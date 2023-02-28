Военное обозрение
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Советник главы Минобороны Украины: Мы сможем мобилизовать больше граждан, если потребуется

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Советник главы Минобороны Украины: Мы сможем мобилизовать больше граждан, если потребуется

Несмотря на, казалось бы, беспрецедентные меры по всеобщей мобилизации на Украине, в Киеве заявили, что при необходимости смогут призвать в ряды ВСУ еще больше граждан. Об этом в своем недавнем интервью агентству Bloomberg заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.


На вопрос журналиста о том, хватит ли Киеву сил, чтобы продолжить противостояние с Россией, военный ответил, что у его страны имеются «достаточные резервы». Следовательно, если возникнет потребность, то в ряды ВСУ будет мобилизовано еще больше людей.

К слову, о мобилизации на Украине. Последняя на данный момент волна, уже непонятно какая по счету, была особенно «ожесточенной». В Сети была опубликована масса роликов, где военные хитростью, а нередко и силой, «призывают» своих сограждан отдать долг родине.

Военнообязанные украинцы, правда, не спешат вставать на защиту своей страны. Ранее мы уже писали о целом «теневом бизнесе», построенном на переправке мужчин из Украины за рубеж.

Впрочем, о нежелании простых граждан погибать за интересы полностью подконтрольных Западу властей, прекрасно понимают и в Киеве. Так, недавно, советник офиса Зеленского Подоляк объяснил закрытие границ для военнообязанных тем, что, если бы этого не сделали, то они бы «разбежались».

По последним данным, на Украине с первых дней российской СВО через мобилизацию прошло не менее полумиллиона человек.
Автор:
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19 комментариев
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  1. krot
    krot Сегодня, 13:58
    +1
    Да конечно, у шумеров еще не все мужики кончились, плюс гитлерюгент подрастает.. Мяса еще навалом.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:02
      +2
      И все будут воевать за свой счёт.Вот что значит весёлый и находчивый президент.
      Вот один всушник выложил скрин своего мобильного банка, на котором видно, что ему зачислена зарплата в 261,63 грн (это примерно 5 долларов). «Уважаемые командиры, это такая благодарность военным, пошедшим в ряды ВСУ с 24 февраля? Позор Вам. Интересно, знает ли господин Залужный, что происходит в бригадах? Это зарплата за месяц. И как прокормить семью на такие средства? Возможно, вы знаете маркеты и аптеки с низкими ценами, то скажите адрес их, мы будем туда ходить за продуктами. Позор Вам», — написал он.
      Количество видеообращений всушников с передовой уже не поддается подсчету. Жалуются, ругаются, клянут власть через одного. Суть претензий простая: денег стало в разы меньше, а риска больше.Боец ВСУ по имени Иван записал видео из Артемовска (Бахмута). Говорит, преимущественно матом, что у власти закончились деньги и теперь нормальной зарплаты не видать. Мол, раньше минимально платили 14 тысяч гривен, потом подняли эту сумму до 20 тысяч. Но жили-то добровольцы не на «эти гроши», а благодаря надбавкам. Минимум — в 30 тысяч, если находишься не на передовой, максимум — плюс 100 тысяч. А теперь тыловые надбавки убрали (приостановлены выплаты постановлением Кабмина от 20 января 2023 года), и ему после вывода на отдых из «бахмутской мясорубки» светит не 44 тысячи, а всего 20.«За эти 20 тысяч нам надо будет отремонтировать все свои автомобили, заправлять их. Мы будем отходить и выезжать за свои деньги, так же, как заезжали сюда, в Бахмут, — перечисляет он. — Нам страна (он называет ее — державка) выделила на 10 автомобилей аж 50 литров солярки. Сейчас еще дают совсем немного, чтобы мы могли хотя бы на позицию выехать, довезти туда боекомплект и забирать оттуда раненых. И это все потому, что денег нет у "зеленой команды” для зарплат».
      В своем другом видео Иван передает привет главкому Залужному, рассказывает, как командиры мухлюют, чтобы урезать им премии.

      https://dzen.ru/a/Y_ua9SCGcVQwU4tq
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:04
      +1
      Цитата: krot
      Да конечно, у шумеров еще не все мужики кончились, плюс гитлерюгент подрастает.. Мяса еще навалом.

