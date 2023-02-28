В Международном энергетическом агентстве Китай назвали угрозой для европейского рынка газа

Китай в 2023 года как минимум на треть нарастит импорт газа, что может значительно превзойти даже рекордные объёмы закупок 2021 года. Это приведёт к росту конкуренции и новому скачку цен на газ.

Международное энергетическое агентство, которое по самому формату своего существования призвано заниматься консолидацией усилий для развития мировой энергетики, перешло на такой вариант работы, который характерен исключительно для Запада. В МЭА вдруг начали искать «угрозы». При этом на фоне традиционных обвинений Запада в адрес России появилось и новое обвинение.Теперь аналитики МЭА представили доклад, в котором утверждается, что угрозой для безопасности Европы в газовом секторе является Китайская Народная Республика.Из доклада:В Международном энергетическом агентстве, которое можно смело переименовать в западное агентство, заявили, что именно Китай в ближайшие месяцы может нарушить тот выстраиваемый Европой «новый принцип обеспечения доступным газом». Видимо, под «доступным» газом в МЭА понимают сжиженный газ, продаваемый США Европе как минимум на треть дороже российского.Доклад МЭА фактически опровергает заявления, исходившие от европейских аналитиков о том, что Россия «проиграла в газовой войне с Европой, так как та выработала схему обеспечения энергоресурсами без необходимости покупать их у России». Во-первых, не учитывается, что российские ресурсы в ту же Европу продолжают идти под видом углеводородов из других стран (из того же Китая) с изрядной наценкой. Во-вторых, если руководствоваться логикой МЭА, то китайский спрос на газ может ударить по «победившей в газовой войне с Россией Европе» максимально болезненно.