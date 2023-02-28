Французский евродепутат: очередной пакет санкций ЕС против России может стать заключительным

Очередной десятый пакет санкций ЕС против России может стать заключительным. Это может произойти из-за растущих разногласий между входящими в него странами.
Такое мнение высказал агентству РИА Новости депутат Европейского парламента Тьерри Мариани, представляющий Францию.
Французский депутат считает, что разногласия между европейцами растут и становятся все более заметными. В значительной степени это происходит из-за отличий в позициях по российским газовым поставкам. Эту отрасль стараются максимально оградить от влияния санкций такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия.
Помимо этого, болезненным является вопрос, касающийся сотрудничества европейских стран с Москвой в сфере ядерной энергетики. Политик напомнил, что примерно 20 процентов ядерного топлива для европейских АЭС поступает из Российской Федерации. Кроме того, 19 атомных электростанций на территории пяти государств Евросоюза создавали специалисты из РФ. И теперь обеспечение их безопасности возможно только при сотрудничестве с российской госкорпорацией «Росатом».
Депутат также отметил критическую зависимость атомной энергетики США от России, ведь 16 процентов ядерного топлива поступает на американские АЭС из России, а еще 30 процентов от ее союзников – Казахстана и Узбекистана.
Немного неловко для Джо Байдена, который включил ядерную энергетику в свой план по сокращению выбросов углекислого газа
- с иронией сказал французский политик.
Десятый пакет санкции против России был принят в Евросоюзе 25 февраля.