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Сообщается об отходе из-под Угледара для доукомплектования бригады морских пехотинцев Тихоокеанского флота

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Сообщается об отходе из-под Угледара для доукомплектования бригады морских пехотинцев Тихоокеанского флота

На Угледарском направлении, по утверждению действующих здесь российских артиллеристов, так называемого «снарядного голода» не чувствуется. При этом на линии боевого соприкосновения наблюдаются определенные серьезные проблемы со снабжением, но в целом ситуацию нельзя назвать критичной.


Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Два майора».

Здесь отмечают некоторое продвижение наших сил в районе дач, где закрепляется наша морская пехота. В то же время сообщается об отходе из-под Угледара для отдыха и доукомплектования части подразделений морских пехотинцев из 155-й бригады Тихоокеанского флота.

Со своей стороны ВСУ пытаются удержать позиции на линии, соединяющей Богоявленку и Угледар, укрепляя здесь оборону.

В целом, происходящее на Угледарском участке фронта можно кратко охарактеризовать как позиционные бои.

В это время в окрестностях Артемовска под контроль подразделений ЧВК «Вагнер» перешла территория, прилегающая к Берховскому водохранилищу. Украинские военные предпринимают попытки контратак в районе Дубово-Васильевки, но они заканчиваются неудачно для ВСУ. В северной части Артемовска россияне заняли район Ступки.

Под Авдеевкой российские силы отбили несколько ротных опорников противника возле Новобахмутовки, продвигаясь в направлении населенных пунктов Новокалиново и Александрополь. Чуть южнее наши бойцы заняли высоту возле Красногоровки, имеющую важное стратегическое значение.
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55 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 16:42
    +20
    Морпехам выпал один из самых сложных участков фронта, не менее, если не более горячий, чем под Артемовском. Вполне понятно, что надо и отдохнуть, и восполнить потери, и доукомплектовать мат. часть. Воевали они здорово, и проявили себя хорошо.
    1. Garris199
      Garris199 Сегодня, 16:58
      +32
      Морпехам выпал один из самых

      тупых командующих за всю историю.
      За такое погоны нужно срывать и брать под стражу. Я преклоняюсь, перед нашей пехотой, которая в таких тяжелейших условиях сейчас там бьется.
      1. МДП
        МДП Сегодня, 17:29
        +17
        Была отмашка прикрыть этого командующего. Даже подключили губернатора Приморья. Дескать с бригадой морпехов все нормально и нет никаких страшных потерь. А тут такая новость. Факты уже говорят о том, что этого командующего прикрывают и с рук сошло у него все. Над ним реально самосуд могут устроить. Недавно за эти слова тут заминусовали. А как еще назвать безтолковое командрвание на жтом участке. Причем с Павловкой тоже были просчеты. Если ты офицер и есть честь, то если не можешь выполнять обязанности, то уйди всторону. Не нужно свои победы заваливать трупами
        1. GUSAR
          GUSAR Сегодня, 17:47
          -4
          беЗтолковое командование? Понятен Ваш источник новостей...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:58
      +11
      Да бесполезно там наступать,пока не подавят вражескую артиллерию.А для этого надо использовать или армейскую авиацию, или Торнадо-С, или САУ Коалиция-СВ с дальнобойными боеприпасами,или дальнобойные барражирующие боеприпасы а ля Хароп.И конечно нужны ударные беспилотники.Но главное что нужно это разведка позиций вражеской артиллерии и выдача целеуказания на её уничтожение в глубине фронта при помощи мною вышеперечисленных систем.По старинке тут воевать бесполезно.Нужна разведка в режиме онлайн способная выдавать целеуказание в режиме онлайн и дальнобойные высокоточные средства поражения,способные отработать по вражеской арте,бьющей по нашей пехоте,которой приходится из-за этого раз за разом отступать назад.Ну и главное решить противника его глаз,то есть беспилотников и желательно инфы со спутников НАТО при помощи РЭБ.
    3. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:03
      +20
      Воевали они здорово, и проявили себя хорошо.

