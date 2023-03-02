Не бывает подразделений разного сорта. Победа добывается в бою, а не в публичных спорах

Подковерные игры
Как же надоедают подковерные игры. Какие-то обвинения друг друга. Надоели и возмущают до глубины души. Понятно, что «синдром мирного времени» был, есть и будет даже на войне. Классическое «наградить непричастных и наказать невиновных» в действии. Хорош не тот, кто взял опорник противника, а тот, кто красиво об этом доложил.
Но будоражить общество разборками, которые выгодны прежде всего врагу – это играть на стороне врага. Посмотрите украинские и западные интернет-ресурсы. Сколько радости вы увидите у наших недругов. Сколько очередных «Россия скоро развалится» прочитаете.
Не секрет, что разными бывают не только командиры, но и подразделения. Одни заточены на наступление, и сидеть долгое время в обороне для них смерти подобно. Разговариваю с некоторыми бойцами из таких подразделений и прямо кожей чувствую, как они страдают морально и физически от окопной жизни. Главный вопрос, который они задают – когда?
Но есть и другие, не менее отважные, но совсем другие. Они работают. Работают точно так же, как работали бы на заводе или каком-то другом предприятии. Приказано стоять и забыть об отступлении – стоят, и не сдвинешь их ничем. При этом за короткое время там налаживают достаточно комфортный быт. «А что? Нужна же нам банька. Вот и организовали своими силами!»
Слушаешь бойцов таких подразделений и создается впечатление, что они специально юморят: «Прут на нас, как идиоты, а мы смеемся между собой. Куда же ты лезешь на своем БМП. Тебя же сейчас поджарят, как курочку гриль...» Это работа, которую они, как и любую другую, делают хорошо.
Какое подразделение лучше? Есть ли критерии определения лучшего на войне? Есть! Даже не критерии, а критерий. Один. Но самый главный! Это результат, чем он выше, тем подразделение эффективнее. Все остальное вторично. Есть результат, значит – в подразделении существует более эффективная система управления! Значит лучше организовано взаимодействие!
Какому подразделению необходимо отдать предпочтение? Все зависит от поставленной задачи. Меня, например, очень удивили некоторые рассуждения даже действующих командиров о том, что добровольцы «Вагнера» стали просто получать такую же норму боеприпасов, как и остальные. Хорошо, что вроде бы ситуация нормализовалась.
Я понимаю командиров. На войне, наверное, не встретишь командира, который бы сказал о том, что у него всего вдоволь. По норме – может быть, а по сути... Запас карман не тянет. «Вдруг что», а такие «вдруги» случаются чуть ли не ежедневно. Наличие достаточного (а лучше – больше нормы) количества боеприпасов сохраняет жизни бойцов.
Что бы там ни говорили, ни писали, а свои бойцы всегда лучше пополнения. Командир бережет каждого солдата. А пополнение? Они быстро тоже становятся своими. Буквально после первого боя.
Но и тут в голове возникает крамольная мысль. А кто несет основные потери? Те, кто обороняются, или те, кто взламывает оборону противника?
И второй вопрос, не менее актуальный. А кто определяет нормы снабжения боеприпасами? На основании чего?
Сколько раз в СМИ проскакивала фраза о том, что расход боеприпасов в Артемовске (Бахмуте) в разы выше, чем было в Сталинграде. При этом об этом писали с неким удовольствием. Вот она наша мощь. Вся Европа встала в позу зю, плачет об истощении арсеналов.
Интересно, почему мы быстро забываем, кто и чем занимается в СВО? Как-то стало мало интересным то, что добровольцы «Вагнера» наступают практически с начала операции. Более того, они не отступают с начала СВО. Получают труднейшие задачи и их выполняют. Другой вопрос – с какими потерями. Да, уверен, что потери добровольцев «Вагнера» выше, чем в других подразделениях. Но задачи-то выполняются!
И вот тут опять мысль затормозилась. Вспомнилось недавнее заявление Евгения Пригожина об окончании кампании по набору добровольцев среди российских заключенных. Честно скажу, меня это заявление очень удивило. Удивило уже потому, что буквально за какие-то дни до этого заявления Пригожин публиковал видео с прощанием с бойцами, у которых закончились контракты.
Я видел счастливые лица вагнеровцев, которые возвращались домой героями, а не изгоями. Даже тех, кто в ходе операции стал инвалидом. «Ничего. Сделают протез и домой. К своим. Тут моя семья...» Это были мужчины, которые, наверное, впервые узнали, что это такое – быть мужчиной. Мужчины, способные на любые подвиги, прошедшие огонь, воду и медные трубы.
Интересно, почему это ЧВК «Вагнер» отказывается от добровольцев-заключенных и при этом показывает свои однодневные потери в одном из видео в своем Телеграм-канале? Отказывается, несмотря на эти самые глаза своих «дембелей»? Ну не верю я в то, что при таких потерях командиры откажутся от такого пополнения. Для этого таких командиров надо очень «сильно попросить», чтобы они это сделали.
Даже другое заявление Пригожина – о сотнях и тысячах желающих сотрудничать с ЧВК американцах, меня не убедило. Что-то я не слышу в подразделениях добровольцев СВО американской речи. Может, где-нибудь в Африке, в Азии или ещё где-то и слышна американская речь среди бойцов «Вагнера», но не на Донбассе.
Как-то, кстати, вспомнилось о том, что ЧВК «Вагнер» неплохо, мягко сказать, зарекомендовал себя в Сирии. По слухам, им даже как-то пришлось «прижучить» спецназ американцев. Да и при взятии некоторых городов они отличились. К слову, по времени это совпадает с теми временами, когда службу там проходил и генерал Сергей Суровикин.
