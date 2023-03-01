Малые боевые космические средства США и ответ на них

Американский спутник GPS двойного назначения. Фото Lockheed Martin
Желая получить определенные преимущества перед потенциальными противниками, развитые иностранные государства обновляют свои космические группировки военного назначения. Разрабатываются системы и комплексы разных классов с теми или иными функциями. Некоторые подобные разработки представляют потенциальную угрозу для третьих стран. Так, недавно стало известно о новых угрозах для российской космической группировки.
Угрозы на орбите
16 февраля в Совете федерации состоялся круглый стол на тему «40 лет программе США «Стратегическая оборонная инициатива». Милитаризация космоса как одна из острых проблем международной безопасности». Мероприятие организовали Комитет СФ по международным делам и Комитет по обороне. В дискуссии участвовали сенаторы и представители профильных структур министерства обороны и министерства иностранных дел.
В рамках круглого стола с докладом выступил начальник Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук. Основной темой доклада стали актуальные угрозы и вызовы в космическом пространстве, а также соответствующие разработки иностранных государств. Кроме того, генерал рассказал, как наши вооруженные силы планируют противодействовать существующим и ожидаемым угрозам.
Космоплан X-37B после очередного полета, 2022 г. Фото Минобороны США
По словам начальника академии, наука и промышленность США сейчас активно занимаются тематикой т.н. малых боевых космических средств. Создаются разные образцы этого класса. Разработка некоторых проектов уже завершена, и готовые изделия проходят испытания.
Подобные малые средства способны выполнять скрытые маневры и подходить к другим космическим аппаратам. После сближения они могут выводить цель из строя. Боевые задачи могут решаться в любой обстановке и в любой период.
Малые боевые космические средства могут выводиться на орбиту при помощи разных ракетно-космических систем. Так, их можно запускать в составе многоспутниковых низкоорбитальных систем связи, таких как Starlink или OneWeb. Также в качестве носителя боевых средств сейчас активно используется многоразовый корабль X-37B.
Генерал Нестечук заявил, что создание и развертывание малых боевых средств приводит к угрозе нападения на критические элементы российской космической инфраструктуры. В частности, выведение из строя аппаратов связи угрожает сохранению управления войсками, в т.ч. стратегическими ядерными силами.
Пуск ракеты SM-3 по орбитальной цели, 2008 г. Фото Минобороны США
Ответные меры
Начальник Военно-космической академии также рассказал, что в нашей стране принимаются меры по защите от наблюдаемых и ожидаемых угроз. Одной из них является создание новой крупной структуры, которая будет отвечать за поиск и парирование существующих и ожидаемых угроз.
Предложено сформировать Центр информационно-аналитического сопровождения военно-космической деятельности третьих стран. Эта организация будет собирать данные из всех источников, ведущих наблюдение за космическим пространством и орбитами. Ей предстоит обрабатывать информацию, отслеживать текущую ситуацию и делать прогнозы. Готовые данные будут выдаваться различным потребителям.
По словам А. Нестечука, создание такого Центра даст вооруженным силам новые возможности и определенные преимущества. В первую очередь, они смогут своевременно выявлять угрозы, как для космической группировки, так и для обычных сил. Кроме того, новая структура поможет военному и политическому руководству страны принимать верные решения и правильно реагировать на возникающие ситуации.
Милитаризация космоса
Таким образом, ситуация в космическом пространстве остается сложной, и существуют риски ее дальнейшего ухудшения. Все ведущие страны создали собственные орбитальные группировки военного назначения и стремятся развивать их. При этом США, несмотря на многочисленные предупреждения и предостережения, намерены заниматься полноценной милитаризацией космоса.
Поражение цели на высоте 240 км. Фото Минобороны США
В ходе недавнего заседания в Совете федерации были упомянуты некоторые современные разработки Пентагона в области космических вооружений. Кроме того, в распоряжении США имеются и другие системы, способные поражать орбитальные цели или решать смежные задачи военного характера. При этом весь потенциал имеющихся систем и комплексов до сих пор неизвестен.
