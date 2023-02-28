Замглавы МИД РФ Панкин заявил о нежелании России выходить из ВТО

С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики

Российская Федерация не будет отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.По утверждению высокопоставленного дипломата, позиция МИД РФ в данном вопросе не претерпела изменений, поскольку выход из ВТО чреват негативными последствиями для национальной экономики. Организация представляет собой важную площадку для защиты интересов страны в международной торговле, считает замглавы МИД.Если Россия покинет ВТО, это приведет к самоустранению от международного разделения труда, снижению интегрированности страны в глобальные цепочки производства и сбыта продукции. Соответственно, ухудшатся экономические связи страны в глобальном масштабе.- заявил замглавы МИД в интервью ТАСС Как отметил Панкин, ВТО позволяет усилить присутствие российских производителей на мировом рынке. Благодаря членству в организации расширяется и география российского экспорта, что также выгодно нашей стране.Дипломат также подчеркнул, что ни одна страна в мире еще не отказывалась от членства во Всемирной торговой организации. С идеей выхода РФ из ВТО ранее выступали некоторые депутаты Государственной думы ФС РФ. Однако в правительстве сочли такой шаг нецелесообразным, поскольку экономической результативности от членства в ВТО все же больше, чем возможных издержек.