Военное обозрение
Войти Регистрация

Rheinmetall начал поставки на Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE

11
Rheinmetall начал поставки на Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE

Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки на Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE. Об этом говорится на официальной странице концерна.


Разведывательная система SurveilSPIRE поставляется в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel по поручению немецкого правительства. В данном случае Берлин оплачивает производство и поставку эстонских комплексов на Украину. Стоимость заказа не называется, но отмечается, что сумма является двузначной и исчисляется в евро. Поставки уже начались.

Как сообщается на сайте концерна, данная система используется для мониторинга больших территорий, в нее входят специальные вышки, оборудованные дневными и ночными камерами, разведывательные дроны и система управления. Для перевозки используется автомобиль, который таскает с собой прицеп с оборудованием. Для сборки комплекса необходимо три человека, питание осуществляется с помощью солнечных батарей.

По поручению правительства Германии Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки.(...) Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных наблюдательных вышек с дневным и ночным камерами, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства

- говорится на сайте концерна.

Оператор системы получает данные с камер вышки и беспилотников, которые работают в автоматическом режиме, патрулируя заданный район или отрабатывая конкретный маршрут.

Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink), (...), солнечные панели обеспечивают длительную работу без кабелей питания или источника топлива (...)

- добавили в концерне.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:02
    -8
    Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink), (...), солнечные панели обеспечивают длительную работу без кабелей питания или источника топлива (...)

    Старлинк успешно глушится при желании... так что в недалеком будущем у нас в войсках появятся зарядные устройства на иностранных солнечных батареях...
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 15:06
      0
      Цель малоподвижная, замаскировать солнечные панели не получится, значит от дронов её не скроешь. Лёгкая цель для артиллерии.
      1. barclay
        barclay Сегодня, 15:19
        +3
        Все зависит от дальности. Если она видит километров на 50, то близко к краю ее можно и не ставить, а арта может не достать.
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 15:15
      +2
      Старлинк правда глушится несложно. Только вопрос в оснащенности рэб, оно есть мало где. И вместе со старлинком падают наши коптеры.
    3. Diger
      Diger Сегодня, 15:55
      +4
      Цитата: Canecat

      Старлинк успешно глушится при желании..

      belay
      Хоть один пример "глушения"?
      как вот ЭТО:


      можно "заглушить " с земли находясь минимум на 500-600 км ниже, а максиму ниже на (500км-600км)/sin( угол возвышения на спутник)?
      Вот вам обновляемая карта покрытия спутников Starlink под лицензией MIT - можете "глушить"
      А так теперь каждый пользователь в мире может узнать — когда и где будут пролетать новые «паровозики» из запускаемых спутников, а также видеть как происходит развертывание этой системы
      https://droid.cafe/starlink
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:04
    0
    Rheinmetall начал поставки на Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE
    . Не раз, не два, наши вины указывали на недостатки наших систем разведки, особенно на малую глубину и охват вражеской территории!!! soldier
    Что делать, куда обращаться, где брать???
  3. Orso
    Orso Сегодня, 15:08
    +3
    Если комплекс питается от солнечных батарей, значит он должен находиться на открытой местности, то есть, сам находится в зоне обнаружения средствами разведки. Другой вопрос, если от дизель-генератора, то уже интереснее, может быть замаскирован в лесополосе или условиях городской застройки. Ну а раз есть каналы управления 4G и Starlink, то и есть возможность засечь в радиодиапазоне. Так что, вероятнее всего , недолго он сможет работать в автоматическом режиме.
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 15:08
    -3
    Интересно, сколько тыс. ГА землицы народной, украинцы отвалили в обмен на это чудо техники?
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:09
    -1
    Что то новенькое... Позволит сократить как личный состав на передовой так и нагрузку на него, соответственно отводить на отдых и т. д мониторить будут в любую погоду и круглосуточно, системно подходят черти...
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:31
    +1
    Так себе концепция... Попытка втулить в армию типичную ОПС, с легкой рихтовкой под армейскую специфику в виде базы на МТЛБ))) Принципиальный недостаток - любая сигналка рассчитана больше не на то, чтоб обнаружить проблему, а на то, чтоб при проблеме - выйти из строя. На складе система видеонаблюдения сработает еще. А вот на линии фронта - нет. Если на складе вышел дрон или камера из строя - ЧС, либо авария, либо его злоумышленники сбили. А на линии фронта по жизни что-то взрывается, горит и стреляет.
  7. Сергей_52
    Сергей_52 Сегодня, 15:40
    0
    Штука безусловно прикольная, но в случае резко меняющейся оперативной обстановки имеющая огромные недостатки - малую мобильность,заметность и долгое время сворачивания...