      а у нас ресурс-бесконечен... откуда рождаются такие комментарии ,из каких глубин сознания?
    3. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: krot
      Мяса еще навалом.


      ну так Запад приказал до последнего жителя Украины и в Киеве взяли под козырек.В реальности настоящий мобилизационный потенциал (20 - 35(40)лет на Украине уже исчерпан а осталась так называемая некондиция в виде больных,стариков и баб(так называемое 100% пушечное мясо).
  2. rusich
    rusich Сегодня, 13:59
    0
    Кого они собрались мобилизовывать. Уже еле с помощью облав военкомов с трудом единицы вылавливают. Или по примеру гитлеровской Германии гитлерюгенд организовывать будут, плюс все женское население под ружье поставят
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: rusich
      Кого они собрались мобилизовывать. Уже еле с помощью облав военкомов с трудом единицы вылавливают.

      Ну почему же, на Украине имеется еще резерв, пару миллионов "неприкасаемых".
    2. Комментарий был удален.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 14:09
        +1
        Цитата: Аэродромный
        знакомые звонят, угорают над " соловьевым"

        А над роликами оттуда тоже угорают?
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:59
    0
    Все верно, а кому интересно погибать за интересы пиндов? Скакать это одно , а погибать совсем другое. Те кто хотел "...сала" его получили.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: Аргон
      Все верно, а кому интересно погибать за интересы пиндов? Скакать это одно , а погибать совсем другое. Те кто хотел "...сала" его получили.

      вас огорчит, но, они реально воюют против нас, против нашего "вторжения", для них, это"отечественная война" . понятно вам нет ?
  4. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 13:59
    +1
    Несмотря на, казалось бы, беспрецедентные меры по всеобщей мобилизации на Украине, в Киеве заявили, что при необходимости смогут призвать в ряды ВСУ еще больше граждан.
    Смогут. Только качество и мотивация этих солдат будут соответствующими. Я думаю, просто вывести на позиции и заставить окапываться, таких они найдут еще очень много, а для проведения наступления у них окно возможностей скоро закончится.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:03
    +3
    Возможно, что следующая мобилизация будет выглядеть так...
  6. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:04
    +1
    Я уже писал ранее, мяса на Украине хватит надолго + женщины старики и дети + уже с промытыми мозгами поколение конченных подрастает + нарожают ещё.
    Все умные уже свалили из Украины, остались терпилы и те кому некуда податься.
    Нужно менять в корне всю СВО, а не перемалывать метр за метром.
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:07
    +1
    третья и вторая группа инвалидности не повод отсрочки от мобилизации am
  8. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 14:08
    +1
    Следовательно, если возникнет потребность, то в ряды ВСУ будет мобилизовано еще больше людей.
    Уже стали посылать на убой западенцев, так что истощение ресурсов не за горами.
  9. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 14:12
    0
    Так они уже больше 100 тыс только на обучение по странам НАТО расписали. Внутри тоже отмобилизовали дофига. Со сторо нашего МО тишина как перед последней "перигруппироакой"
  10. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 14:25
    0
    По последним данным, на Украине с первых дней российской СВО через мобилизацию прошло не менее полумиллиона человек.


    точнее по официальным украинским данным а в реальности мобилизовали в три раза больше.
    С учетом того что сейчас основная масса моблизованных идет с Западной Украины а попросту Галиции то по этой территории необходимо работать не только по транспортной и энергетической инфрастуктуре.
  11. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 14:25
    0
    ..заявил советник главы
    Минобороны Украины Юрий Сак.

    Намедни был праздник, и собственно вопрос, где работа ССО, все эти бесноватые кастрюли типа глав Николаева, Днепропетровска, Киева, "саков" и т.п. должны, по моему мнению , обнулены - в назидание для бандарлогов.
  12. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:46
    0
    Мобилизационный потенциал Украины далек от исчерпания. Не встречал такой мысли (что людские резервы близки к окончанию) ни у одного военкора (а летом они проскакивали). Тот же Cassad недавно публиковал материал, со списком порядка 40 бригад, находящихся на западной Украине на отдыхе/пополнении/обучении. Из них 4 новых. Новые источники для пополнения Украина, несомненно, ищет. И здесь спад\сокращение промышленности дает приток новой крови.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:47
    0
    Мы сможем мобилизовать больше граждан, если потребуется
    детей, стариков и баб под ружьё?!