Rheinmetall начал поставки на Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE

По поручению правительства Германии Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки.(...) Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных наблюдательных вышек с дневным и ночным камерами, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства

Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink), (...), солнечные панели обеспечивают длительную работу без кабелей питания или источника топлива (...)