Сообщается об отходе из-под Угледара для доукомплектования бригады морских пехотинцев Тихоокеанского флота

На Угледарском направлении, по утверждению действующих здесь российских артиллеристов, так называемого «снарядного голода» не чувствуется. При этом на линии боевого соприкосновения наблюдаются определенные серьезные проблемы со снабжением, но в целом ситуацию нельзя назвать критичной.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Два майора».
Здесь отмечают некоторое продвижение наших сил в районе дач, где закрепляется наша морская пехота. В то же время сообщается об отходе из-под Угледара для отдыха и доукомплектования части подразделений морских пехотинцев из 155-й бригады Тихоокеанского флота.
Со своей стороны ВСУ пытаются удержать позиции на линии, соединяющей Богоявленку и Угледар, укрепляя здесь оборону.
В целом, происходящее на Угледарском участке фронта можно кратко охарактеризовать как позиционные бои.
В это время в окрестностях Артемовска под контроль подразделений ЧВК «Вагнер» перешла территория, прилегающая к Берховскому водохранилищу. Украинские военные предпринимают попытки контратак в районе Дубово-Васильевки, но они заканчиваются неудачно для ВСУ. В северной части Артемовска россияне заняли район Ступки.
Под Авдеевкой российские силы отбили несколько ротных опорников противника возле Новобахмутовки, продвигаясь в направлении населенных пунктов Новокалиново и Александрополь. Чуть южнее наши бойцы заняли высоту возле Красногоровки, имеющую важное стратегическое значение.