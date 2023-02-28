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Российский миротворческий контингент, размещённый в Приднестровье, объявил о начале военных сборов

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Российский миротворческий контингент, размещённый в Приднестровье, объявил о начале военных сборов

Российский миротворческий военный контингент, размещенный на территории Приднестровья, с первого марта начинает очередные военные сборы. Об этом сообщило Министерство обороны непризнанной республики.


Информация о начале сборов появилась на официальной странице Министерства обороны Приднестровья накануне. В сообщении говорится, что с 1 марта начинаются очередные трехмесячные военные сборы, на них приглашаются граждане республики, возрастом до 55 лет, годные по здоровью к несению службы. Участники сборов обеспечиваются денежным и вещевым довольствием, предоставляется проживание и питание. Ежемесячное денежное довольствие для неработающих граждан, призванных на военные сборы – от 2800 рублей ПМР.

Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта

- говорится в сообщении.

Ранее спикер командования "Юг" ВСУ заявила, что Украина и страны НАТО не позволят России перебросить в Приднестровье военные силы ни по воздуху, ни по морю. В то же время в Киеве отрицают подготовку к вторжению в непризнанную республику заявляя, что размещение войск на границе является "ответом на возможное нападение" российских войск, дислоцированных в ПМР.

В российском Минобороны отмечают активизацию провокационных действий в районе границы с Приднестровьем, рост числа разведывательных беспилотников, совершающих полеты не только вдоль границы, но и над территорией республики. Заявляется о переброске дополнительных подразделений ВСУ и развертывании артиллерии на огневых позициях.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:56
    0
    Могу сказать только одно.Терпения и выдержки миротворцам.Но если уж придется,достойно встретить врага.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 18:03
      0
      .Но если уж придется,достойно встретить врага.- Ежемесячное денежное довольствие для неработающих граждан, призванных на военные сборы – от 2800 рублей ПМР
      Да уж ...охренели, господа буржуины . Харя не треснет от таких расценок на жизнь солдата ?
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:56
    +2
    Плохие дела по ходу. Если ещё и здесь прошляпят.....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:01
      0
      Честно говоря,я не представляю,как мы можем им помочь.Усилить армию,и ударить на Одессу?Но для этого нужна еще одна мобилизация и выметания по "сусекам и амбарам техники и беприпасов"..
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 18:06
      -1
      Цитата: Alien From
      Плохие дела по ходу. Если ещё и здесь прошляпят.....

      Улучшений не будет в обозримом будущем. Старый гегемон делит мир с новым гегемоном, пока они воюют чужими руками, надеюсь до их прямого столкновения не дойдет. А если дойдет, то ядерный армагедон планете обеспечен.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:00
    +1
    Хочешь мира - готовься к войне. Накалённая обстановка на границе не даёт расслабиться.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 18:08
    0
    Российский миротворческий контингент, размещённый в Приднестровье, объявил о начале военных сборов
    То есть проводят скрытую мобилизацию. Вполне разумное решение, в сложившейся ситуации