Военное обозрение
Войти Регистрация

В Международном энергетическом агентстве Китай назвали угрозой для европейского рынка газа

11
В Международном энергетическом агентстве Китай назвали угрозой для европейского рынка газа

Международное энергетическое агентство, которое по самому формату своего существования призвано заниматься консолидацией усилий для развития мировой энергетики, перешло на такой вариант работы, который характерен исключительно для Запада. В МЭА вдруг начали искать «угрозы». При этом на фоне традиционных обвинений Запада в адрес России появилось и новое обвинение.


Теперь аналитики МЭА представили доклад, в котором утверждается, что угрозой для безопасности Европы в газовом секторе является Китайская Народная Республика.

Из доклада:

Китай в 2023 года как минимум на треть нарастит импорт газа, что может значительно превзойти даже рекордные объёмы закупок 2021 года. Это приведёт к росту конкуренции и новому скачку цен на газ.

В Международном энергетическом агентстве, которое можно смело переименовать в западное агентство, заявили, что именно Китай в ближайшие месяцы может нарушить тот выстраиваемый Европой «новый принцип обеспечения доступным газом». Видимо, под «доступным» газом в МЭА понимают сжиженный газ, продаваемый США Европе как минимум на треть дороже российского.

Доклад МЭА фактически опровергает заявления, исходившие от европейских аналитиков о том, что Россия «проиграла в газовой войне с Европой, так как та выработала схему обеспечения энергоресурсами без необходимости покупать их у России». Во-первых, не учитывается, что российские ресурсы в ту же Европу продолжают идти под видом углеводородов из других стран (из того же Китая) с изрядной наценкой. Во-вторых, если руководствоваться логикой МЭА, то китайский спрос на газ может ударить по «победившей в газовой войне с Россией Европе» максимально болезненно.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:39
    0
    Если обсуждать всё то, что западные и англосаксонские СМИ, а также подконтрольные англосаксам "международные" организации пишут и публикуют в отношении России, Китая, Ирана и прочих непокорных им стран мира, то никакой жизни не хватит ловить их на лжи.

    Пора бы уже серьёзно кооперироваться всем странам мира, которых "англосаксонский мир" достал уже до самых печёнок и строить свой мир и свои системы коммуникаций, а не пытаться угодить англосаксам и их марионеткам.
  2. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:46
    +1
    Да почему они везде ищут угрозы, не умеют мирно жить?
    1. бухач
      бухач Сегодня, 16:10
      0
      Не хотят,наверное,на угрозах да на войне хорошо заработать можно.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:19
      0
      Да почему они везде ищут угрозы

      обыкновенные параноики ))
      а точнее - злобные гедонисты, привыкшие жить припеваючи за чужой счёт
  3. Комментарий был удален.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:49
    -2
    Походу в трех соснах заблудились.......
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:00
    0
    Кто может больше платить ,того и газ!?Кто не может,тому газ отключают,вроде так при капитализме.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:21
      0
      вроде так при капитализме

      так при капитализме, а у них - паразитический империализм,
      при котором есть правило: если пытаешься продать дорого, то ты представляешь угрозу и у тебя не хватает демократии - НАТО тобой займётся
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:03
    0
    Да не надо на запад оглядываться. Своих дел и забот хватает. Сколько регионов к нас без магистрального газа? Сколько газоперерабатывающих заводов еще нужно построить? Наверное из газа много чего можно поиметь, не только сжигать его в котельных и продавать за границу? Может, я профан в этом деле, но мне кажется, что на много лет вперед нам газ есть где пристроить у себя в стране! Поправьте, если чего не понимаю.
  7. геологоразведка
    геологоразведка Сегодня, 16:06
    0
    Цитата: кредо
    а не пытаться угодить англосаксам и их марионеткам

    только вот очень много "элиты" буквально молится на западные ценности. и им проще развалить всю страну, чем признать ошибочность своих "ценностей"
  8. БГфен
    БГфен Сегодня, 16:11
    0
    Очень легко Китай приобрел росийский газ на дешевизне. Северной поток нет, в Украйна сво. Уничтожена инфраструктура для доставка газа в Европе.У Китай только профит, для ЕС, Россия и Украйна только потери. Большие сомнения что китайские друзя правят в кремле.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:24
    0
    Китай в 2023 года как минимум на треть нарастит импорт газа, что может значительно превзойти даже рекордные объёмы закупок 2021 года. Это приведёт к росту конкуренции и новому скачку цен на газ.
    . Закон курятник!!! Им пора к нему привыкать!