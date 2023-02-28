Минобороны РФ объяснило ограничения полетов над Санкт-Петербургом военными учениями

В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя

Решение об ограничении воздушных перелетов над Санкт-Петербургом было связано с проведением учений сил противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Как утверждают в военном ведомстве, силы ПВО и гражданские органы управления воздушным движением отрабатывали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации нарушителя воздушных границ страны, а также оттачивали взаимодействие военных с гражданскими экстренными службами. В учениях принимали участие истребители дежурных сил противовоздушной обороны ВС РФ.- сообщается в официальной группе Минобороны РФ в социальной сети.Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге был введен некий план «Ковер» в связи с появлением над городом неопознанного беспилотного летательного аппарата. Появились сообщения, что беспилотник мог быть имитатором БПЛА НАТО.Утром аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге перестал принимать и отправлять самолеты. Движение воздушных судов над регионом было ограничено. В небо над северной столицей подняли истребители. Местные жители в социальных сетях писали, что слышался звук летающих самолетов как во время воздушных парадов.К часу дня небо над Санкт-Петербургом уже было открыто для полетов, ограничения отменены, а аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов. Таким образом, Минобороны РФ развеяло опасения граждан о появлении каких-то иностранных летательных аппаратов в воздушном пространстве над северо-западной частью России.