По известным данным, американская космическая отрасль достаточно давно занимается темой спутников-инспекторов. Разрабатывались, выводились на орбиту и испытывались разные образцы такого класса. Согласно последним новостям, развитие этого направление продолжается. Для получения новых возможностей взят курс на уменьшение габаритов и массы при сохранении всех прочих характеристик.
Сокращение размеров и массы может усложнить разработку и производство, но дает преимущества оперативного характера. Так, появляется возможность массового одновременного вывода спутников на орбиты – необходимые технологии уже отработаны в проектах двойного назначения. Массовый запуск спутников-инспекторов или боевых аппаратов упростит одновременный контроль за разными орбитами.
Телескопы комплекса "Окно". Фото Минобороны РФ
Как сообщает начальник Военно-космической академии, в распоряжении Пентагона есть еще одно средство вывода малых нагрузок на орбиту – многоразовый космоплан X-37B. Подобные его возможности уже подтверждены на практике. В ходе одной из предыдущих миссий такой корабль доставил на расчетную орбиту и сбросил малогабаритный спутник. При этом грузовой отсек космоплана позволяет перевозить более крупные и тяжелые нагрузки, как в виде одиночных аппаратов, так и целые наборы небольших спутников.
Следует напомнить, что для борьбы с космическими аппаратами на низких орбитах США могут использовать не только специализированные спутники. В 2008 г. в качестве противоспутникового оружия испытали ракету SM-3 корабельного зенитного комплекса. Она успешно поразила орбитальную цель на высоте ок. 240 км. Нельзя исключать, что развитие этого направления продолжилось, и более новые ракеты способны достать до более высоких орбит.
Следить и реагировать
Потенциальные угрозы в космосе со стороны США или других стран не являются новостью для российских вооруженных сил. Наша армия имеет разнообразные средства для отслеживания обстановки в космосе, а также может принимать ответные меры разного характера, вплоть до прямых атак. Примечательно, что полная информация о подобном потенциале российской армии остается неизвестной, но и доступные данные говорят о многом.
Наблюдение за космическим пространством и сопровождение орбитальных объектов возлагается на разные комплексы и системы. Широко известен оптико-электронный комплекс «Окно», включающий несколько телескопов. Также используются разнообразные радиолокационные и иные системы. Информация от всех таких средств поступает в 821-й главный центр разведки космической обстановки, где обрабатывается и выдается потребителям.
Пусковая установка системы "Нудоль". Фото Bmpd.livejorunal.com
Известно о существовании и эксплуатации разных противоспутниковых / противокосмических систем. По разным данным, для противодействия орбитальной группировке потенциального противника используется целый набор средств с разными принципами действия. Так, для временного подавления целей могут применяться станции РЭБ и лазерный комплекс «Пересвет». Перехват орбитальных целей может осуществляться системами ПВО / ПРО С-500 и «Нудоль».
Имеется и космический эшелон. Зарубежные источники регулярно сообщают о работе российских спутников-инспекторов. Такие изделия без предупреждения меняют орбиты, изучают спутники третьих стран – и вызывают беспокойство. При этом полный список их функций и возможностей, по понятным причинам, неизвестен.
Перспективы развития
Таким образом, в распоряжении российских вооруженных сил имеется достаточно многочисленная космическая группировка со всеми необходимыми возможностями. Ее развитие продолжается, и по результатам этих процессов растет ценность группировки для армии в целом. Одновременно с этим увеличиваются риски, связанные с воздействием со стороны противника. Потенциальный противник, в свою очередь, разрабатывает методы и средства борьбы с нашей группировкой.
Профильные структуры и организации внимательно следят за работой иностранных коллег и изучают их планы и достижения. Этот анализ позволяет определить актуальные риски и уточнить планы дальнейшего развития своей космической отрасли военного назначения. Такой подход используется давно и хорошо зарекомендовал себя. Это означает, что новые вызовы и угрозы, в т.ч. в виде малых боевых космических средств, получат необходимый ответ, а наши спутники останутся в безопасности.