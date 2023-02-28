Президент на коллегии ФСБ поручил усилить совместную работу силовых ведомств на российско-украинской границе

Но это не снижает важности сегодняшнего нашего мероприятия

Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов.

Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике

Обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это наша, ваша надежная, самая главная опора

Сегодня президент России Владимир Путин провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности РФ, поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год. Глава государства в своем выступлении отметил, что в этом году коллегия ФСБ проходит не в расширенном, а в сокращенном состав по причине сложной эпидемиологической ситуации.— подчеркнул президент.Главное из выступления Путина на коллегии ФСБ.Президент поручил силовому ведомству усилить работу на российско-украинской границе, чтобы поставить прочный заслон на пути диверсионных групп, которые террористический киевский режим отправляет в нашу страну с целью дестабилизации обстановки и нанесения вреда гражданской и военной инфраструктуре. Он подчеркнул, что ФСБ в этом должна координировать свои действия с другими силовыми структурами, включая Вооруженные силы и Росгвардию:Глава государства напомнил, что за прошедший год количество преступлений, связанных с использованием террористических методов, в России выросло. Это говорит о том, что не только киевский режим не гнушается подобными методами, но и его западные покровители прямо подстрекают и содействуют украинским националистам в совершении против России экстремистских действий.Путин поручил силовым структурам постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК, в том числе в новых российских регионах. Следует активно выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество и использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, подчеркнул президент.В прошлом году, на фоне специальной военной операции, западные спецслужбы, и ранее проявляющие повышенные интерес к России, значительно усилили разведывательную деятельность против нашего государства. В связи с этим президент поручил «надежно прикрыть» значимую информацию о системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных, пресекать попытки нарушить работу цифровых коммуникаций.— добавил глава государства.Также контрразведке необходимо контролировать выполнение гособоронзаказа, уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией, напомнил глава государстваПрезидент констатировал, что в рядах ФСБ, к сожалению, есть потери, связанные с выполнением профессионального долга сотрудниками в ходе спецоперации. Он призвал руководство силового ведомства сделать все, «чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей».Говоря о жителях новых регионов, вошедших в прошлом году в состав РФ, Путин особо подчеркнул, что их доверие — надежная и главная опора России в сегодняшнем противостоянии поддерживаемому Западом украинскому неонацизму.— заявил президент.