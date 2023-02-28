Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Госдепа США во время визита в Казахстан угрожал Китаю последствиями за поддержку России

15
Глава Госдепа США во время визита в Казахстан угрожал Китаю последствиями за поддержку России

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен совершает визит в Казахстан. На «аудиенцию» к себе глава американского Госдепартамента собрал глав государств Центральной Азии – постсоветских республик. Это руководители профильных (внешнеполитических) министерств Казахстана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана.


Официально встреча в Астане является встречей глав МИД упомянутых выше республик Средней Азии с главой американского внешнеполитического ведомства. Обозначенный формат С5+1.

МИД Казахстана обозначает повестку таким образом:

Вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнёрства Центральной Азии с США.

Но если власти постсоветских республик собирались действительно для того, чтобы обсудить развитие экономического (в том числе) партнёрства, то у Блинкена были другие цели. Основная цель – запугивание непосредственно стран Центральной Азии угрозами принятия Штатами мер в случае сотрудничества с Россией, а также использование площадки в Астане, чтобы оттуда демонстрировать попытки запугать ещё и Китай.

Красноречивое заявление Блинкена:

Китай ждут большие проблемы в отношениях с США и другими странами, если Пекин будет поддерживать Россию в её войне против Украины.

И после этого Блинкен сфотографировался с коллегами из МИД Центральной Азии, видимо, таким образом показывая, что и в отношениях с этими странами Пекин тоже ждут «большие проблемы».

Глава МИД центральноазиатских республик пытались поднять темы энергетической и продовольственной безопасности, отмечая неразрывные связи своих экономик как с Россией, так и с Китаем. Но Блинкен, как заведённый, твердил о «последствиях», что в очередной раз подчёркивало тот факт, что США не готовы воспринимать страны Азии как равные и как те, кто имеет право осуществлять контакты по своему собственному усмотрению.
Использованы фотографии:
МИД Киргизии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:25
    -4
    Жаль ,очень жаль но блинкин пользуется дипломатической неприкосновенностью.А ведь ему придётся приехать в Москву и подписать акт о безоговорочной капитуляции НАТО перед Россией.СНВ3 ему в помощь.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:38
      0
      Как бы казахов опять не замайданили ..Один раз уже скачки организовали и если бы не Россия ,то игил бы под боком был бы ..
      Казахстан уже давно под англосаксами сидит и русофобия там тлеет пока ,но может и полыхнуть .Биолаборатории сша у них так и не ликвидировали .
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:39
      +1
      Да ладно!Ничего ему не предстоит.Если дойдет наконец до капитуляции,то это не скоро.И там будут другие действующие лица.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:56
        +1
        Блинкин грозил Китаю красными линиями. laughing
        Не грози Южному централу попивая сок у себя в квартале.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:56
        0
        Блинкин грозил Китаю красными линиями. laughing
        Не грози Южному централу попивая сок у себя в квартале.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:26
    0
    Глава Госдепа США во время визита в Казахстан угрожал Китаю последствиями за поддержку России
    . Высказывал ось такое мнения, что Блинкин из умников, который, как он считает, попал в мир дураков и это его бесит!!!
    Занимательная версия...
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:31
    0
    Дано: Недавно Бидон приезжал с двумя визитами - к саудитам и в Китай. Вместо предложений привез угрозы. В результате саудиты официально заявили, что будут укреплять отношения с Россией, потом что, цитата, "они всегда выполняют договоренности, как письменный, так и устные", Китай открытоо перешел к конфронтации с США.
    Надо: Выяснить насколько идиЁт Блинкин, привезший новые угрозы.
    Американцы произошли не от обезьяны, а от дятла.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:42
      +1
      Замечу,на встречу с этим идьётом притащились официальные представители постсоветских республик.Кто из них-дятел,на этой поляне еще не понятно
  4. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 17:34
    +3
    Сколько русской крови было пролито за этих "братушек"!
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:37
    +5
    Странно вообще-то... Представьте себе, что Лавров приезжает в Сеул и собирает глав внешнеполитических ведомств стран АТР... но без Америки!
    Вопроса два:
    1. Собрались бы эти министры без Америки?
    2. Стояла бы и смотрела спокойно на это Америка?

    А когда ответите на эти вопросы, то все остальные вопросы, связанные с "друзьями" и "партнерами" России из бывших советских республик - отпадут сами собой!
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:38
    +3
    Это руководители профильных (внешнеполитических) министерств Казахстана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана.

    Это те самые, что требуют от России уважения?
    Уважающие себя союзники не принимают представителей врагов и не говорят с ними.
    Это как же понимать? Кремль позволяет за своей спиной готовить разные пакости? Или этим представителям профильных министерств в российском МИДе давно не давали пинков?
    Мир охренел окончательно!
  7. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:43
    +3
    США не готовы воспринимать страны Азии как равные
    С чего вдруг США должны воспринимать страны Азии или любого другого региона мира как равные?) Они им что равные?
  8. fiv
    fiv Сегодня, 17:46
    0
    Откуда в мусульманской Центральной Азии такое стремление к американским "ценностям"? Или доллар дороже страниц Книги? Ну да, "Коготок увяз всей птичке пропасть" - это же русская пословица, а люди теперь живут своим умом
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:49
    -1
    Тоня БлЯдкин всем вечно,угрожает. Правда,его уже и не слушает никто, кроме чубатых.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:52
    0
    Если штаты не будут кому- то угрожать, запугивать... то они измнят себе и будут уже не те....