Я уже писал о том, почему и благодаря кому ЧВК вообще появились на фронте. Кто мог санкционировать такой заказ частной компании. А теперь оба суждения объединим в одно. Может, именно в этом причина хорошего снабжения «Вагнера», которое стало давать сбои при новом командующем?
Генерал Валерий Герасимов в этой схеме отсутствует. Отсюда и приказ – как всем! А штурмовикам нельзя «как всем». Наступающим мало «как всем». Им надо столько, сколько необходимо для решения боевых задач. Да и вообще, генерал Герасимов в этом деле оказался крайним совершенно не заслуженно.
Вспомните, когда «взошла звезда» ЧВК «Вагнер»? Несмотря на то, что компания успешно действовала с самого начала СВО. О ЧВК заговорили тогда, когда началась история со взятием Артемовска. Летом прошлого года. Именно тогда, когда лобовая атака не удалась, и началась «эпоха «Вагнера». Появились репортажи о взятии ломов, продвижении штурмовиков на десятки или сотни метров.
Мы впервые узнали, как воюют сотрудники частной компании, в том числе и добровольцы из бывших сидельцев. Через небольшое время появились материалы о подвигах музыкантов, о награждении их правительственными наградами, даже присвоении званий Героев республик и России. И вот скандал из-за поставок боеприпасов.
А также появились материалы о том, что местные власти отказываются выполнять решения о захоронении бойцов ЧВК на мемориальных кладбищах. Про то, что родственникам не помогают в проведении таких захоронений, и тому подобное. Как-то так получилось, что живые сотрудники воспринимались героями, а погибшие герои опять превращались в обычных зеков в глазах местной власти.
Я не поддерживаю ни одну из сторон. МО РФ действительно в некоторых вопросах достаточно серьезно «накосячили». Причем ещё до снижения поставок. Мы же помним сообщения генерала Конашенкова о взятии населенных пунктов «добровольческими отрядами при поддержке ВКС и подразделений Российской армии». И реакцию военкоров и участников СВО на такие сообщения. Некрасиво, мягко говоря, это выглядело.
Но и Евгений Пригожин далеко не ангел. Мне многие собеседники говорили задолго до скандала, что его критика руководства МО, руководителей некоторых регионов России выйдет ему боком. Помните, как зло говорил Пригожин о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове, когда возникло недопонимание в деле о похоронах погибшего музыканта «Вагнера».
А его публичные обвинения по поставкам? Я понимаю, что этот вопрос был архиважным для командования штурмовиков ЧВК. Но я также понимаю, что вынос в публичную сферу военных вопросов – это неприемлемо. Недопустимо уже потому, что в обществе всегда найдутся радикально настроенные люди, которые самостоятельно додумают факты и потребуют крови и зрелищ.
Ничего не поделаешь. Общество многоступенчато. Одни как гладиаторы идут в бой, рискуя собой. Другие рвут мышцы, помогая гладиаторам. Третьи ищут новые аргументы на переговорах… Но есть и те, кто надрывает свои животы... «на трибунах Колизея». Те, у кого «есть палец», который можно переворачивать вверх-вниз, и так вот просто обрекать гладиаторов на смерть или на жизнь.
Теперь совсем о другом
Зачем нужны публичные скандалы среди командования частями и подразделениями? Зачем нужны скандалы именно сегодня?
Мы, те, кто участвует в операции, работая в тылу, изменились. Мы объединились. И те, кто предлагает «вырвать с кровью из системы МО всех, кто делает что-то не так или не делает ничего», и те, кто защищает честь и достоинство офицеров, предлагая вначале разобраться и уже потом принимать окончательное решение.
Мы все хотим побед и скорейшего окончания операции. Мы не делим нашу армию «по сортам». Для нас одинаковы солдаты-контрактники, которые служили раньше на территории России, и солдаты-контрактники «нового старого призыва», которые раньше воевали в корпусах НМ республик.
Для нас добровольцы из БАРСов и добровольцы из музыкантов точно такие же русские воины, как и солдаты, и офицеры армии. Они для нас все – наша Армия! Когда я вижу флаг России на здании администрации очередного освобожденного поселка, я горд моей Армией. А если рядом с нашим флагом я вижу знамя какого-то подразделения или какой-то республики, я горд вдвойне.
Ну как я могу отделить Русскую армию от «Сомали», от «Призраков», от морпехов-тихоокеанцев, от десантников и артиллеристов, от той же ЧВК «Вагнер»? Любой боец, рядовой, сержант, офицер, генерал, который идет в бой под флагом моей страны – мой родственник. А знамя его подразделения, части, соединения – это моё знамя!
Не надо подличать, скрывая победы какого-то подразделения. То знамя, которое над освобожденным населенным пунктом – это не знамя Министерства обороны РФ, не знамя генерала Герасимова, не знамя генерала Кадырова, не знамя Евгения Пригожина.
Рядом с флагом моей, нет – нашей страны, развивается знамя победившего подразделения, части, соединения! Мы же каждый год, на Параде Победы видим знамя России рядом со штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии!
Это дело историков изучать действия частей, подразделений, отдельных личностей на войне. Так же как и развешивать ярлыки. Не время сегодня заниматься поиском правых и виноватых. Вопросы есть ко всем. Даже к тем, к кому пока нет вопросов. Когда мы победим, вопросы исчезнут. Победителей не судят.
Но для этого надо победить...