Военное обозрение
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В Мали разбился ударный беспилотник MQ-9 Reaper, предположительно французский

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В Мали разбился ударный беспилотник MQ-9 Reaper, предположительно французский

После успешной деятельности ЧВК «Вагнер» в Мали правительство страны потребовало вывести французские войска, которые многие годы присутствовали здесь с «миротворческой» миссией, а фактически занимались поддержанием распрей в целях создания внутренней нестабильности и в конечном итоге для обогащения метрополии за счёт получения богатых местных ресурсов за бесценок.


В ответ Париж был вынужден вывести воинский контингент из страны, предварительно окрестив её правительство «хунтой, держащейся у власти благодаря штыкам российских наёмников». Официально операция «Бархан» была свёрнута, солдаты покинули последнюю базу в Мали в августе 2022 года, которую тут же заняли «музыканты». Однако французские военные не могут смириться с утратой своего влияния в стране.

В сети появились кадры, на которых запечатлены обломки беспилотника. Изучив их, исследователи установили по маркировке деталей и элементам шасси, что разбившейся машиной являлся ударный БПЛА MQ-9А Reaper. В последние годы в странах Сахеля он эксплуатировался только Францией, имевшей по состоянию на 2022 год 8 аппаратов этого типа.



БПЛА MQ-9 Reaper американского производства, стоимость единицы которого, как известно, превышает $30 млн, потерпел крушение в Мали. Предположительно он принадлежал Франции

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.

При этом во французских СМИ сохраняется молчание по этому поводу, не говоря уже об отсутствии реакции у официальных лиц. Не признали потерю БПЛА и другие страны-операторы.

В западной прессе пишут о том, что Россия может получить обломки дрона для его тщательного изучения.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны США ; SavunmaSanayiST
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13 комментариев
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  1. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:27
    +2
    Местные полевые командиры скорее всего устроят аукцион и победит тот, у кого карманы глубже.
    1. Комментарий был удален.
    2. fiv
      fiv Сегодня, 17:34
      +3
      Победит тот, кто больше любит музыку
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 18:08
        0
        Победит тот, кто больше любит музыку в исполнении оркестра ВагнерОв
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:29
    -1
    В Мали разбился ударный беспилотник MQ-9 Reaper, предположительно французский
    . Когда колонизаторов окончательно выпрут из Африки, будет... а вот шо будет, фиг её знает. Вариантов есть и не один.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:31
    +1
    Ну разбился и чего? Пусть они все разобьются - нам легче будет.
    Если наши получат обломки для поковыряться - это будет просто отлично.
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 17:33
    0
    Хорошая новость ,минус один ..! Свидомым не достанется
  5. Vik66
    Vik66 Сегодня, 17:33
    +2
    Не музыканты его часом приземлили ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:38
      0
      Да молодцы если это они его приземлили.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 17:33
    +1
    В западной прессе пишут о том, что Россия может получить обломки дрона для его тщательного изучения.

    Почему могут? Уже получила,можно не сомневаться,руки то на снимках белому принадлежат,а никак не малийцу....да и башмак скорее с фабрики "Скороход".. good
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:10
      0
      руки то на снимках белому принадлежат

      длинные руки Пригожина ))
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:43
    0
    стоимость единицы которого, как известно, превышает $30 млн, потерпел крушение в Мали. Предположительно он принадлежал Франции
    Ну наверно французы решили сэкономить, американцы выключили джипиэс, request может пятна на солнце или РЭБ России, мол, летайте мальчики дома, тогда носы не покорябаете. requestМакрон как был мальчиком для шлепков (мальчику - оплеухи, не комильфо), так и останется. fool
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:52
    0
    У нас одна проблема в Мали , даже если мы будем загорать ,совсем будем не похожи под " французов".Пытался загорать на экваторе,проявляется сеточка кровеносных сосудов ,она темнее ,даже фиолетовие.
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:11
    0
    А упал чего? Сам по себе или помогли?