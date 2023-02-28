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Politico: Страны Евросоюза не в состоянии избавиться от зависимости от российского ядерного топлива

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Politico: Страны Евросоюза не в состоянии избавиться от зависимости от российского ядерного топлива

Страны Евросоюза не в силах отказаться от поставок российского ядерного топлива, даже несмотря на сокращение их объемов.


Как сообщает американское издание Politico, Евросоюз не в состоянии ввести санкции, касающиеся поставок ядерного топлива российского производства, поскольку в некоторых европейских странах функционируют атомные электростанции, работающие только на нём. На замену российского ядерного топлива потребуется около десяти лет, при условии того, что на это будут направлены внушительные инвестиции.

Ситуация с атомной энергетикой является сложной для Евросоюза. Построенные Советским Союзом атомные реакторы по-прежнему зависят от поставок российского ядерного топлива. По данным за 2021 год поставки российского "Росатома" составили 20% от общего объема природного урана на сумму 210 миллиардов евро.

Всего в странах Евросоюза расположены 18 атомных электростанций, реакторы которых приспособлены исключительно под российское ядерное топливо. Тогда как такие страны как Болгария и Чехия снижают объемы российских поставок, Словакия, Венгрия и Финляндия вынуждены их наращивать, так как находятся в прямой зависимости от российского ядерного топлива.

Исходя из этого, вопрос о санкциях против российской атомной отрасли был снят еще до начала его обсуждения в Европарламенте. Против подобных ограничений выступила Венгрия, а также остальные страны, на территории которых имеются АЭС с реакторами российского производства, для которых в настоящее время отсутствует альтернативное топливо.
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:53
    +1
    Конечно, 210 лярдов под ногами не валяются, но еже ли рубануть, то ой..... , а все к этому идет....
    1. dauria
      dauria Сегодня, 15:59
      +1
      но еже ли рубануть, то ой....

      Если нефть с газом при попутном ветре ещё на сотню лет , то уран - на тысячу. И заменить нечем. До термоядерного синтеза ещё как до Пекина раком ... Расклад в пользу России , как ни крути . Осталось сохранить саму Россию....и казахов утихомирить .
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:06
      -1
      Если янки поднажмут - а они судя по всему поднажмут обязательно - то главной или даже единственной идеологией стран ЕС станет идеология "зелёной энергетики" и всё что с ней связано.
      Европа для России в обозримом будущем может стать крошечным островком для Росатома, поэтому нужно окучивать другие страны мира и не зацикливаться на ЕС.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:54
    +2
    Страны Евросоюза не в состоянии избавиться от зависимости от российского ядерного топлива
    Надеюсь Россия в состоянии избавить евросоюз от зависимости от российского ядерного топлива. Надеюсь хватит политической воли, а не как всегда.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:02
    +1
    А французы пусть у себя ядерное топливо утилизируют.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:05
    +1
    Америкосы не против и атомные станции, работающие на российском уране взорвать, (как и северные потоки) но нельзя. А как хотелось бы...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:13
      0
      Америкосы не против и атомные станции, работающие на российском уране взорвать, (как и северные потоки) но нельзя.
      Да, тут сложновато будет водолазами незаметно подобраться.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:11
    0
    А, может нам санкции объявить и не поставлять ядерное топливо на АЭС вражеским странам и союзам? Или нельзя?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:16
    0
    Politico: Страны Евросоюза не в состоянии избавиться от зависимости от российского ядерного топлива
    И что, кого-то это остановило, оградило от глупостей и дискриминационных мер, в отношении "поставщика"???
    Вопрос, что тут обсуждать???
  7. бухач
    бухач Сегодня, 16:18
    0
    Интересно,если у Болгарии и Чехии наши реакторы.а они снижают,стало быть глушить собираются,или рискнут другое топливо использовать.
  8. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:20
    0
    Возможности санкционной борьбы далеко не исчерпаны. Не затронута тема поставок в Россию семенной продукции и племенного материала, поставки лекарственных препаратов. Так что непонятно, чего в сохранении торговых отношений больше: необходимости пополнения бюджета или риска резкого ухудшения уровня жизни.