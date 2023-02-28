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Представитель Белого дома Джон Кирби: Украина должна сама определить критерии победы над Россией

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Представитель Белого дома Джон Кирби: Украина должна сама определить критерии победы над Россией

Соединенные Штаты намерены добиться победы Украины в конфликте с Россией, но критерии этой самой победы должен определять Киев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби агентству Bloomberg.


Представитель администрации США подчеркнул, что США будут поддерживать Украину до самой победы, но определять условия победы должна сама Украина. Поэтому никаких советов в отношении Крыма и Донбасса Белый дом давать не будет, Зеленский сам решит, как вести боевые действия с Россией.

Мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа

- заявил Кирби.

Вашингтон в очередной раз пытается всех убедить, что не имеет никакого отношения к принятию решений киевским режимом. По словам того же Кирби, якобы Киев самостоятельно, без вмешательства США, должен принять решение об устраивающих его условиях завершения конфликта. В случае, если Украина решит сесть за стол переговоров с Россией, то пожалуйста, Вашингтон скромно постоит в сторонке, никак в них не вмешиваясь. В общем, Украина - самостоятельное государство, а Зеленский не марионетка Запада.

Не забыл представитель Белого дома кинуть камень в сторону России, в очередной раз соврав о якобы нежелании Москвы вести переговоры о завершении конфликта. По его словам, Кремль вообще не предпринимает никаких усилий к этому. Уточним, что Москва действительно не намерена садится за стол переговоров, но только на условиях Запада, чего и добиваются США, но готова к диалогу на своих условиях, чего в Вашингтоне не хотят допускать, ведь это будет означать победу России, а не Украины.
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19 комментариев
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  1. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 13:30
    +3
    То есть о победе Украина может только мечтать. Я так его понял!
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:38
      +3
      Я так его понял!

      Вы его поняли неправильно - победой Украина может считать ЧТО УГОДНО! То есть раздел государства между Россией, Румынией, Словакией и Польшей - это однозначно победа, так как не вся незалежная досталась России. Исчезновение Украины с карты - вообще победа из побед, так как хрен вам всем а не Украина. Ну и далее в том же духе.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:39
      -2
      Представитель Белого дома Джон Кирби: Украина должна сама определить критерии победы над Россией


      Прикольно.Сейчас выбежит весёлый клоун и размахивая жёвто-блакитным завопит о окончательной и бесповоротной перемоге.
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 13:47
      0
      Гедеван Александрович (скрипач):
      "Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю и Владимир Николаевич тоже!" wink
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:49
        -2
        Колумб, явно совершил большую ошибку... а исправлять опять русским.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Я так его понял!

      ну да -"сами, сами, мы тут не причем - "Я не я, и котомка не моя"!"
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:34
    0
    Ну да, верим, и цели выбирают и наводят тоже всу...... Этому пустобреху кто-то еще верит, если вообще слушает....., свои же полосатые сми ржут над его высказываниями, но пишут исправно "правду", поскольку уплачено.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:34
    +2
    Очень тонкий намёк на толстые обстоятельства......
  4. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:35
    -1
    А чё тут сложного? Если после СВО У. сохранится даже в заведомо декоративном виде (один хутор, зато все в вышиванках) -уже перемога. Ну а совсем исчезнет -тогда. да. зрада! :)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:23
      -1
      Цитата: Вадим Топал-Паша
      Если после СВО У. сохранится даже в заведомо декоративном виде (один хутор, зато все в вышиванках) -уже перемога.

      Ну как в США уже и заявили про "хутор в вышиванках":
      "Наиболее реалистичным способом завершения вооруженного конфликта на Украине является сохранение российского контроля над Крымом и Донбассом с предоставлением гарантий НАТО в отношении оставшейся под контролем киевского режима территории"
  5. neri73-r
    neri73-r Сегодня, 13:36
    -2
    Походу китайцы что-то англосаксам кулуарно шепнули, что последние потихоньку сдавать фашистов стали.
  6. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 13:41
    +1
    Конечно "сама", мы ей просто немножко поможем принять правильное выгодное для нас условие победы над Россией, накачаем ещё больше оружием и живой силой, а так безусловно сама сама всё сама.
  7. rusich
    rusich Сегодня, 13:43
    -1
    А не замучается окраина вместе с янкесами хлебать лаптем. Не скажу что, пусть каждый добавит критерии для Кирби, какие придут на ум
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:46
    -2
    Основным критерием "победы" для Украины будет являтся безоблачное существование "правительства в изгнании" на территории Польши, ну и конечно круглые суммы на оффшорных счетах " Квартала 95"
  9. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 13:55
    0
    one big joke It's the shadow government and the world economic forum, Who decides war or no war, Enemy or no enemy life or death.
    The people you see on television and social media are just puppets
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:07
    +1
    Поэтому никаких советов в отношении Крыма и Донбасса Белый дом давать не будет

    Какие там советы, только жесткий приказ -"Клоун или ты наступаешь, собака, или мы тебя Путину сдадим в наручниках !"
  11. Krilion
    Krilion Сегодня, 14:20
    +1
    любой исход будет победой для украины, если она сохранится как государство... и этот любой исход, где сохранится украина, будет поражением для России...
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:27
    0
    В ход пошла знаменитая американская казуистика. Завтра Зелибоба прекращает войну и объявляет Победу ! То что они просрали пять областей не важно .
    Главное что теперь можно смело идти в американский суд за репарациями ,американцы будут арестовывать русское имущество по всему миру
  13. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:42
    0
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: Вадим Топал-Паша
    Если после СВО У. сохранится даже в заведомо декоративном виде (один хутор, зато все в вышиванках) -уже перемога.

    Ну как в США уже и заявили про "хутор в вышиванках":
    "Наиболее реалистичным способом завершения вооруженного конфликта на Украине является сохранение российского контроля над Крымом и Донбассом с предоставлением гарантий НАТО в отношении оставшейся под контролем киевского режима территории"

    Ну это влажные девичьи мечты хуторянок, не более. Я подозреваю, что или РФ додавит У. с нынешним руководством или с новым.