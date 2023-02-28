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При обстреле ВСУ Горловки был ранен маленький ребенок

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При обстреле ВСУ Горловки был ранен маленький ребенок

В результате ударов украинских военных по населенным пунктам Донбасса, нанесенных за минувшие сутки, жилым дома и объектам гражданской инфраструктуры был нанесен существенный ущерб. В частности, в ДНР обстреляли Никитовский район Горловки.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Донецкой Республики в СЦКК.

На горловской улице имени 60 лет СССР было повреждено здание ДК «Комсомолец» и четыре многоквартирных жилых дома. При обстреле ВСУ этой части Горловки был ранен маленький ребенок 2017 года рождения, находившийся в одном из пострадавших домов, а также пострадала женщина 1983 года рождения.

В других частях Никитовского района Горловки военные преступники нанесли ущерб еще одному многоквартирному дому, а также зданиям школы №12, детсада №148 и котельной. Также оккупанты повредили две линии электропередач и обесточили шесть трансформаторных подстанций, оставив часть района без электроснабжения. Без света осталось 360 абонентов.

Украинская артиллерия вела огонь и по пригородам Дебальцево. В частности, ВСУ выпустив десять снарядов калибра 155 мм по населенному пункту Мироновское, повредив при этом десять жилых домов – три многоквартирных и семь частных. Также удару подвергся еще один «стратегический военный объект» - кафе по улице Советской.

Целью украинских военных в еще одном пригороде Дебальцево, Светлодарске, тоже стал объект общепита – кафе «Нептун». Кроме того, артиллерия ВСУ повредила здесь частный жилой дом.
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10 комментариев
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  1. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:57
    -2
    Это ж какими мразотами надо быть, что бы долбить по мирным деревушкам
    а потом украинцы ещё удивляются, почему их во всём мире за го...о считают, при мнимой поддержке
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:45
      +1
      Цитата: Daishi
      Это ж какими мразотами надо быть, что бы долбить по мирным деревушкам
      а потом украинцы ещё удивляются, почему их во всём мире за го...о считают, при мнимой поддержке

      Гм. По данным ООН с момента начала боевых действий на территории подконтрольной Украине погибло 500 детей. Думаю нужно четко понимать ,что в условиях боев сосредоточеных в городской черте всегда будут жертвы среди мирного населения. Этого не может предотвратить ни израильская, ни американская, ни российская, ни украинская армии.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:01
    +1
    При обстреле ВСУ Горловки был ранен маленький ребенок
    . Как раз ЭТО, вызывает вопросы по поводу заявления, что противника отодвинуть на то расстояния, которое необходимо, для безопасности наших граждан, гражданского населения!!!
    1. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 15:32
      +1
      То есть в ад. Любой другой вариант обернётся бОльшей кровью в будущем.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:27
        0
        Надо думать о будущем!!!
        Не только наше, вообще.
        Мир стал слишком тесным, как бы с ранно это не звучало.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:02
    +1
    Если бы поддержка была мнимая - шароварным нечем было бы шмалять по гражданским объектам. А им есть чем шмалять.... Потому что им именно такие же как они сами мразоты и поставляют вооружение и боеприпасы, да еще и беспокоются чтобы у них этого добра было в достатке. При липовых запретах стрелять по гражданским и пованиваниях о мире....
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:12
    0
    Цитата: rocket757
    которое необходимо, для безопасности наших граждан, гражданского населения!!!

    на самом деле отодвигай куда хочешь, но пока будет дышать последняя мразь которая спит и видит как всё огнём горит лучше не станет.
    Этим эта война и страшна, раньше как, вот русский вот немец, а сейчас поди разбери
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:14
    0
    Цитата: Nexcom
    Потому что им именно такие же как они сами мразоты и поставляют вооружение и боеприпасы

    а вот в этот виновата наша мягкая дипломатия
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:33
      0
      Вот что сейчас возмущатся?Это все уходит в свисток...
  6. Комментарий был удален.
  7. solar
    solar Сегодня, 16:24
    0
    Родителей, которые оставили ребенка в зоне боевых действий, стоит просто публично выпороть.
    Или просто им показывать фото Попасной или Соледара, чтобы они понимали, что бывает, когда идут боевые действия.
    Также оккупанты повредили две линии электропередач и обесточили шесть трансформаторных подстанций, оставив часть района без электроснабжения. Без света осталось 360 абонентов.

    А в этом месте вообще ощущение, что копи- пастом взяли с какого-то украинского сайта и даже ни одного слова не поменяли.