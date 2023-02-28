Глава Госдепа США во время визита в Казахстан угрожал Китаю последствиями за поддержку России

Вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнёрства Центральной Азии с США.

Китай ждут большие проблемы в отношениях с США и другими странами, если Пекин будет поддерживать Россию в её войне против Украины.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен совершает визит в Казахстан. На «аудиенцию» к себе глава американского Госдепартамента собрал глав государств Центральной Азии – постсоветских республик. Это руководители профильных (внешнеполитических) министерств Казахстана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана.Официально встреча в Астане является встречей глав МИД упомянутых выше республик Средней Азии с главой американского внешнеполитического ведомства. Обозначенный формат С5+1.МИД Казахстана обозначает повестку таким образом:Но если власти постсоветских республик собирались действительно для того, чтобы обсудить развитие экономического (в том числе) партнёрства, то у Блинкена были другие цели. Основная цель – запугивание непосредственно стран Центральной Азии угрозами принятия Штатами мер в случае сотрудничества с Россией, а также использование площадки в Астане, чтобы оттуда демонстрировать попытки запугать ещё и Китай.Красноречивое заявление Блинкена:И после этого Блинкен сфотографировался с коллегами из МИД Центральной Азии, видимо, таким образом показывая, что и в отношениях с этими странами Пекин тоже ждут «большие проблемы».Глава МИД центральноазиатских республик пытались поднять темы энергетической и продовольственной безопасности, отмечая неразрывные связи своих экономик как с Россией, так и с Китаем. Но Блинкен, как заведённый, твердил о «последствиях», что в очередной раз подчёркивало тот факт, что США не готовы воспринимать страны Азии как равные и как те, кто имеет право осуществлять контакты по своему собственному усмотрению.