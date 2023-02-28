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Французский евродепутат: очередной пакет санкций ЕС против России может стать заключительным

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Французский евродепутат: очередной пакет санкций ЕС против России может стать заключительным

Очередной десятый пакет санкций ЕС против России может стать заключительным. Это может произойти из-за растущих разногласий между входящими в него странами.

Такое мнение высказал агентству РИА Новости депутат Европейского парламента Тьерри Мариани, представляющий Францию.

Французский депутат считает, что разногласия между европейцами растут и становятся все более заметными. В значительной степени это происходит из-за отличий в позициях по российским газовым поставкам. Эту отрасль стараются максимально оградить от влияния санкций такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия.

Помимо этого, болезненным является вопрос, касающийся сотрудничества европейских стран с Москвой в сфере ядерной энергетики. Политик напомнил, что примерно 20 процентов ядерного топлива для европейских АЭС поступает из Российской Федерации. Кроме того, 19 атомных электростанций на территории пяти государств Евросоюза создавали специалисты из РФ. И теперь обеспечение их безопасности возможно только при сотрудничестве с российской госкорпорацией «Росатом».

Депутат также отметил критическую зависимость атомной энергетики США от России, ведь 16 процентов ядерного топлива поступает на американские АЭС из России, а еще 30 процентов от ее союзников – Казахстана и Узбекистана.

Немного неловко для Джо Байдена, который включил ядерную энергетику в свой план по сокращению выбросов углекислого газа

- с иронией сказал французский политик.

Десятый пакет санкции против России был принят в Евросоюзе 25 февраля.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:07
    +1
    Кто то,чего то там в ЕС сказал о санкциях на собаку,хозяином которой есть Путин..Так что есть у них перспективы
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:08
    0
    Одиннадцатый пакет санкций ес будет против бритов.
    Где больше потерь - туда и отрицаловку направить.
    Евроассоциация с ухрией против брекзита.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:11
    +1
    Тут и к бабке не ходи ,в случае победы одной из сторон у победителей будут экономические плюшки.
  4. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 13:11
    +1
    Депутат также отметил критическую зависимость атомной энергетики США от России, ведь 16 процентов ядерного топлива поступает на американские АЭС из России, а еще 30 процентов от ее союзников – Казахстана и Узбекистана.

    Можно подумать, что Казахстан и Узбекистан откажутся от поставок ядерного топлива в Европу и США - у них свои интересы и не сильно-то они зависят от России.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 13:49
      +3
      Дело всё в том, что Казахстан и Узбекистан не имеют возможности самостоятельно производить ядерное топливо, все предприятия по добыче урана и его переработке в ядерное топливо являются совместными с Россией и работают по российским технологиям, так что далеко не всё так просто, как вы тут пишете.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:12
    0
    Французский евродепутат: очередной пакет санкций ЕС против России может стать заключительным

    Очередной десятый пакет санкций ЕС против России может стать заключительным. Это может произойти из-за растущих разногласий между входящими в него странами.
    . Может и так, поживём увидим.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:57
      -1
      Очередной пакет санкций не будет ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ, он будет ПОСЛЕДНИМ во всех смыслах этого слова. Если только наши власть имущие не отмочат какой-нибудь жест доброй воли.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:16
    0
    В запасе остается еще телефонный справочник.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:25
    +1
    разногласия между европейцами растут и становятся все более заметными

    да ладно... штаты ремешок возьмут и быстренько всех "примирят"... извернетесь да придумаете.... и 11, и 12.........
  8. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:26
    0
    сейчас европа больше похожа на человека который пилит сук на котором сидит
    1. Иван_Сечин
      Иван_Сечин Сегодня, 13:42
      -1
      Ну если так рассуждать, то и мы по сути занимаемся тем же smile
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:33
    0
    Перед каждым новым пакетом слышится рассусоливание что все больше нечего принять, исчерпали санкции. А потом раз и новый пакет и все жёстче и жёстче, тем более какой то депутаташка французский. Примут и следующий, пока по Берлину или Парижу танки наши не поедут или эквивалент наших решений в других местах.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:44
      0
      ПУСТЬ БОЛЬШЕ ПРИНИМАЮТ И ВСЕ СРАЗУ........................
  10. Иван_Сечин
    Иван_Сечин Сегодня, 13:40
    +1
    Наконец то до европейских депутатов дошло, что санкциями никакие режимы не образумить - Северная Корея, Иран, Венесуэла, Куба..... пелевать хотели они на всякие санкции-манкции, живут себе и "процветают"!
  11. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:41
    0
    Как это - десятый пакет последний? А мы? У нас на форуме ещё столько участников не под санкциями! laughing
  12. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 13:47
    +1
    [quote=Andy_nsk][quote]
    Можно подумать, что Казахстан и Узбекистан откажутся от поставок ядерного топлива в Европу и США - у них свои интересы и не сильно-то они зависят от России.[/quote]

    Ни Казахстан, ни Узбекистан ядерное топливо не производят. Возможно, они необогащённый уран поставляют.
    1. Иван_Сечин
      Иван_Сечин Сегодня, 14:00
      -1
      А что там за проблема в Европе с ядерным топливом, насколько помнится ставку на ядерную энергетику в Европе делала только Франция, и сомневаюсь что она как то зависела от Росатома
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:11
    0
    Цитата: Andy_nsk
    Депутат также отметил критическую зависимость атомной энергетики США от России, ведь 16 процентов ядерного топлива поступает на американские АЭС из России, а еще 30 процентов от ее союзников – Казахстана и Узбекистана.

    Можно подумать, что Казахстан и Узбекистан откажутся от поставок ядерного топлива в Европу и США - у них свои интересы и не сильно-то они зависят от России.

    Транзит( безопасный ) возможен только через территорию РФ.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:13
    0
    Цитата: Иван_Сечин
    А что там за проблема в Европе с ядерным топливом, насколько помнится ставку на ядерную энергетику в Европе делала только Франция, и сомневаюсь что она как то зависела от Росатома

    Не сомневайтесь, зависит и ещё как. Она может, в настоязее время, покрыть лишь часть своих потребностей.
  15. isv000
    isv000 Сегодня, 14:49
    0
    Десятый пакет вполне может стать стартовым для Европы на пути в Средневековье, куда потом можно наладить поставки копий и мечей, сделанных из их Леопёрдов...