адыгее. Из-за это была повреждена хозяйственная постройка в поселке Новый Гиагинского района республики.
В текущей ситуации стоит ожидать самых разнообразных провокаций со стороны как киевского режима, так и его западных покровителей. Данные провокации могут осуществляться, в том числе, и с применением беспилотных летательных аппаратов. Украина уже применяет БПЛА для попыток диверсий на российской территории, в том числе и на значительном отдалении от зоны проведения специальной военной операции.