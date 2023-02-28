Столтенберг: Расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации, но для альянса победа России несет бо́льшие риски

Расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации, но для Североатлантического альянса победа России несет большие риски. С начала украинского конфликта любое действий или бездействие является рискованным.
Как сообщает пресс-служба НАТО, об этом говорил в своем выступлении на международной конференции в столице Финляндии генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Он уверил собравшихся в отсутствии поводов для беспокойства из-за того, что наращивание поставок западного оружия киевскому режиму способно привести к эскалации конфликта и расширению его за пределы границ страны. Ведь, по мнению генсека, есть и более опасные сценарии.
Гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат
- заявил Столтенберг.
Он призвал всех западных союзников увеличить объемы военной помощи Украине, уверяя участников мероприятия в том, что российская армия якобы ведет активную подготовку к наступательным действиям. Помимо этого, генсек НАТО выразил озабоченность по поводу того, что Пекин способен начать поставки летальных видов военной помощи для Вооруженных сил РФ.
Незадолго до этого Столтенберг заявлял, что украинский конфликт должен завершиться переговорами. Он также добавил, что успех такого переговорного процесса будет в значительной степени зависеть от ситуации, которая к тому моменту сложится на фронтах.