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Минобороны Швеции заявляет о нехватке лётного состава для истребителей JAS 39 Gripen

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Минобороны Швеции заявляет о нехватке лётного состава для истребителей JAS 39 Gripen

В последние годы Минобороны Швеции проводило курс на усиление мощи вооружённых сил, в том числе боевой авиации. Однако этот процесс проходил за счёт уменьшения зарплат лётного состава. Так, лётчики, начинающие свою карьеру в настоящее время, имеют меньший оклад по сравнению с уровнем 1999 года. Кроме того, возможности для карьерного роста резко сузились, так как основные должности в штабе ВВС прочно заняли «старички».


Последней каплей стало увеличение возраста выхода на пенсию с 55 до 65 лет. Летом 2022 года в связи с этим разгорелся скандал: лётчики выражали массовое недовольство размером зарплат и условиями службы, угрожая уйти в длительный отпуск или вовсе в отставку. В итоге в отпуск ушли 30 человек, что сразу же сказалось на налёте истребителей JAS 39 Gripen в 2022 году, который упал на 12%.

Это вызвано исключительно тем, что не хватает лётчиков

- говорится в ежегодном отчёте ВС Швеции.

Как прогнозируется шведскими экспертами, следует готовиться к дальнейшему росту проблем с персоналом. Учитывая, что в год обучается не более 12 лётчиков истребителей, ожидается дальнейшее снижение их числа; ситуация должна начать выправляться лишь к 2031 году.

В итоге лётчикам была возвращена возможность выйти на пенсию в 55 лет, началась кампания по привлечению на службу уже ушедших в отставку пилотов. Однако это не смогло исправить критической ситуации с личным составом, что ставит под вопрос реализацию планов по расширению авиапарка.

Слишком много представителей опытного лётного состава увольняется со службы ради работы в гражданских компаниях

- говорится в отчёте МО.

В докладе военного ведомства отмечается и о проблемах с выпуском новых истребителей и обслуживанием уже имеющегося парка, вызванных сбоями в поставке комплектующих, нехваткой запчастей и затягиванием строительства ремонтной инфраструктуры.

Производство новой техники в 2022 году пришлось в значительной степени перенести, отчасти из-за пандемии, но в основном из-за изменившейся мировой ситуации и агрессивной войны России

- заявляется в докладе МО.

Действительно, для оправдания любых неурядиц самый простой выход – это винить ковид и Москву.

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5 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:42
    -1
    К чему бы всё это поведало вдруг МО Швеции?
    Может им вспомнить о боевых педерастах и задиристых фемистках, раз в местных ВВС такая печаль настала. crying
  2. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:53
    -1
    Так СССР развалился, вот и стали экономить не перед кем витрины капитализма показывать. За мечту полетать теперь не найдешь людей, все за деньги. Пусть раскошеливаются, не все заначки ещё вскрыли.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:54
    +1
    Проблеме дефицита боевых пилотов на Западе уже лет 5, если не 10. Одной из самых «задетых» стран является США. Железа больше, чем людей. Львиную часть проблемы создают конкуренция со стороны коммерческой авиации. Это превращает разработку боевого ИИ из экзотической игрушки в насущную потребность, что пугает.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:55
    0
    Пусть из бешенцев нанимают...
    И вообще, чем они заняты? Летчиками какими-то, когда в мире столько нерешенных проблем! Вон, министр обороны США Ллойд Остин - тот делом занят. Он объявил, что к 2025 году армия США станет первой на планете гендерно нейтральной. и эдорасов там будет не меньше 40%!
    Пилоты какие-то. А ну быстро озаботились поставкой необходимых для ВС пЭдиатров! Без самолетов воевать можно, а вот без стразиков - совсем никак!
  5. обыватель
    обыватель Сегодня, 16:08
    -1
    Это вызвано исключительно тем, что не хватает лётчиков
    Нашли проблему! Пригласили украинцев и всех делов. Обучать их не надо, они и так все умеют. А если пару раз в год разрешать пострелять в сторону России, то и зарплату можно не платить, за еду летать будут.