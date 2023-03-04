Секреты успеха сталинскoй индустриализации

Периодически попадаются на глаза статьи, нивелирующие роль руководства и народа Советской России в предвоенной индустриализации, дескать, почти все предприятия построены американцами. Тема эта интересная и очень поучительная, имеет смысл остановиться на ней подробнее.
Царская Россия была развита индустриально, но в пламени Гражданской войны большевики-троцкисты успешно решили задачу превращения промышленного потенциала страны в руины. После победы над Троцким в 1929 году Сталин приступил к построению военно-промышленного потенциала. За две с половиной предвоенные пятилетки в СССР было построено около 10 тыс. заводов двойного назначения.
Действительно, значительную часть из них спроектировали и построили американцы, большое число – немцы (свыше 70 контрактов на строительство, поставки оборудования и обучение персонала), австрийцы и даже чехи.
В этой связи необходимо особо отметить компанию-подрядчика Альберта Кана. Этот американец немецкого происхождения, отец детройтской промышленности, стоял у истоков советской индустриализации. Разумеется, он не был филантропом, Советская Россия продавала хлеб, чтобы финансировать индустриализацию вплоть до момента, когда это не стало грозить массовым голодом, и затем было прекращено приказом Сталина.
В Москве Кан открывает филиал Albert Kahn Associates Inc, который получил название «Госпроектстрой». Брат Альберта, Мориц, отправился в Москву со штатом из 25 американских специалистов, которые помогли советскому правительству организовать конструкторские бюро, в штате которого состояли несколько тысяч советских архитектурных и инженерных дизайнеров.
В общей сложности «Госпроектстрой» смог подготовить около 4 000 специалистов и спроектировал и организовал строительство свыше 500 объектов. Конечно, были еще Форд, Остин, Cooper Engineering и др. В Америке бушевала великая депрессия до 1933 года, своих заказов не было.
Считается, что американцы спроектировали и построили около 1 500 предприятий.
Сколько – даже не важно, скажем честно: чем больше иностранцы потрудились на становление промышленного потенциала СССР, тем сильнее можно уважать гений Сталина.
«Специальная» работа советских проектировщиков
Однако самым интересным опытом, заслуживающим внимательного изучения и применения, является «специальная» работа советских проектировщиков.
Иностранные специалисты проектировали и строили предприятия совместно с советскими инженерами, которые занимались решением важнейшей задачи партии и правительства – перепрофилированием:
– заводы сельскохозяйственного машиностроения проектировались по профилю авиационных;
– заводы среднего машиностроения – по профилю артиллерийских и минометных;
– автозаводы – бронемашин и легких танков;
– тракторные – тяжелых танков;
– хлебные – пороховых;
– макаронные – под производство снарядов, пуль и медленных порохов;
– часовые – под производство взрывателей.
Об этом подробно пишет Лев Исаков.
Американцы посмеивались над русскими, когда на Сталинградском тракторном, например, советские инженеры требовали учесть 50-тонные нагрузки на пролеты вместо 5-тонных. Американцы считали деньги, а русские думали о тяжелых танках.
Все 10 тыс. предприятий были нацелены на оборонное производство, и даже будучи не всегда рентабельными как автомобильные, тракторные или комбайновые, они были эффективными как танковые, артиллерийские или авиационные. Такой планомерной, всеобъемлющей милитаризации промышленности и сельского хозяйства всемирная экономическая история не знала и не знает до сих пор. Ведь даже развертывание сети МТС (машинно-тракторных станций) на селе означало предмобилизационную готовность автотракторного парка страны. Первые МТС появились в 1927–1928 гг., а к 1937 году их число составило около шести тысяч.
Мы все это помним и даже испытываем чувство благодарности к иностранцам за помощь, но что же нам теперь делать, платить и каяться или целовать обувь американцам или немцам за заводы? Представьте, что сосед помогал вам 50 лет назад. Вы это помните, но сейчас он пытается вас ограбить, как вы должны себя вести?
Важным моментом было то, что площадки под эвакуацию заводов с запада СССР на восток подготавливались за годы до войны.
В результате всей этой работы советская экономика приобрела необыкновенную управляемость и способность почти мгновенно развернуть военное производство.
Для сравнения с нашими «уважаемыми партнерами»: мобилизация промышленности Великобритании потребовала 22 месяца, из них девять месяцев без прямого воздействия неприятеля, а экономика США, вовсе не затронутая войной, мобилизовалась за 36 месяцев.
Экономика СССР при разрушительном воздействии войны мобилизовалась за 3–4 месяца по основным производствам и за семь месяцев полностью.
Как тебе такое, Илон Маск, исторически точнее – Альберт Кан? Признай, что ученики превзошли учителей. Никакая штурмовщина или даже искренний энтузиазм не могли обеспечить такого результата без планомерной и вдумчивой работы предвоенных лет.
Кроме собственно индустриализации, Сталин проводил и чистку государственного управленческого аппарата и командного состава Красной Армии. И до войны, и во время. Перегибы были, но было и значительное повышение боеспособности Красной Армии.
К середине 30-х гг. опять сложилась ситуация, когда троцкисты накопили в верхних слоях государства и общества силы, грозившие реальным переворотом. Сторонники идей Троцкого продвигали своих людей во все звенья власти: в политбюро, руководящий состав армии и флота, Советы. Особенно это затрагивало сферу идеологии: политуправление армии и флота, культпросвет, университеты и академии. Они работали профессиональными говорунами: редакторами центральных и местных газет и журналов, лекторами и журналистами.
Ничто не ново под луной. Нужно понимать, что троцкисты-интернационалисты сегодня – это прозападные либералы, для которых ликвидация суверенного государства российского – такая же задача, как и для троцкистов 30-х гг.
Однако сегодня коррупция и провалы в оборонке и внешней политике остаются практически без последствий.
Что делать сейчас?
Имеются ли возможности для перепрофилирования сейчас?
В ряде случаев, несомненно. Это быстрее, чем начинать производство с нуля, но еще важнее планировать системно.
Правда, для этого собственникам и чиновникам нужно сделать то, что они разучились делать – поставить интересы Родины превыше своих и наступить на самое чувствительное – собственную прибыль. И нужен акт государственной воли, направленный на мобилизацию тыла и промышленности, национализацию финансовой системы и ряда оборонных предприятий. Однако, похоже, там тоже разучились «начинать всерьёз».
Учитесь у товарища Сталина.