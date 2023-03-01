Военное обозрение
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Всемирный день гражданской обороны

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Всемирный день гражданской обороны

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Данная памятная дата была учреждена Международной организации гражданской обороны в 1990 году и приурочена к созданию устава организации в 1972 году, который обеспечил ей статус межправительственной.


Россия стала членом МОГО в 1993 году. В общей сложности членами организации сегодня являются 60 государств. Еще 12 имеют статус наблюдателя.

Гражданская оборона играет важную роль в плане защиты мирного населения во время стихийных бедствий, техногенных катастроф и аварий, а также военных действий.

В ее структуру входят органы повседневного управления по обеспечению защиты мирных граждан, системы связи и информационного оповещения, фонды и резервы финансовых, медицинских и прочих средств, необходимых в случае ЧС.

С учетом текущей обстановки в нашей стране, в частности, участившихся атак БПЛА, функции ГО имеют крайне важное значение. Ведь именно гражданская оборона отвечает за исправность систем оповещения граждан о воздушной тревоге, а также занимается подготовкой и содержанием в надлежащем состоянии убежищ.

Помимо непосредственных действий по ликвидации последствий аварий и катастроф, гражданская оборона таже занимается обучением населения защите от оружия массового поражения и предоставлением гражданским лицам средств индивидуальной защиты.

Наконец, в случае военного конфликта, именно ГО отвечает за эвакуацию граждан и культурно-материальных ценностей из зоны боевых действий.

Гражданская оборона в России имеет четкую иерархическую структуру. На каждом уровне свой руководитель: начиная от представителей правительства и заканчивая местными главами организаций. Все они (кроме правительства) несут персональную ответственность за принимаемые решения в рамках проведения ГО.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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7 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 04:21
    -5
    Каждому по наморднику и перчаткам и вперёд в СВО......
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 04:47
      +4
      Да легко. Правда я старый - не берут. А так легко.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 04:57
        +6
        Уже забыла, что такое Гражданская оборона.
        Никаких занятий с ГРАЖДАНСКИМ населением по ГО у нас в городе не проводится.
        Сирены в городе иногда регулярно работают. А что толку в них, если не знаешь, куда бежать и что с собою из вещей всяять нужно.
        И убежищ рядом вообще, по сути, никаких нет! Похоже, что власти города убежища для большинства просто не предусматривали при строительстве инфраструктуры. Метро далеко.
        Во всяком случае об этом у нас в доме никто об убежищах абсолютно ничего не знает! Также как уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и самому себе - тоже все ни бум-бум!

        В советское время учения по ГО проводили хотя бы систематически и регулярно на тех же на предприятиях и в учебных зваедениях. Тогда хоть ГРАЖДАНСКИЕ что-то про это знали, а теперь - ничего.
        Молодёжь вообще говорит, что если будет война, то обязательно ядерная - и никакая гражданская оборона в принципе не бкдет нажна. Все горожане просто от ядерных взрывов в натуре испарятся! Но это не так - кто-то всё-таки в живых останется, как в Хиросиме и Нагасаки.

        И это я всё рассказываю про Санкт-Петербург!
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 05:46
          +1
          Гражданская оборона не панацея , на войне придется думать о безопасности своей головой.
          Тут придется вспоминать опыт наших предков в ВОВ и Гражданскую войну.
          Имейте всегда запас продуктов, воды, лекарств, теплой одежды, средств гигиены...продумайте зараннее маршруты эвакуации, способы, куда собираетесь эвакуироваться.
          Имейте элементарные спички, карту местности...вообщем вам просто надо иметь хотя бы минимум знаний для спасения собственной жизни в чрезвычайной обстановке.
          Многие люди гибнут в силу незнания простых знаний об окружающей среде и как следствия паники и страх.
          Страх самый главный враг человека.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 06:36
            +1
            Цитата: Леха с Андроида.
            .вообщем вам просто надо иметь хотя бы минимум знаний для спасения собственной жизни в чрезвычайной обстановке.
            Многие люди гибнут в силу незнания простых знаний об окружающей среде и как следствия паники и страх.
            Страх самый главный враг человека.

            Согласна с Вами! Вот и я о том же.
            У нас недалеко функционирут библиотека. Там проводятся встречи с жителями.
            Я давно предлагала заведующей библиотеки организовать лекции по ГО. Но сами они не могут - они не специалисты, чтобы давать советы и отвечать на вопросы. А со специалистами по ГО у них так и не срослось.

            Раньше в интернете читала, что беженцом от войны из СПб и Лен обл. рекомендовали бежать в Финляндию. Можете себе проедставить, что это там такое будет?!!! А именно

            Какая Финляндия для беженцев-россиян - при нынешней русофобской и антироссийской геполитической обстановке - россиян к себе пустит?
            Разве финны к себе русских и россиян пропустят? Пропустя абсолюное большинм - и то за деньги!
            На территории Финлядии будут организованы контрационные лагеря для российских беженцев, как это было в 1917-1918 году.
            Российские беженцы в этих финских концлагерях просто вымрут от голода, холода и болезней в результате отсутствия там необходимых прдуктов питания, воды из луж, жизни под откртым небом и отсутствия элемнтарной гигиены.
    2. Комментарий был удален.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 04:56
        +4
        У нас и общегородские проводились.А служба ГО нужная,ИБО последнее время не покидает чувство что "мы на пороге грандиозного шухера" С праздником причастных!
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 05:00
    +2
    Все они (кроме правительства) несут персональную ответственность
    Как обычно, наверху виноватых не будет, если что...