      К сожалению, морская пехота под Угледаром несет ощутимые потери при отсутствии каких-либо серьезных успехов. Проблема в командовании и отсутствии должного материально-технического обеспечения.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:10
        +15
        Зато генералу очерпдное присвоили..,это какой то фарс
      2. NKT
        NKT Сегодня, 17:33
        +10
        Военные в ТГ каналах пишут, что из-за тупизны одного генерала, фамилия которого начинается на букву М и который уже получил по лицу от командующего ТОФ за своих морских пехотинцев.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:51
          +5
          Цитата: NKT
          Военные в ТГ каналах пишут, что из-за тупизны одного генерала, фамилия которого начинается на букву М и который уже получил по лицу от командующего ТОФ за своих морских пехотинцев.


          А Сталин ещё бы и к стенке поставил за такие дела.Я уже не говорю о том что раньше во времена когда офицеры дорожили своей честью за подобные косяки они сами принимали решение застрелиться. Понятно что сейчас такого и близко нет.
        2. егерь650
          егерь650 Сегодня, 17:54
          0
          Мастер спорта по боксу получил по лицу?
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 17:57
            +3
            Цитата: егерь650
            Мастер спорта по боксу получил по лицу?


            А что у боксёров синяков на лице никогда не видели или если боксёр то невозможно получить по лицу?
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:45
    +7
    В том то и дело, что там не позиционный бой. украинцы выкладывают много видео с БПЛА неудачных наступлений нашей пехоты с большими потерями и последующим откатом на исходные позиции. GREY ZONE (Вагнер) пишет, что Мурадов раз за разом отдает приказы об атаке.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 16:58
      +1
      Метода штурма везде одинаковая. Павловск примерно так же и взяли, только тогда ВСУ не подкидывало к обороне столько подкреплений. Да и здесь, если бы к Угледару перекрыли пути подвоза БК, то этот городишко вполне бы смогли захватить.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 17:08
        +3
        В Угледаре не так уж много укрoв, но у них очень грамотная оборона, которую выстроили специалисты НАТО.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:02
      +11
      А тактику наступления менять никто не пробует?Или будут биться лбом о стену пока лоб не расшибут и не пролетят как фанера над Парижем?
      1. МЮД
        МЮД Сегодня, 17:18
        +4
        Или будут биться лбом о стену пока лоб не расшибут?

        Грубо говоря, морпехи и расшибли лоб, поэтому и отводят их, и подставляют очередной лоб.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 17:43
      +1
      Какие там атаки, пока не подавят артиллерию, надо вообще отходить, а то в Гастомеле сидели неделю под артобстрелом. Там у ВСУ артиллерийская оборона. Неужели некого назначить вместо Мурадова?
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:46
    +15
    Вот я реально не военный, так это диван на ножках, ну блин 21 век на дворе, а у нас позиционные бои с ними, ну что реально не чем вдарить так что бы любой укреп бетонный разлетелся на куски
    а не терять наших бойцов
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 16:52
      +4
      и не только там но и по многим направления фронта
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 16:55
      -15
      В городе вроде как гражданские люди по подвалам сидят. Их тоже всех на куски?
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 17:05
        +5
        "В городе вроде как гражданские люди по подвалам сидят. Их тоже всех на куски?"
        вы их там видели? да и что им там сделается, в подвалах?
        1. Multicam
          Multicam Сегодня, 17:14
          -5
          Ты, мерзавец, что сейчас написал?!
          У нас в Мариуполе люди не могли из подвалов пятиэтажек выбраться после прямых попаданий тяжёлых авиабомб!
          1. Петр_Колдунов
            Петр_Колдунов Сегодня, 17:52
            +3
            Цитата: Multicam

            У нас в Мариуполе люди не могли из подвалов пятиэтажек выбраться после прямых попаданий тяжёлых авиабомб!

            Ты, ципсота, расскажи еще, что ты сама крымчанка, дочка офицера...
            Россия НЕ бомбила авиабомбами городские застройки. Это происходило только в воспаленных мозгах пропагандистов укрорейха.
            Штурмовые отряды ВС РФ ничего тяжелее танковых орудий не использовали! Поэтому так долго и ковырялись, что фактически в белых перчатках работали... чтобы мирные максимально не пострадали!
            Это ваши нелюди своих же гражданских соотечественников запирали и потом взрывали в подвалах, театрах и родильных домах. Гореть вам, скотам, в аду!
          2. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 18:17
            0
            Цитата: Multicam
            Ты, мерзавец, что сейчас написал?!
            У нас в Мариуполе люди не могли из подвалов пятиэтажек выбраться после прямых попаданий тяжёлых авиабомб!


            Эти люди случайно не в Азове служили?Просто интересуюсь.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 17:18
        +3
        Если человек любит имущество больше жизни, то это его проблемы. Кто хотел жить давно ушёл, к нам, либо к украм.
      3. kit88
        kit88 Сегодня, 17:25
        +8
        Цитата: SwR9
        В городе вроде как гражданские люди по подвалам сидят

        А как вы воевать предлагаете? Города брать?
        Естественно там будут попадаться гражданские.
        Вы бы товарищу Жукову сказали, что Берлин брать нельзя, потому что там гражданские.
        С таким подходом никакой войны не выйграть, зато будешь весь в белом как Д'Артаньян .... в плену похлебку кушать, потому что на большее не способен.
        PS.
        И вообще, Четвертая Женевская Конвенция говорит нам:
        наличие гражданского населения в определённом месте не является препятствием для проведения военных операций в этом месте
      4. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 17:26
        +4
        Цитата: SwR9
        В городе вроде как гражданские люди по подвалам сидят. Их тоже всех на куски?

        Вроде - у бабки в огороде. Информация получена из достоверных источников?
        Цитата: monetam
        Метода штурма везде одинаковая.

        Метода штурма одинаковая. Артиллерийская подготовка (ракетно-бомбовый удар) и после - зачистка территории от оставшейся живой силы противника.
        * * *
        Может там уже «некто» потихоньку боеприпасы списывает? Какого хрена посылать людей на заведомую гибель? Как там Ахиллес говаривал:
        Представь, что цари бились бы сами, вот было бы зрелище!
        https://www.youtube.com/watch?v=4FEAZF4s_Nw
    3. 6erJIblu
      6erJIblu Сегодня, 17:01
      +3
      Ты не повериш. При паритете "хренового неба", когда они не могут и мы не хотим, вот такая ситуевина. Были бы у нас как у СШАсов планируещие бомбы и в таком же количестве... Авдеевка закрылась бы за месяц.
    4. Задира
      Задира Сегодня, 17:05
      +7
      ну что реально не чем вдарить так что бы любой укреп бетонный разлетелся на куски

      Да, к большому сожалению реально нечем. Сейчас даже с учетом мобилизации на фронте паритет сил, поэтому ни одна из сторон не в состоянии вести успешное наступление. Те возможности, что были на начало 2022 бездарно упущены
    5. Konnick
      Konnick Сегодня, 17:45
      0
      вдарить так что бы любой укреп бетонный разлетелся на куски

      Нет там "укрепа", там у всушников хорошо организованная артиллерийская оборона. Пехоте там под обстрелом делать нечего, пока не подавим артиллерию, но без авиации это нереально.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:46
    +18
    Бойцы бригады воевали героически при откровенно бездарном командующем фронтом.
    Понесли тяжелые потери.
    Слава Богу, уцелевшим дают отдохнуть.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:49
    +3
    Похоже власть с Дальнего Востока следит за своими мобилизованными и не даёт чтобы их использовали до полусмерти.
    1. valera75
      valera75 Сегодня, 16:53
      +2
      Похоже власть с Дальнего Востока следит за своими мобилизованными и не даёт чтобы их использовали до полусмерти
      морпехи ТФ это походу кадровые.
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 16:56
        +1
        Если и кадровые то почти все с Сибири и Дальнего Востока.
      2. vkfriendly
        vkfriendly Сегодня, 17:29
        +2
        Там не только морпехи из 155 бригады, так же там добровольческий батальон "Тигр" то же на создан на базе бригады морпехов из приморцев. Наш губернатор Кожемяко сам лично разбирается в делах и проблемах морпехов, честь и хвала ему. Ну и помощь им идет от всего Приморья.
  6. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 16:52
    +12
    Не знаю что тут комментировать... В телегах десятки видео разгрома и гибели многих бойцов и техники этих морпехов 155-й. К рядовым бойцам претензий нет, они настоящие войны. А вот их командирам стоило бы попасть на допросы к военной прокуратуре.
    1. Hyperion
      Hyperion Сегодня, 17:53
      0
      Военной прокуратуры мало. Нужна инквизиция.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:57
    -14
    Ой ладно вам нагнетать. Всушные видосики с дронов это монтаж, а выводят на отдых с пополнением выбывших по болзни.
  8. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 16:58
    +7
    А если Угледар попробовать обойти и отрезать от баз снабжения?
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 17:35
      +1
      "А если Угледар попробовать обойти и отрезать от баз снабжения?"
      что вы, как можно? только в лоб, только лбом. да и вообще, там сплошь урбанизированная территория, куда не пойди, везде мегаполисы, небоскрёбы- ну никак не обойдёшь! знаете песенку- "небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой"? так вот, это про угледар.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:00
    +14
    Я уже писал ,тактика использования в боях наших подразделений в укрепрайонах и плотных застройках не выдержиыает ни какой критики.Пример Корпуса ДНР и ЛНР ,полно видео,где командиры подразделений прямо говорят пока не будет подавлен очаг сопротивления артой не о каком наступлении не идет речи.Ребята опытные и воюют с 14 года и главное живы.Что имеем с ВС РФ десантники,морпехи,спец наз идут на штурм мало того что без отработки полосы обороны противника артой,так и без инженерной разведки.Полно видео где ВДВ в прямом смысле летает для блокировки и уничтожения РДГ противника.Вроде все правильно,но где гарантии что завтра это будет не спланированная засада?Танки поливают огнем с закрытых позиций,хорошо а насколько это эффективно?Вертолеты выпускают ракеты с кабрирования ,а тут какая эффективность?Вот и вопрос у меня ,а где наши господа генералы с тактикой и стратегией.Почему укрепы тупо не сносятся артой и авиацией,почему каждый дом должен штурмоваться ,а не уничтожаться.Нет снарядов,нет ракет.В отставку нахрен
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:40
      0
      ВСУшники также пытались контратаковать в Бахмуте,но у них не вышло. Несколько дней назад ВСУ попытались контратаковать российские силы под Бахмутом (Артемовском), но эти усилия закончились провалом. Теперь стали известны подробности происходившего и выяснились причины поражения украинских войск.

      25 февраля подразделения ВСУ предприняли наступательные действия на позиции российских сил на северном участке фронта при огневой поддержке 43-й артбригады, но, понеся потери, были вынуждены отступить на исходные рубежи. Тогда противник потерял убитыми и ранеными свыше 70 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники.В этот же день командование ВСУ решило усилить свою группировку на этом направлении, выдвинув бронегруппу на усиление. В укрепрайоне западнее Бахмута, обозначенном треугольником из населенных пунктов Хромово, Богдановка и Калиновка, украинское командование на протяжении некоторого времени накапливало резервы. Именно отсюда было направлено два танковых взвода (8 единиц Т-64 и Т-72 разных модификаций) 4-й и 17-й танковых бригад ВСУ.Однако выдвинувшийся сводный отряд был своевременно выявлен беспилотниками российских сил на участке автодороги Часов Яр – Хромово – Бахмут. Благодаря установленному наблюдению российские артиллеристы через некоторое время накрыли огнем бронегруппу ВСУ. В результате противник потерял 4 танка и не смог существенно усилить свою группировку.За сутки до попытки контрудара на северном участке фронта ВСУ предприняли наступательные действия на южном направлении, но они также были неудачными. В боях под Ивановкой (Красное) ВСУ потеряли 3 танка 24-й и 63-й механизированных бригад и 20 военнослужащих 5-й штурмовой бригады. Выдвижение противника было своевременно выявлено беспилотниками и накрыто огнем артиллерии.

      https://topcor.ru/32583-stala-izvestna-prichina-provala-kontratak-vsu-pod-bahmutom.html

