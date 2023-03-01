Военное обозрение
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Малые боевые космические средства США и ответ на них

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Малые боевые космические средства США и ответ на них
Американский спутник GPS двойного назначения. Фото Lockheed Martin



Желая получить определенные преимущества перед потенциальными противниками, развитые иностранные государства обновляют свои космические группировки военного назначения. Разрабатываются системы и комплексы разных классов с теми или иными функциями. Некоторые подобные разработки представляют потенциальную угрозу для третьих стран. Так, недавно стало известно о новых угрозах для российской космической группировки.

Угрозы на орбите


16 февраля в Совете федерации состоялся круглый стол на тему «40 лет программе США «Стратегическая оборонная инициатива». Милитаризация космоса как одна из острых проблем международной безопасности». Мероприятие организовали Комитет СФ по международным делам и Комитет по обороне. В дискуссии участвовали сенаторы и представители профильных структур министерства обороны и министерства иностранных дел.

В рамках круглого стола с докладом выступил начальник Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук. Основной темой доклада стали актуальные угрозы и вызовы в космическом пространстве, а также соответствующие разработки иностранных государств. Кроме того, генерал рассказал, как наши вооруженные силы планируют противодействовать существующим и ожидаемым угрозам.


Космоплан X-37B после очередного полета, 2022 г. Фото Минобороны США

По словам начальника академии, наука и промышленность США сейчас активно занимаются тематикой т.н. малых боевых космических средств. Создаются разные образцы этого класса. Разработка некоторых проектов уже завершена, и готовые изделия проходят испытания.

Подобные малые средства способны выполнять скрытые маневры и подходить к другим космическим аппаратам. После сближения они могут выводить цель из строя. Боевые задачи могут решаться в любой обстановке и в любой период.

Малые боевые космические средства могут выводиться на орбиту при помощи разных ракетно-космических систем. Так, их можно запускать в составе многоспутниковых низкоорбитальных систем связи, таких как Starlink или OneWeb. Также в качестве носителя боевых средств сейчас активно используется многоразовый корабль X-37B.

Генерал Нестечук заявил, что создание и развертывание малых боевых средств приводит к угрозе нападения на критические элементы российской космической инфраструктуры. В частности, выведение из строя аппаратов связи угрожает сохранению управления войсками, в т.ч. стратегическими ядерными силами.


Пуск ракеты SM-3 по орбитальной цели, 2008 г. Фото Минобороны США

Ответные меры


Начальник Военно-космической академии также рассказал, что в нашей стране принимаются меры по защите от наблюдаемых и ожидаемых угроз. Одной из них является создание новой крупной структуры, которая будет отвечать за поиск и парирование существующих и ожидаемых угроз.

Предложено сформировать Центр информационно-аналитического сопровождения военно-космической деятельности третьих стран. Эта организация будет собирать данные из всех источников, ведущих наблюдение за космическим пространством и орбитами. Ей предстоит обрабатывать информацию, отслеживать текущую ситуацию и делать прогнозы. Готовые данные будут выдаваться различным потребителям.

По словам А. Нестечука, создание такого Центра даст вооруженным силам новые возможности и определенные преимущества. В первую очередь, они смогут своевременно выявлять угрозы, как для космической группировки, так и для обычных сил. Кроме того, новая структура поможет военному и политическому руководству страны принимать верные решения и правильно реагировать на возникающие ситуации.

Милитаризация космоса


Таким образом, ситуация в космическом пространстве остается сложной, и существуют риски ее дальнейшего ухудшения. Все ведущие страны создали собственные орбитальные группировки военного назначения и стремятся развивать их. При этом США, несмотря на многочисленные предупреждения и предостережения, намерены заниматься полноценной милитаризацией космоса.


Поражение цели на высоте 240 км. Фото Минобороны США

В ходе недавнего заседания в Совете федерации были упомянуты некоторые современные разработки Пентагона в области космических вооружений. Кроме того, в распоряжении США имеются и другие системы, способные поражать орбитальные цели или решать смежные задачи военного характера. При этом весь потенциал имеющихся систем и комплексов до сих пор неизвестен.

По известным данным, американская космическая отрасль достаточно давно занимается темой спутников-инспекторов. Разрабатывались, выводились на орбиту и испытывались разные образцы такого класса. Согласно последним новостям, развитие этого направление продолжается. Для получения новых возможностей взят курс на уменьшение габаритов и массы при сохранении всех прочих характеристик.

Сокращение размеров и массы может усложнить разработку и производство, но дает преимущества оперативного характера. Так, появляется возможность массового одновременного вывода спутников на орбиты – необходимые технологии уже отработаны в проектах двойного назначения. Массовый запуск спутников-инспекторов или боевых аппаратов упростит одновременный контроль за разными орбитами.


Телескопы комплекса "Окно". Фото Минобороны РФ

Как сообщает начальник Военно-космической академии, в распоряжении Пентагона есть еще одно средство вывода малых нагрузок на орбиту – многоразовый космоплан X-37B. Подобные его возможности уже подтверждены на практике. В ходе одной из предыдущих миссий такой корабль доставил на расчетную орбиту и сбросил малогабаритный спутник. При этом грузовой отсек космоплана позволяет перевозить более крупные и тяжелые нагрузки, как в виде одиночных аппаратов, так и целые наборы небольших спутников.

