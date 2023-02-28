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Президент на коллегии ФСБ поручил усилить совместную работу силовых ведомств на российско-украинской границе

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Президент на коллегии ФСБ поручил усилить совместную работу силовых ведомств на российско-украинской границе

Сегодня президент России Владимир Путин провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности РФ, поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год. Глава государства в своем выступлении отметил, что в этом году коллегия ФСБ проходит не в расширенном, а в сокращенном состав по причине сложной эпидемиологической ситуации.


Но это не снижает важности сегодняшнего нашего мероприятия

— подчеркнул президент.

Главное из выступления Путина на коллегии ФСБ.

Президент поручил силовому ведомству усилить работу на российско-украинской границе, чтобы поставить прочный заслон на пути диверсионных групп, которые террористический киевский режим отправляет в нашу страну с целью дестабилизации обстановки и нанесения вреда гражданской и военной инфраструктуре. Он подчеркнул, что ФСБ в этом должна координировать свои действия с другими силовыми структурами, включая Вооруженные силы и Росгвардию:

Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов.

Глава государства напомнил, что за прошедший год количество преступлений, связанных с использованием террористических методов, в России выросло. Это говорит о том, что не только киевский режим не гнушается подобными методами, но и его западные покровители прямо подстрекают и содействуют украинским националистам в совершении против России экстремистских действий.

Путин поручил силовым структурам постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК, в том числе в новых российских регионах. Следует активно выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество и использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, подчеркнул президент.

В прошлом году, на фоне специальной военной операции, западные спецслужбы, и ранее проявляющие повышенные интерес к России, значительно усилили разведывательную деятельность против нашего государства. В связи с этим президент поручил «надежно прикрыть» значимую информацию о системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных, пресекать попытки нарушить работу цифровых коммуникаций.

Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике

— добавил глава государства.

Также контрразведке необходимо контролировать выполнение гособоронзаказа, уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией, напомнил глава государства

Президент констатировал, что в рядах ФСБ, к сожалению, есть потери, связанные с выполнением профессионального долга сотрудниками в ходе спецоперации. Он призвал руководство силового ведомства сделать все, «чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей».

Говоря о жителях новых регионов, вошедших в прошлом году в состав РФ, Путин особо подчеркнул, что их доверие — надежная и главная опора России в сегодняшнем противостоянии поддерживаемому Западом украинскому неонацизму.

Обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это наша, ваша надежная, самая главная опора

— заявил президент.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:53
    +2
    Замечательно,через год дал указание..И мы при этом смеемся над эстонцами..
  3. g_ae
    g_ae Сегодня, 17:54
    +2
    Нормально! Не прошло и полгода! Год прошёл! Может, пора, таки, начинать уже?
  4. Комментарий был удален.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 17:57
    +2
    Ну так введи хотя бы в приграничных районах режим контр-террористической операции, комендантский час, создайте сеть блокпостов,наблюдательных пунктов, дружин.
    Поставь конкретные задачи со сроком исполнения и ответственными.Но ВВП продолжает лить только словесную воду.
    Не люди похоже волнуют Цезаря а свой рейтинг.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:14
      0
      Насколько в курсе-народные дружины в Той же Белгородской,Курской уже создаются.Наконец доходит понимание,что мы воюем
  6. Комментарий был удален.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:01
    -3
    Как работает ФСБ при Путине В.В.оно на шаг впереди.Мужики не спят,но не за простото так.Чтобы мы спокойно спали!Для леберасни ,которые хотят лечь под запад теми или иными путями.Критикуя МО РФ ,ФСБ тоже силовая структура нашего Президента.Как там поднять срок с земли.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 18:06
    -1
    Судя по сегодняшним событиям,недруги перешли к открытому террору против нас,
    необходимо как то реагировать.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 18:09
      -1
      Цитата: HAM
      Судя по сегодняшним событиям,недруги перешли к открытому террору против нас,
      необходимо как то реагировать.

      Как будто до этого они не использовали террор. Этот террор против России шёл постоянно. Уже давно слетели все 100 пар розовых очков, даже если у кого-то оставались
  9. Minus
    Minus Сегодня, 18:19
    0
    А что же вы только часть поручений привели? Что же умолчали про другое, что по его мнению вероятно на первом месте. С такими эмоциями верещал! Я про раскол общества, про межнациональную рознь сейчас. А не верха ли сейчас этот раскол провоцируют? Начиная с экономики, военного строительства и заканчивая завоз мигрантов в большинстве своем являющимися ярыми националистами и зачастую напрямую заявляющие то, что должно сразу трактоваться как возбуждение межнациональной розни? Но редко удается это предотвратить или наказать?