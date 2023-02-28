Ювенальная юстиция: в Европе участились случаи лишения родительских прав беженцев с территории Украины

Беженцев с территории Украины за рубежом начали лишать не только различных преференций вроде бесплатного проезда в общественном транспорте или денежных пособий, но и собственных детей. Украинских женщин, которые со своими детьми уехали из страны, лишают родительских прав на основании доносов соседей и других людей.
Как пишет издание Страна.UA, в последнее время участились случаи, когда ювенальные службы за рубежом забирают детей у украинских беженок. Журналисты пообщались с некоторыми женщинами, которых лишили родительских прав, и узнали причины подобного поведения правоохранителей.
Со слов одной из пострадавших, ее ребенка забрали прямо из песочницы, где он играл. Основанием стала жалоба людей, у которых женщина ранее проживала. Те якобы заявили, что она плохая мать и не ухаживает за своим ребенком. В итоге ювенальные службы приехали и забрали малыша, даже не разбираясь в правдивости доноса.
Сначала мальчика отдали в детский дом, а затем, через 10 дней, в другую семью. Суд по делу, как рассказала украинка, состоялся через две недели. После слушания женщине заявили, что она сможет видеться со своим ребенком раз в 8 месяцев...
Еще одна беженка из Украины рассказала, что правоохранители ворвались к ней в дом ночью, выбив при этом дверь. Затем женщину поставили перед фактом, что у нее забирают ребенка на основании заявлений врача. При этом у них уже было судебное постановление. Число таких случаев идёт уже на десятки, причём от месяца к месяцу только растёт.
Все эти вопиющие истории, которые рассказали журналистам украинки, лишившиеся родительских прав за рубежом, мягко говоря, вызывают недоумение. О западном «стукачестве» известно давно. Однако одно дело, когда по доносу приезжает полиция и делает предупреждение, и совсем другое, когда на основании слов каких-то людей, у вас забирают ребенка. Для постсоветского пространства это нонсенс. Но для "просвещённой" Европы давно стало нормой, так как в действии ювенальная юстиция.
Также оставляет много вопросов позиция украинских консульств. Со слов беженцев, в учреждении им заявляют, что ничем не могут помочь.