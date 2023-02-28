На Донецком направлении потери противника превысили 350 человек личного состава - Минобороны

Минувшие сутки прошли под знаком встречных боев на основных направлениях и наступлении российских сил в районе Артемовска (Бахмута), больших изменений в оперативной обстановке нет. Противник продолжает нести большие потери, пытаясь маневрировать резервами. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.Согласно новым данным, представленным военным ведомством, на Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли огневое поражение противнику в районах Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери ВСУ составили: до 25 всушников и два автомобиля.На Красно-Лиманском боевые действия активизировались, войска группировки "Центр" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. Сообщается об уничтожении порядка 120 человек личного состава, четырех броневиков и САУ "Акация".На Донецком направлении противник несет самые большие потери, за последние сутки в ходе активных действий "Южной" группировки уничтожено порядка 350 украинских военных, два броневика, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска группировки "Восток" вели бои в районах Угледар и Шевченко ДНР, Зеленый Гай Запорожской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 45 человек, две БМП и три пикапа. В районе Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении в районе Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов.