1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Данная памятная дата была учреждена Международной организации гражданской обороны в 1990 году и приурочена к созданию устава организации в 1972 году, который обеспечил ей статус межправительственной.
Россия стала членом МОГО в 1993 году. В общей сложности членами организации сегодня являются 60 государств. Еще 12 имеют статус наблюдателя.
Гражданская оборона играет важную роль в плане защиты мирного населения во время стихийных бедствий, техногенных катастроф и аварий, а также военных действий.
В ее структуру входят органы повседневного управления по обеспечению защиты мирных граждан, системы связи и информационного оповещения, фонды и резервы финансовых, медицинских и прочих средств, необходимых в случае ЧС.
С учетом текущей обстановки в нашей стране, в частности, участившихся атак БПЛА, функции ГО имеют крайне важное значение. Ведь именно гражданская оборона отвечает за исправность систем оповещения граждан о воздушной тревоге, а также занимается подготовкой и содержанием в надлежащем состоянии убежищ.
Помимо непосредственных действий по ликвидации последствий аварий и катастроф, гражданская оборона таже занимается обучением населения защите от оружия массового поражения и предоставлением гражданским лицам средств индивидуальной защиты.
Наконец, в случае военного конфликта, именно ГО отвечает за эвакуацию граждан и культурно-материальных ценностей из зоны боевых действий.
Гражданская оборона в России имеет четкую иерархическую структуру. На каждом уровне свой руководитель: начиная от представителей правительства и заканчивая местными главами организаций. Все они (кроме правительства) несут персональную ответственность за принимаемые решения в рамках проведения ГО.