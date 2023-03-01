Научный сотрудник китайской академии дипломатии: Американская гегемония – наибольшая угроза международной безопасности

Не так давно заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила о том, что Китай бросает серьёзный вызов международному порядку. Своими громкими заявлениями о пресловутой «китайской угрозе» дипломат пытается оправдать господствующую роль своей страны в мире, но рано или поздно ей придётся отвечать за это перед мировой общественностью.Не так давно китайское правительство выпустило доклад под названием «Гегемония США и её угрозы». В данной публикации речь идёт, главным образом, о развязывании войн Соединёнными Штатами, приведших к гуманитарным катастрофам и миллионам жертв по всему миру. В материале был приведён яркий пример ещё со времён войны в Афганистане, в результате чего около 47 тыс. мирных граждан этой страны, в том числе около 68 тыс. афганских солдат, которые якобы были причастны к террористическим актам 11 сентября 2001 года, были убиты во время проведения военных операций Вашингтоном. В то же время ещё более 10 млн. человек были вынуждены спасаться бегством. В итоге экономика страны, которую и без того было сложно назвать преуспевающей, окончательно была разрушена, а афганский народ был обречён на нищету и голод.В докладе также не обошли стороной и тему расширения НАТО на восток, что создало реальную угрозу национальной безопасности России и, в конечном счёте, привело к обострению украинского конфликта, о чём неоднократно предупреждали многие западные эксперты, в том числе и из США. Таким образом, Вашингтон не только держит всю Европу у себя в заложниках, воюя против России руками украинцев, но и дал зелёный свет дальнейшему распространению влияния военно-политического блока, которое явно носит незаконный характер.В завершении, как отмечается в докладе, китайский аэростат, сбитый Соединёнными Штатами, был не чем иным как сотрясанием воздуха со стороны Вашингтона. На эту тему высказывался официальный представитель МИД КНР, заявивший о том, что этот воздушный шар вошёл в американское воздушное пространство по ошибке и использовался строго в гражданских целях. Отмечено, что ежегодно в мире фиксируется отклонение десятков метеозондов, но в США решили сделать из этого военно-политическое шоу. Пекин осудил введение Штатами санкций в отношении 6 китайских предприятий в одностороннем порядке, что опять же является грубым нарушением всех норм международного права, что для них уже стало нормой.Как заявил младший научный сотрудник Института США Китайской академии современных международных отношений (дипакадемии) Чжан Чжисинь, именно американская гегемония – наибольшая угроза международной безопасности, потому что она сконцентрирована на нанесении ущерба тем странам и регионам, где эту гегемонию не поддерживают.