В ВМС США заявили, что переименование названных в честь Конфедерации кораблей не является переписыванием истории

Отвлечь внимание от тех частей нашей истории, которые не соответствуют принципам этой страны, и вместо этого позволяет нам выделить события и людей в истории, которые, возможно, были упущены из виду.

Роберт Смоллс — человек, который заслуживает стать символом военного корабля, и с этим переименованием его история будет продолжать пересказываться и освещаться