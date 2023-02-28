Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки на Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE. Об этом говорится на официальной странице концерна.
Разведывательная система SurveilSPIRE поставляется в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel по поручению немецкого правительства. В данном случае Берлин оплачивает производство и поставку эстонских комплексов на Украину. Стоимость заказа не называется, но отмечается, что сумма является двузначной и исчисляется в евро. Поставки уже начались.
Как сообщается на сайте концерна, данная система используется для мониторинга больших территорий, в нее входят специальные вышки, оборудованные дневными и ночными камерами, разведывательные дроны и система управления. Для перевозки используется автомобиль, который таскает с собой прицеп с оборудованием. Для сборки комплекса необходимо три человека, питание осуществляется с помощью солнечных батарей.
По поручению правительства Германии Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки.(...) Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных наблюдательных вышек с дневным и ночным камерами, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства
- говорится на сайте концерна.
Оператор системы получает данные с камер вышки и беспилотников, которые работают в автоматическом режиме, патрулируя заданный район или отрабатывая конкретный маршрут.
Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink), (...), солнечные панели обеспечивают длительную работу без кабелей питания или источника топлива (...)
- добавили в концерне.