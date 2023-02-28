Минобороны Швеции заявляет о нехватке лётного состава для истребителей JAS 39 Gripen

В последние годы Минобороны Швеции проводило курс на усиление мощи вооружённых сил, в том числе боевой авиации. Однако этот процесс проходил за счёт уменьшения зарплат лётного состава. Так, лётчики, начинающие свою карьеру в настоящее время, имеют меньший оклад по сравнению с уровнем 1999 года. Кроме того, возможности для карьерного роста резко сузились, так как основные должности в штабе ВВС прочно заняли «старички».
Последней каплей стало увеличение возраста выхода на пенсию с 55 до 65 лет. Летом 2022 года в связи с этим разгорелся скандал: лётчики выражали массовое недовольство размером зарплат и условиями службы, угрожая уйти в длительный отпуск или вовсе в отставку. В итоге в отпуск ушли 30 человек, что сразу же сказалось на налёте истребителей JAS 39 Gripen в 2022 году, который упал на 12%.
Это вызвано исключительно тем, что не хватает лётчиков
- говорится в ежегодном отчёте ВС Швеции.
Как прогнозируется шведскими экспертами, следует готовиться к дальнейшему росту проблем с персоналом. Учитывая, что в год обучается не более 12 лётчиков истребителей, ожидается дальнейшее снижение их числа; ситуация должна начать выправляться лишь к 2031 году.
В итоге лётчикам была возвращена возможность выйти на пенсию в 55 лет, началась кампания по привлечению на службу уже ушедших в отставку пилотов. Однако это не смогло исправить критической ситуации с личным составом, что ставит под вопрос реализацию планов по расширению авиапарка.
Слишком много представителей опытного лётного состава увольняется со службы ради работы в гражданских компаниях
- говорится в отчёте МО.
В докладе военного ведомства отмечается и о проблемах с выпуском новых истребителей и обслуживанием уже имеющегося парка, вызванных сбоями в поставке комплектующих, нехваткой запчастей и затягиванием строительства ремонтной инфраструктуры.
Производство новой техники в 2022 году пришлось в значительной степени перенести, отчасти из-за пандемии, но в основном из-за изменившейся мировой ситуации и агрессивной войны России
- заявляется в докладе МО.
Действительно, для оправдания любых неурядиц самый простой выход – это винить ковид и Москву.