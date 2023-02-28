При обстреле ВСУ Горловки был ранен маленький ребенок

В результате ударов украинских военных по населенным пунктам Донбасса, нанесенных за минувшие сутки, жилым дома и объектам гражданской инфраструктуры был нанесен существенный ущерб. В частности, в ДНР обстреляли Никитовский район Горловки.Об этом сообщает пресс-служба представительства Донецкой Республики в СЦКК.На горловской улице имени 60 лет СССР было повреждено здание ДК «Комсомолец» и четыре многоквартирных жилых дома. При обстреле ВСУ этой части Горловки был ранен маленький ребенок 2017 года рождения, находившийся в одном из пострадавших домов, а также пострадала женщина 1983 года рождения.В других частях Никитовского района Горловки военные преступники нанесли ущерб еще одному многоквартирному дому, а также зданиям школы №12, детсада №148 и котельной. Также оккупанты повредили две линии электропередач и обесточили шесть трансформаторных подстанций, оставив часть района без электроснабжения. Без света осталось 360 абонентов.Украинская артиллерия вела огонь и по пригородам Дебальцево. В частности, ВСУ выпустив десять снарядов калибра 155 мм по населенному пункту Мироновское, повредив при этом десять жилых домов – три многоквартирных и семь частных. Также удару подвергся еще один «стратегический военный объект» - кафе по улице Советской.Целью украинских военных в еще одном пригороде Дебальцево, Светлодарске, тоже стал объект общепита – кафе «Нептун». Кроме того, артиллерия ВСУ повредила здесь частный жилой дом.