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Минобороны РФ объяснило ограничения полетов над Санкт-Петербургом военными учениями

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Минобороны РФ объяснило ограничения полетов над Санкт-Петербургом военными учениями

Решение об ограничении воздушных перелетов над Санкт-Петербургом было связано с проведением учений сил противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.


Как утверждают в военном ведомстве, силы ПВО и гражданские органы управления воздушным движением отрабатывали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации нарушителя воздушных границ страны, а также оттачивали взаимодействие военных с гражданскими экстренными службами. В учениях принимали участие истребители дежурных сил противовоздушной обороны ВС РФ.

В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя

- сообщается в официальной группе Минобороны РФ в социальной сети.

Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге был введен некий план «Ковер» в связи с появлением над городом неопознанного беспилотного летательного аппарата. Появились сообщения, что беспилотник мог быть имитатором БПЛА НАТО.

Утром аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге перестал принимать и отправлять самолеты. Движение воздушных судов над регионом было ограничено. В небо над северной столицей подняли истребители. Местные жители в социальных сетях писали, что слышался звук летающих самолетов как во время воздушных парадов.

К часу дня небо над Санкт-Петербургом уже было открыто для полетов, ограничения отменены, а аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов. Таким образом, Минобороны РФ развеяло опасения граждан о появлении каких-то иностранных летательных аппаратов в воздушном пространстве над северо-западной частью России.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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21 комментарий
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:20
    +3
    Серьёзно? Такой шухер из-за простых учений! Что даже гражданское авиасообщение пришлось нарушить, странно как-то. Наверное до последнего будут скрывать о военных провокациях "партнёров", а потом население поставят по факту как в 41-м, дескать без объявления войны враг напал и всё в таком роде.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 14:34
      +1
      Вы не понимаете - это другое.(
      Текст Вашего комментария слишком короткий
      Сколько уже можно????? Я сейсас про
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

      Самое главное - топвар ее несет, правда целая куча редакторов не выполняют свою задачу, авторы сливаются(таких было много), в комментариях постоянный холивар, в последнее время, очень часто, не на русском языке(((
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:37
        -2
        Как я понимаю администрация сайта занята сбором полезной информации - т. е. разведданных. А в чью пользу?
    2. NKT
      NKT Сегодня, 14:35
      +1
      Во всяком случае, никаких самолетов над городом не видно и не слышно было, как писали в новостях.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:36
      +1
      Веером пустили 1-2 Стрижа, китайские игрушки с алика и UJ-22.




      Что в СПб было пока неясно. Может перестраховка.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:42
        0
        Честно говоря, Станиславский бы сказал свою знаменитую фразу feel
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:23
    +6
    Ах вот они какие учения ВКС и ПВО РФ и что такое соцсети.Кстати в районе Коломны БПЛА "чейто" упал.Ути жужу не спроста.
    1. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 14:38
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Кстати в районе Коломны БПЛА "чейто" упал.


      это виртуальный БПЛА украинского ЦИПСО.
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:24
    +6
    От таких вот объяснений МО выглядит... ну, откровенно плохо выглядит.
  4. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 14:28
    +2
    Стрела самолёта
    рванулась с небес,
    и вздрогнул от взрыва
    берёзовый лес!..
    Не скоро поляны
    травой зарастут...
    А город подумал, а город подумал,
    а город подумал: «Ученья идут!»

  5. spirit
    spirit Сегодня, 14:31
    +2
    ООО дааааа!!! Узнаю бездарные оправдание МО которым уже даже бабки возле подъезда не верят.
    В стиле Энгельса: БПЛА был сбит!!!И точка.Но
    правда обломками повредило немного стратегов и пару солдат 200.
    Но главное сбили.
    1. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 14:43
      -1
      Цитата: spirit
      БПЛА был сбит!!!И точка.Но
      правда обломками повредило немного стратегов и пару солдат 200.


