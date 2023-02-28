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Военкор рассказал о проблеме для немецких танков на Украине

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Военкор рассказал о проблеме для немецких танков на Украине

В том, что Киев получит танки натовского образца, сомнений ни у кого не осталось. В частности, уже появились сообщения о прибытии первых «Леопардов» на Украину.


Между тем, пока различные эксперты рассуждают о том, насколько боеспособны западные танки и какие трудности ждут ВС РФ в ходе противостояния с этими машинами, российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале рассказал о серьезной проблеме, с которой столкнутся «Леопарды» на территории нашей «западной соседки».

С его слов, «импортные» танки слишком тяжелые, и наши (соответственно и большинство украинских) мосты для них не приспособлены.

Стоит отметить, что вторая версия немецкой «кошки» действительно очень тяжелая. Так модификация 2A4 весит более 55 тонн, а 2А6 – и вовсе 63 тонны. Для сравнения, наш Т-72 имеет массу в 41 тонну, Т-80 – 42 тонны (Т-80У – 46 т.), а Т-90 – 46,5 тонн.

По мнению Сладкова, именно с этим связана передача Германией танковых мостоукладчиков Biber для ВСУ сверх запланированной нормы.

В то же время, военкор отметил, что для украинских войск «сверхмассивные» немецкие танки станут настоящей «головной болью». Ведь в момент переправы с использованием машин Biber, под удар артиллеристов ВС РФ будет попадать не только сам «Леопард», но и мостоукладчик в придачу.

Впрочем, эксперт предположил, что увеличение количества поставок инженерной техники может быть обусловлено и другой причиной.

Сладков допустил, что ВСУ планируют наступать на укрепленные российские позиции, например, в Белгороде. Между тем, военкор подчеркнул, что помимо рвов ВСУ ждут также бетонные надолбы, минные поля, МЗП и огневые точки. Поэтому наступление для украинских войск и переданных им немецких танков не станет «легкой прогулкой».

Мы готовы!

- написал Сладков.
Автор:
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23 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 14:03
    +1
    А сколько весит Армата? Чем тяжелей танк, тем дольше гореть будет...))). А если серьёзно, зачем им леопЁрды? Тем более в таких количествах? Обкатывать в бою для рекламы? Тогда они наверняка уже придумали план , как они "браво" воюют?! Тогда второй вопрос, почему не абрамсы?
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 14:05
      0
      Тогда второй вопрос, почему не абрамсы?
      60 тонн танк.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:07
        +3
        Цитата: Arzoo
        Тогда второй вопрос, почему не абрамсы?
        60 тонн танк.


        Да ещё и горит хорошо даже от РПГ-7 как показал иракский опыт.Так что пусть лучше Леопарды позорятся как в Сирии.
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 14:08
      0
      1) Армата имеет орентировочный вес 50-55 тонн.
      2) Абраша весит 60+ тонн. Тяжелее только Меркава.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:11
        0
        Военкор рассказал о проблеме для немецких танков на Украине
        Сегодня, 13:58
        6

        твою мышь...таков-нет,проблемы-есть... хоспаде....
        1. Комментарий был удален.
        2. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 14:19
          0
        3. barclay
          barclay Сегодня, 14:29
          +1
          Уже, говорят, есть под Часовым Яром (по радио промелькнуло).
          Через всю страну спокойно проехали под нашим "пристальным наблюдением"...
    3. barclay
      barclay Сегодня, 14:25
      0
      Среди бандеровцев есть больные головой персонажи, которые кипяткомписают от того, чтобы покататься и, если успеет, пострелять из немецкого танка, да против москалей.
      Хотя, в этих "польских" могут быть и польские экипажи.
      Ps: интересно, а им люки будут заваривать?
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:30
      +1
      Цитата: Аргон
      Тогда второй вопрос, почему не абрамсы?

