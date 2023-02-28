Российский миротворческий контингент, размещённый в Приднестровье, объявил о начале военных сборов

Российский миротворческий военный контингент, размещенный на территории Приднестровья, с первого марта начинает очередные военные сборы. Об этом сообщило Министерство обороны непризнанной республики.
Информация о начале сборов появилась на официальной странице Министерства обороны Приднестровья накануне. В сообщении говорится, что с 1 марта начинаются очередные трехмесячные военные сборы, на них приглашаются граждане республики, возрастом до 55 лет, годные по здоровью к несению службы. Участники сборов обеспечиваются денежным и вещевым довольствием, предоставляется проживание и питание. Ежемесячное денежное довольствие для неработающих граждан, призванных на военные сборы – от 2800 рублей ПМР.
Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта
- говорится в сообщении.
Ранее спикер командования "Юг" ВСУ заявила, что Украина и страны НАТО не позволят России перебросить в Приднестровье военные силы ни по воздуху, ни по морю. В то же время в Киеве отрицают подготовку к вторжению в непризнанную республику заявляя, что размещение войск на границе является "ответом на возможное нападение" российских войск, дислоцированных в ПМР.
В российском Минобороны отмечают активизацию провокационных действий в районе границы с Приднестровьем, рост числа разведывательных беспилотников, совершающих полеты не только вдоль границы, но и над территорией республики. Заявляется о переброске дополнительных подразделений ВСУ и развертывании артиллерии на огневых позициях.