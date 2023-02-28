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На Донецком направлении потери противника превысили 350 человек личного состава - Минобороны

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На Донецком направлении потери противника превысили 350 человек личного состава - Минобороны

Минувшие сутки прошли под знаком встречных боев на основных направлениях и наступлении российских сил в районе Артемовска (Бахмута), больших изменений в оперативной обстановке нет. Противник продолжает нести большие потери, пытаясь маневрировать резервами. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно новым данным, представленным военным ведомством, на Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли огневое поражение противнику в районах Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери ВСУ составили: до 25 всушников и два автомобиля.

На Красно-Лиманском боевые действия активизировались, войска группировки "Центр" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. Сообщается об уничтожении порядка 120 человек личного состава, четырех броневиков и САУ "Акация".

На Донецком направлении противник несет самые большие потери, за последние сутки в ходе активных действий "Южной" группировки уничтожено порядка 350 украинских военных, два броневика, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска группировки "Восток" вели бои в районах Угледар и Шевченко ДНР, Зеленый Гай Запорожской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 45 человек, две БМП и три пикапа. В районе Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении в районе Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов.

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4 комментария
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  1. bk316
    bk316 Сегодня, 16:02
    +1

    На Донецком направлении потери противника превысили 350 человек личного состава - Минобороны

    Неудивительно, когда арта бьет почти в упор.
    Да и оркестру снаряды подъехали... laughing
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:13
      0
      Судя по ставшим редкими сводками о подбитых или выведенных из строя танков противника и РСЗО, надо полагать, что их сейчас противник бережёт для весенне-летнего наступления из отдалённых и не прифронтовых областей.
      В этой связи в который раз встаёт вопрос об уничтожении приграничной инфраструктуры Украины, но сильных подвижек с нашей стороны пока не видно. Надо усилится в этом направлении.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:07
    +1
    Больше беспокойство вызывает - встречные бои, значит есть кем, есть на чём и есть чем.....
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 16:13
      0
      ТРО поснимали от куда только можно и на Бахмут кинули.