      "Абрамсы" подождут, пока горят "Леопарды", реклама для первых, антиреклама для вторых. Весь запад будет покупать первые, ВПК США прибыль, Германии убытки.
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 14:04
    0
    На счет Белгорода не знаю. Но на Запорожье их уже ждут!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:04
    +3
    Так уже в новостях было сегодня ,что лёпы замечены перед Артёмовсеом.Если русские танки грязи не боятся ,почему должны боятся немецкие.Подумаешь впереди себя пустят пехоту,если она не проваливается в грунт ,значит танк должен пройти.Может хватит раздувать сказки про вес.Найдут как использовать.У них ширину гусениц,,которые сейчас на них кто нибудь замерял?
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 14:12
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Если русские танки грязи не боятся ,почему должны боятся немецкие.

      Любые танки требуют ее боятся, но порог страха у наших ниже, просто потому что они легче.
      Цитата: tralflot1832
      Подумаешь впереди себя пустят пехоту,если она не проваливается в грунт ,значит танк должен пройти.
      А у них есть пехотинцы весом в танк?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:20
        +1
        Есть опыт использования тигров и пантер в 2 мировую,проводилась разведка с командиром и мехводом.Есль они до определённого момента в грунт в обуви не проваливались ,значит пройдут.У немцев на Кольском п- ове с танками не получилось,а у нас получилось даже очень.
      2. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 14:23
        0
        ничего ты не понимаешь ! если танки застрянут они его вытолкнут !
  4. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:10
    -1
    А может, лучше не допускать до передовой и уничтожать при пересечении границы и на подходе? Но оленеводам и их начальнику до этого не додуматься. Зерновая сделка на подходе и китайские предложения по замирению. Гешефтмахеры.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 14:29
      +1
      уже всем тут надоело одно и тоже, мосты и жд путепроводы неприкосновенны, а ну кыш, иш удумал тут(
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: V.B.
      Но оленеводам и их начальнику до этого не додуматься. Зерновая сделка на подходе и китайские предложения по замирению. Гешефтмахеры.

      Если хотите, чтобы противник уважал вашу армию, научитесь сами уважительно относиться к своему командованию, которое, кстати, теснит НАТОвского врага по всем фронтам.
      Или это не ваша армия?
  5. Firemann
    Firemann Сегодня, 14:15
    +1
    Немецкий танк на Украине-это уже проблема.
  6. сайгон
    сайгон Сегодня, 14:16
    +1
    Вот честно не хотелось ба в тех танках ехать . Только представьте подбили НЕМЕЦКИЙ танк на нашей земле просто на памяти исторической сработает - убей немца убей фашиста .
    Как поступит солдат с выскакивающим танкером -убьет просто убьет.
  7. spirit
    spirit Сегодня, 14:23
    0
    2А4 весит как и панзергаубица,у которых как мы видим с мостами проблем не оказалась.Нл Партия приказала "Хаять" танки НАТО Сладков ответил :есть!!! soldier
  8. Normann
    Normann Сегодня, 14:26
    -1
    Цитата: Arzoo
    Тогда второй вопрос, почему не абрамсы?
    60 тонн танк.

    Меркаву надо брать))только кто ее даст, да и зачем она на данном театре...
  9. РоманRS
    РоманRS Сегодня, 14:28
    0
    Танк Тигр весил 57 тонн и вполне себе рассекал по тем же полям.
  10. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:28
    +1
    Цитата: Dart2027
    Цитата: tralflot1832
    Если русские танки грязи не боятся ,почему должны боятся немецкие.

    Любые танки требуют ее боятся, но порог страха у наших ниже, просто потому что они легче.
    Цитата: tralflot1832
    Подумаешь впереди себя пустят пехоту,если она не проваливается в грунт ,значит танк должен пройти.
    А у них есть пехотинцы весом в танк?

    Тут не вес рулит, а удельное давление! Первые в мире (аглицкие) танкисты проверяли проходимость грязи офицерским стеком методом втыкания. Ежели стек не тонет, то и танки пройдут. Проходимость людей человеческих и танков вполне сравнимы. Просто чел может выбрать лучший путь под свои мелкие габариты, не говоря уже о четвереньках и ползком. А стоячий оказывает удельное давление , сравнимое с танком