      вы серьезно верите что пятитонный беспилотник-камикадзе при сбитии падает точно в месте его поражения и не образует осколков ? или вы забыли сколько проблем создают обломки сбитой ракеты Точка-У которая весит всего полторы тонны ?
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 14:31
    0
    Да сегодня нашествие беспилотников какое-то...
    --
    БПЛА рухнул в 100 метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск" в Коломенском районе Подмосковья.
    Беспилотник обнаружили в деревне Губастово. Предварительно, пострадавших нет, оперативники уже направляются на место происшествия.
    t.me/breakingmash/42143
    Feb 28 at 13:49
    --
    UPD
    Фото с места крушения ударного беспилотника UJ-22 Airborne в ста метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск" в Коломенском районе Подмосковья.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил информацию и заявил, что в деревне Губастово никто не пострадал.
    https://t.me/breakingmash/42144
    Feb 28 at 14:32

    --
    Насчёт учений, вроде как о них заранее предупреждают? Вот у нас завтра будет отработка функционирования гражданских систем оповещения, предупредили за сутки (чтобы народ не пугать).

    P.S. UJ-22 Airborne - Украинский беспилотник. Здесь о нём:
    https://topwar.ru/207976-bespilotnye-letatelnye-apparaty-vooruzhennyh-sil-ukrainy.html
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: Gnefredov
      Да сегодня нашествие беспилотников какое-то...
      --
      БПЛА рухнул в 100 метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск" в Коломенском районе Подмосковья.
      Беспилотник обнаружили в деревне Губастово. Предварительно, пострадавших нет, оперативники уже направляются на место происшествия.
      t.me/breakingmash/42143
      Feb 28 at 13:49
      --
      UPD
      Фото с места крушения ударного беспилотника UJ-22 Airborne в ста метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск" в Коломенском районе Подмосковья.

      Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил информацию и заявил, что в деревне Губастово никто не пострадал.
      https://t.me/breakingmash/42144
      Feb 28 at 14:32

      --
      Насчёт учений, вроде как о них заранее предупреждают? Вот у нас завтра будет отработка функционирования гражданских систем оповещения, предупредили за сутки (чтобы народ не пугать).

      P.S. UJ-22 Airborne - Украинский беспилотник. Здесь о нём:
      https://topwar.ru/207976-bespilotnye-letatelnye-apparaty-vooruzhennyh-sil-ukrainy.html
    2. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: Gnefredov
      Насчёт учений, вроде как о них заранее предупреждают?


      это если учения плановые а если внеплановые то не предупреждают .Если что-то экстренно проводят значит есть некая информация и нужно что-то в экстренном порядке отработать.
  7. fax66
    fax66 Сегодня, 14:34
    +2
    "Таким образом, Минобороны РФ развеяло опасения граждан о появлении каких-то иностранных летательных аппаратов в воздушном пространстве над северо-западной частью России."

    Вот кто такую чушь пишет? Скорее Минобороны РФ подтвердило опасения граждан, что им ни фига ничего и не скажут о появлении каких-то иностранных летательных аппаратов в воздушном пространстве......
    1. _просто
      _просто Сегодня, 14:37
      +1
      Ну, ясное дело! А то граждане опять подумают, что МО снова наложило в штаны...
  8. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:35
    0
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:37
    +2
    План «Ковер» объявляют в двух случаях: при незаконном пересечении государственной границы или при появлении в воздушном пространстве России неопознанных объектов. Сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов (что может повлечь немалый экономический ущерб), за исключением военных и спасательных. Как то дороговато для учений…
  10. Rusik.S
    Rusik.S Сегодня, 14:38
    +3
    Попахивает каким-то очковтирательством. Особенно на фоне сегодняшних атак беспилотников.
  11. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:41
    0
    А это новая фишка сайта публиковать пустые комментарии? Кстати, заметил что слово украинец часто на автомате заменяется на более кашерное украинец, украина. Что-то меняется, а я не в курсе?