Следует напомнить, что для борьбы с космическими аппаратами на низких орбитах США могут использовать не только специализированные спутники. В 2008 г. в качестве противоспутникового оружия испытали ракету SM-3 корабельного зенитного комплекса. Она успешно поразила орбитальную цель на высоте ок. 240 км. Нельзя исключать, что развитие этого направления продолжилось, и более новые ракеты способны достать до более высоких орбит.

Следить и реагировать


Потенциальные угрозы в космосе со стороны США или других стран не являются новостью для российских вооруженных сил. Наша армия имеет разнообразные средства для отслеживания обстановки в космосе, а также может принимать ответные меры разного характера, вплоть до прямых атак. Примечательно, что полная информация о подобном потенциале российской армии остается неизвестной, но и доступные данные говорят о многом.

Наблюдение за космическим пространством и сопровождение орбитальных объектов возлагается на разные комплексы и системы. Широко известен оптико-электронный комплекс «Окно», включающий несколько телескопов. Также используются разнообразные радиолокационные и иные системы. Информация от всех таких средств поступает в 821-й главный центр разведки космической обстановки, где обрабатывается и выдается потребителям.


Пусковая установка системы "Нудоль". Фото Bmpd.livejorunal.com

Известно о существовании и эксплуатации разных противоспутниковых / противокосмических систем. По разным данным, для противодействия орбитальной группировке потенциального противника используется целый набор средств с разными принципами действия. Так, для временного подавления целей могут применяться станции РЭБ и лазерный комплекс «Пересвет». Перехват орбитальных целей может осуществляться системами ПВО / ПРО С-500 и «Нудоль».

Имеется и космический эшелон. Зарубежные источники регулярно сообщают о работе российских спутников-инспекторов. Такие изделия без предупреждения меняют орбиты, изучают спутники третьих стран – и вызывают беспокойство. При этом полный список их функций и возможностей, по понятным причинам, неизвестен.

Перспективы развития


Таким образом, в распоряжении российских вооруженных сил имеется достаточно многочисленная космическая группировка со всеми необходимыми возможностями. Ее развитие продолжается, и по результатам этих процессов растет ценность группировки для армии в целом. Одновременно с этим увеличиваются риски, связанные с воздействием со стороны противника. Потенциальный противник, в свою очередь, разрабатывает методы и средства борьбы с нашей группировкой.

Профильные структуры и организации внимательно следят за работой иностранных коллег и изучают их планы и достижения. Этот анализ позволяет определить актуальные риски и уточнить планы дальнейшего развития своей космической отрасли военного назначения. Такой подход используется давно и хорошо зарекомендовал себя. Это означает, что новые вызовы и угрозы, в т.ч. в виде малых боевых космических средств, получат необходимый ответ, а наши спутники останутся в безопасности.
Автор:
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1 комментарий
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  1. Codett
    Codett Сегодня, 04:00
    0
    Читал не так давно интересную статью там было следующие. По мнению Эксперта Центра анализа стратегий и технологий Сергея Денисенцева. Проблема того же старлинка ни в том что технически сбить их возможно, но юридически это было бы расценено как акт агрессии против штатов. В то же время Илон Маск утверждает, что попытки уничтожения его рукотворных созвездий противоспутниковыми ракетами — провальная идея и с технической точки зрения. Он заявил, что при имеющемся количестве спутников Starlink (по его словам, их сейчас на орбите около двух тысяч) потребуется "очень много" ракет и SpaceX в любом случае будет запускать новые партии своих аппаратов быстрее, чем могут запускаться противоспутниковые ракеты. теоретически можно использовать средства радиоэлектронной борьбы, сокращённо РЭБы. Это наземные либо авиационные (бортовые станции), которые "глушат" спутники противника. Таких станций существует большое разнообразие, и все они выполняют разные задачи, рассказал эксперт. Поскольку Starlink — новая страница в истории систем связи, то специально под неё систем РЭБ ещё не создано. Можно использовать станции, приспособленные для подавления широкого спектра частот, но на практике это будет не очень эффективно, Проблема в том, что их уже довольно много на орбите, и плотность довольно большая, и, чтобы устойчиво их заглушить, нужно, чтобы системы РЭБ находились близко к получателю сигнала, то есть непосредственно к абоненту. Чтобы заглушить, нужно, во-первых, знать частоты, на которых передаётся сигнал, это решается средствами радиоэлектронной разведки, и второе — мощность передатчика, которым вы глушите, должна быть выше, чем мощность передаваемого сигнала, либо он должен находиться гораздо ближе, чем источник. Ещё одна проблема в том, что сами средства электронной борьбы во время их использования становятся заметными мишенями для противника, отметил эксперт. Вы включаете мощный излучатель, который, разумеется, будет, выражаясь по-простому, "слышен", "виден" системам радиоэлектронной разведки противника, в данном случае системам радиоэлектронной разведки стран НАТО, потому что у Украины своих нет, но информацию им предоставляют системы НАТО, в том числе американские спутниковые системы, которые мониторят весь эфир в зоне конфликта. Вобщем как то так.