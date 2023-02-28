Представитель Белого дома Джон Кирби: Украина должна сама определить критерии победы над Россией

Мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа

Соединенные Штаты намерены добиться победы Украины в конфликте с Россией, но критерии этой самой победы должен определять Киев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби агентству Bloomberg.Представитель администрации США подчеркнул, что США будут поддерживать Украину до самой победы, но определять условия победы должна сама Украина. Поэтому никаких советов в отношении Крыма и Донбасса Белый дом давать не будет, Зеленский сам решит, как вести боевые действия с Россией.- заявил Кирби.Вашингтон в очередной раз пытается всех убедить, что не имеет никакого отношения к принятию решений киевским режимом. По словам того же Кирби, якобы Киев самостоятельно, без вмешательства США, должен принять решение об устраивающих его условиях завершения конфликта. В случае, если Украина решит сесть за стол переговоров с Россией, то пожалуйста, Вашингтон скромно постоит в сторонке, никак в них не вмешиваясь. В общем, Украина - самостоятельное государство, а Зеленский не марионетка Запада.Не забыл представитель Белого дома кинуть камень в сторону России, в очередной раз соврав о якобы нежелании Москвы вести переговоры о завершении конфликта. По его словам, Кремль вообще не предпринимает никаких усилий к этому. Уточним, что Москва действительно не намерена садится за стол переговоров, но только на условиях Запада, чего и добиваются США, но готова к диалогу на своих условиях, чего в Вашингтоне не хотят допускать, ведь это будет означать победу России, а не Украины.