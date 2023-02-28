Минобороны Швеции заявляет о нехватке лётного состава для истребителей JAS 39 Gripen

Это вызвано исключительно тем, что не хватает лётчиков

Слишком много представителей опытного лётного состава увольняется со службы ради работы в гражданских компаниях

Производство новой техники в 2022 году пришлось в значительной степени перенести, отчасти из-за пандемии, но в основном из-за изменившейся мировой ситуации и агрессивной войны России