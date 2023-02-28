Военное обозрение
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Украинский ставленник в Николаевской области Ким рассказал об изменении тактики ракетных ударов ВС РФ

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Украинский ставленник в Николаевской области Ким рассказал об изменении тактики ракетных ударов ВС РФ

В последнее время российские войска изменили тактику и готовятся к нанесению ракетного удара по объектам на территории Николаевской области. Об этом заявил ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким.


По утверждению николаевского губернатора, российские вооруженные силы стали тщательнее подготавливать ракетные удары. Так, они используют ударные беспилотники для выяснения позиций противовоздушной обороны ВСУ. Уже после появления в небе беспилотников и анализа места расположения ЗРК ПВО ВСУ, наносятся ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, что к практике массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины Россия обратилась осенью 2022 года, после того, как украинские спецслужбы провели теракт на Крымском мосту. После этого объекты энергетики Украины, а также военная инфраструктура и предприятия оборонной промышленности стали подвергаться регулярным ударам как ракетами, так и с помощью беспилотной авиации.

Удары ВС РФ по украинской инфраструктуре привели к значительному ущербу для энергетической отрасли Украины. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял о повреждении значительной части энергетических объектов. Теперь Украина не может экспортировать электроэнергию, во всех регионах страны вводятся отключения света.

Хотя командование украинской ПВО регулярно отчитывается об успехах, в действительности по последствиям ударов по инфраструктуре этого не скажешь.
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1 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:46
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    С Южно-Украинской АЭС надо решать..Выносить трансформаторы,водлродную станцию.Там много чего критичного есть