      Вот что значит разведка в режиме онлайн.Так же надо иметь средства разведки на глубину фронта для уничтожения вражеской арты.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:01
    +5
    Сообщается об отходе из-под Угледара для доукомплектования бригады морских пехотинцев Тихоокеанского флота
    recourse Качели, это перемалывание не только их, но и нас. request
    На Угледарском направлении, по утверждению действующих здесь российских артиллеристов, так называемого «снарядного голода» не чувствуется. При этом на линии боевого соприкосновения наблюдаются определенные серьезные проблемы со снабжением, но в целом ситуацию нельзя назвать критичной.
    fool Что сказать то хотел, сердешный? Наверно, русский язык настолько могуч, что выразить зародившуюся мысль у вас, он не способен? request Но крайние однозначно, российские артиллеристы.. request
  11. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 17:03
    +8
    Почему не слетают погоны с откровенно тупых командиров?? Почему не садят за преступные приказы?такое ощущение что самое главное качество у многих командиров, умение лизнуть вышестоящему руководству.как и на гражданке,впрочем.
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:04
    -6
    "Отход" из Угледара это конечно громко заявлено тelegram-каналом «Два майора», плановая ротация после закрепления на юго восточных окраинах Угледара. Морпехи сражаются , как львы , вышли на рубежи , закрепились . А потери они неизбежны при боестолкновениях , подразделения необходимо менять , восополнять потери в л/с , техники и вооружении. Есть такой тelegram-канал "Тихоокеанский флот" , они конечно не "два майора" ( две девушки из Крыма и один депутат), но ведут этот канал военнослужащие 155 бригады МП, которым я доверяю немного больше.
  13. next322
    next322 Сегодня, 17:17
    +9
    Работа ГШ во главе с начальником-просто писец!!даже не верится что эти лампасы(генералами их назвать трудно), когда то учились в типа-нонешных военных академиях....тупость и убогость тактики просто поражает...и ведь так воюют уже -целый год!!!!жалко простых бойцов
    погибающих из таких начальников
  14. monetam
    monetam Сегодня, 17:19
    0
    Цитата: invisible_man
    В Угледаре не так уж много укрoв,

    А какова там численность украинских сил ?
  15. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 17:20
    +5
    Морская пехота вспомнила, что она морская и ушла готовиться к работе по основному предназначению?
  16. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 17:24
    +3
    Сколько времени прошло с момента очередного перетряхивания без перетрахивания руководства СВО. но и под командой самого нач.Генштаба Герасимова никаких успехов не наблюдается.
    Или всё это будет длиться дольше Столетней войны?
  17. стер
    стер Сегодня, 17:40
    +3
    Морская и пехота и ВДВ используются в качестве обычной пехоты - это полный аут! До чего довели сухопутгые войска, десятка дивизий не могут укомплектовать! Такими темпами пехоту под ноль сточат.
  18. spirit
    spirit Сегодня, 17:47
    +2
    Морпехи там уже как пол года назад понесли существенные потери из за одного хенерала который уже пошел на повышение!Сейчас морпехи сильно разбавлены мобилизованным что не придает им большей боеспособности.Из многочисленных роликов прекрасно видно что вся территория очень плотно заминирована,это сплошное минное поле.И пускать в лоб на убой остатки морпехов на это именно поле, это просто преступление.Но в генштабе это норма.Если ты как Теплинский не хочешь ложить своих людей,идёшь с пинком под зад, ну а если готов как господин М + у тебя хорошие отношения с Паркетным ,то получишь очередное звание.
  19. svp67
    svp67 Сегодня, 17:48
    0
    Сообщается об отходе из-под Угледара для доукомплектования бригады морских пехотинцев Тихоокеанского флота
    В данном случае, это не ОТХОД, а ОТВОД. Учитесь использовать правильные военные термины
  20. dump22
    dump22 Сегодня, 17:51
    +2
    Выскажу свое личное мнение.

    Использование морской пехоты для "проламывания" укрепленных районов это нонсенс.
    Просто НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА морская пехота для этого.
    Нет у них для этого не выучки, ни тактической подготовки, ни экипировки, ни соответствующего вооружения.
    Морская пехота предназначена для скоротечных десантов, то есть в стремительном наступлении должна завоевывать плацдармы и удерживать их до подхода главных сил.

    И использование ее не по назначению, как обычных мотострелков - признак крайне тяжелой ситуации с обученными кадрам в армии.
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:00
    0
    Цитата: аксельбант
    "В городе вроде как гражданские люди по подвалам сидят. Их тоже всех на куски?"
    вы их там видели? да и что им там сделается, в подвалах?

    Хочешь опробовать на собственной шкуре? Что ещё можно услышать от либероты.
  22. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:08
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    Морпехи хорошо воюют ..Парни чумовые ! Много читал про них ..Черные бушлаты марку держат ,своих дедов и прадедов