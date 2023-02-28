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В ВМС США заявили, что переименование названных в честь Конфедерации кораблей не является переписыванием истории

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В ВМС США заявили, что переименование названных в честь Конфедерации кораблей не является переписыванием истории

Изменение названия ракетного крейсера Chancellorsville на Robert Smalls, бывшего раба и моряка, является последним шагом Министерства обороны по изменению названий объектов, зданий и активов, которые были хоть как-то связаны с успехами Конфедерации.


В объявлении ВМС США не указаны сроки внесения изменений, но указано, что «логистические аспекты, связанные с переименованием корабля, начнутся в ближайшее время и будут продолжаться до завершения с минимальным воздействием на операции и экипаж».

Министр американских ВМС Карлос Дель Торо заявил в своем выступлении, что переименование крейсера не связано с «переписыванием истории». Вместо этого, по его словам, переименование корабля направлено на то, чтобы:

Отвлечь внимание от тех частей нашей истории, которые не соответствуют принципам этой страны, и вместо этого позволяет нам выделить события и людей в истории, которые, возможно, были упущены из виду.

Военно-морские силы США имеют опыт присвоения кораблям имен в честь Конфедерации. Такие названия с некоторых пор стали, мягко говоря, спорными. Недавно дело дошло до стычек, которые разгорелись в Шарлоттсвиле (Вирджиния), где в итоге всё закончилось смертельным исходом одного из наиболее активно протестующих.

Роберт Смоллс — человек, который заслуживает стать символом военного корабля, и с этим переименованием его история будет продолжать пересказываться и освещаться

— сказал Дель Торо.

Смоллс родился в семье рабов в 1839 году в Южной Каролине, стал моряком. Был призван служить лоцманом на борт парохода Конфедерации «Плантер», вывел корабль из гавани Чарльстона в 1862 году, вывезя свою семью, других рабов и военный груз, прежде чем передать пароход ВМС США. Позже Смоллс стал капитаном «Плантера» (после отмены рабства) и пять раз избирался в Конгресс. Он умер в 1915 году.

Введенный в эксплуатацию в 1989 году корабль был назван в честь битвы при Чанселлорсвилле 1863 года, которая считается величайшей победой генерала Конфедерации Роберта Ли.

Изменение названия произошло после того, как Конгресс поручил комиссии по названиям пересмотреть военное имущество и переименовать тех, кто связан с Конфедерацией, после убийства Джорджа Флойда полицией в 2020 году.

Комиссия рекомендовала переименовать более 1000 объектов: памятников, улиц, учебных заведений, кораблей, в том числе Chancellorsville и океанографическое исследовательское судно Maury, названное в честь Мэтью Фонтейна Мори, офицера военно-морского флота Конфедерации.

Министр обороны Ллойд Остин принял рекомендации комиссии в сентябре и приказал службам внести изменения до конца этого года. Ранее Военно-морская академия США объявила, что название в честь Мори также будет изменено.
Автор:
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8 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:07
    +2
    Ну, что за неумные люди!!! На планете хаос и пора искать проходы в параллельные миры, и валить туда побыстрее, а они мажут сзади скиом. "Желтая роза Техаса" еще законодательно не запрещена? wink
  2. fiv
    fiv Сегодня, 22:08
    0
    Почему бы не переименовать, если есть что переименовать. Американским морякам есть, что переименовывать. "Петра Великого" тоже переименовывали и "Адмирала флота Советского Союза Кузнецова" переименовывали, аж четыре раза. Главное, было бы, что переименовать.
  3. Rakovor
    Rakovor Сегодня, 22:08
    +5
    Ой, про переименование кораблей чья бы корова мычала, но только не наша.)
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:24
      0
      Цитата: Rakovor
      Ой, про переименование кораблей чья бы корова мычала, но только не наша.)

      Переименовывали и не раз. Но, только во время глубочайших социальных катаклизмов и переформатирования осознания( слово революция еще не запрещено)))).
  4. Юрий Веселов
    Юрий Веселов Сегодня, 22:11
    +1
    господи....неужели америка под негров легла до такой степени ,что боевые корабли переименовывают....
    1. Volga073
      Volga073 Сегодня, 22:31
      0
      В Америке теперь белые лижут ботинки неграм. И обязаны стоять на коленях.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:36
    +1
    И всё-таки свидомия головного мозга, болезнь явно заразная.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:57
    0
    На фоне неудержимого триумфа военной мощи США в этом веке - в Ираке с ИГИЛ, в Ливии, Сирии, Грузии, Афганистане, теперь вон и на Украине - им необходима "маленькая и победоносная" война. Так как попытка лезть на кого-то в реальности очень печально закончится - воюют с трупами. Пока наступление армии США(которая по заявлению министра обороны к 2025 году станет гендерно нейтральной) идет успешно. По слухам, развитие опережает сроки - министр обещал 40% состава армии к 2025 году сделать небинарными, а по факту весь мир уверен, что они и сейчас 100процентные эдорасы