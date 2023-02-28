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Ювенальная юстиция: в Европе участились случаи лишения родительских прав беженцев с территории Украины

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Ювенальная юстиция: в Европе участились случаи лишения родительских прав беженцев с территории Украины

Беженцев с территории Украины за рубежом начали лишать не только различных преференций вроде бесплатного проезда в общественном транспорте или денежных пособий, но и собственных детей. Украинских женщин, которые со своими детьми уехали из страны, лишают родительских прав на основании доносов соседей и других людей.


Как пишет издание Страна.UA, в последнее время участились случаи, когда ювенальные службы за рубежом забирают детей у украинских беженок. Журналисты пообщались с некоторыми женщинами, которых лишили родительских прав, и узнали причины подобного поведения правоохранителей.

Со слов одной из пострадавших, ее ребенка забрали прямо из песочницы, где он играл. Основанием стала жалоба людей, у которых женщина ранее проживала. Те якобы заявили, что она плохая мать и не ухаживает за своим ребенком. В итоге ювенальные службы приехали и забрали малыша, даже не разбираясь в правдивости доноса.

Сначала мальчика отдали в детский дом, а затем, через 10 дней, в другую семью. Суд по делу, как рассказала украинка, состоялся через две недели. После слушания женщине заявили, что она сможет видеться со своим ребенком раз в 8 месяцев...

Еще одна беженка из Украины рассказала, что правоохранители ворвались к ней в дом ночью, выбив при этом дверь. Затем женщину поставили перед фактом, что у нее забирают ребенка на основании заявлений врача. При этом у них уже было судебное постановление. Число таких случаев идёт уже на десятки, причём от месяца к месяцу только растёт.

Все эти вопиющие истории, которые рассказали журналистам украинки, лишившиеся родительских прав за рубежом, мягко говоря, вызывают недоумение. О западном «стукачестве» известно давно. Однако одно дело, когда по доносу приезжает полиция и делает предупреждение, и совсем другое, когда на основании слов каких-то людей, у вас забирают ребенка. Для постсоветского пространства это нонсенс. Но для "просвещённой" Европы давно стало нормой, так как в действии ювенальная юстиция.

Также оставляет много вопросов позиция украинских консульств. Со слов беженцев, в учреждении им заявляют, что ничем не могут помочь.
Автор:
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15 комментариев
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  1. JuhanJuhan
    JuhanJuhan Сегодня, 16:01
    +1
    Статистику приведите. Сколько случаев? Счёт на десятки - понятие растяжимое.
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: JuhanJuhan
      Статистику приведите

      Давно уже ,что с Украины,то уже плохо.Но хотя бы для сравнения-СКОЛЬКО ИЗЫМАЮТ ДЕТЕЙ у Нас в России,сколько у нас лишают прав,и сколько детей у нас воспитываются в детских домах!!!
      Погордились бы за наших! request wassat
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:04
    +3
    Ну украинцы рвались в "просвещенную" Европу. Украинки получили кружевные труселя в обмен на своих детей....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Украинки получили кружевные труселя в обмен на своих детей....

      Скорее прабабушкины панталоны. ))) Все правильно. Детей оставим ссебе, а лишенных прав родителей выпихнем обратно на Украину. На фронт. "Одним махом двух убивахум" "Поднимем рождаемость, воспитаем в нужном ключе и избавимся от нахлебников"
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 16:38
        0
        "надеюсь" оставляют детей в "правильных" семьях, поддерживающих европейские ценности, с "родителем №1 и №2" из гейсообщества.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:06
    +4
    Плач "Ярославны"!!! А не туда ли они скакали с 2014 г. с кастрюлями на голове, а не туда ли они ломанулись за "хорошей" жизнью с февраля 2022? Упс, приплыли...., так и мужиков скоро депортируют на окраину для пополнения ВСУ....., это ЕС, детка.......
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:08
    +2
    Ну, это они любят, хлебом не корми! А, ведь и у нас, чуть было не срослось у либералов с ювеналкой!
  5. Комментарий был удален.
  6. fax66
    fax66 Сегодня, 16:19
    0
    Одни моральные отбирают детей у других... убогих...
    Большое спасибо Авторам за Новость...
    Это вы публикуете для того, чтобы мы поняли какие мы счастливые?
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:20
    +2
    Вот не жалко почему-то вообще. Хотя если задуматься - то от ситуации веет безнадегой. С Россией начали войну, до того хотелось в Европу, ну вот и она, Европа... кушайте, не обляпайтесь.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:20
    +2
    Ювенальная юстиция: в Европе участились случаи лишения родительских прав беженцев с территории Украины
    . Да ладно... это для кого то новость, неожиданность??? Такого раньше не было?
    Это мусульман, которых прикрывают диаспоры, гейропейские чиновники сделать, что то, боятся... а белый раб, бесправный раб! Дальше будет ещё хуже, не сомневайтесь.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:29
    0
    Я никогда этого не понимал - как можно отдать без боя своего собственного ребёнка каким-то упырям???
  10. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 16:31
    0
    Мутная новость. "Вот смотрите, какой загнивающий запад плохой - отбирает у матерей детей."
    Первое
    Для постсоветского пространства это нонсенс
    Вообще ни разу, вполне возможно лишение прав и изъятие из семьи и у нас.
    Ни источников, ни статистики, ни причин. Зная голосистость украинцев, особенно не самых адекватных (да и не только украинцев, чего и таить) , могли использовать средства на ребенка на свои развлечения.
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:32
    +1
    Ребенков жаль...........................
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:35
    0
    Как пишет издание Страна.UA, в последнее время участились случаи, когда ювенальные службы за рубежом забирают детей у украинских беженок. Журналисты пообщались с некоторыми женщинами, которых лишили родительских прав, и узнали причины подобного поведения правоохранителей.
    Майданные лозунги в помощь, из-за беспечных родителей страдают дети, которые когда выростут скажут отдельное "спасибо" тем кто их в Европу привёз подальше от России.
  13. Русь
    Русь Сегодня, 16:36
    0
    Еврпа совсем заЛГБТешнилась... не размножается.... а тут такой приплод....