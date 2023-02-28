Советник главы Минобороны Украины: Мы сможем мобилизовать больше граждан, если потребуется

Несмотря на, казалось бы, беспрецедентные меры по всеобщей мобилизации на Украине, в Киеве заявили, что при необходимости смогут призвать в ряды ВСУ еще больше граждан. Об этом в своем недавнем интервью агентству Bloomberg заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.На вопрос журналиста о том, хватит ли Киеву сил, чтобы продолжить противостояние с Россией, военный ответил, что у его страны имеются «достаточные резервы». Следовательно, если возникнет потребность, то в ряды ВСУ будет мобилизовано еще больше людей.К слову, о мобилизации на Украине. Последняя на данный момент волна, уже непонятно какая по счету, была особенно «ожесточенной». В Сети была опубликована масса роликов, где военные хитростью, а нередко и силой, «призывают» своих сограждан отдать долг родине.Военнообязанные украинцы, правда, не спешат вставать на защиту своей страны. Ранее мы уже писали о целом «теневом бизнесе», построенном на переправке мужчин из Украины за рубеж.Впрочем, о нежелании простых граждан погибать за интересы полностью подконтрольных Западу властей, прекрасно понимают и в Киеве. Так, недавно, советник офиса Зеленского Подоляк объяснил закрытие границ для военнообязанных тем, что, если бы этого не сделали, то они бы «разбежались».По последним данным, на Украине с первых дней российской СВО через мобилизацию прошло не менее полумиллиона человек.