Остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим.

Мы не примем это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовой к новой аннексии, к новым агрессиям. Мы не доверяем этому сигналу

После мирной инициативы Китая российское руководство заявило о возможности ведения переговоров, однако заранее указав на базовые условия возможного диалога.Как заявил прессе-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, обсуждению не подлежит возврат новых регионов РФ, государственная принадлежность которых уже прописана в Конституции страны: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Статус данных субъектов является реалией и его изменение недопустимо.С его слов, Москва перед началом проведения спецоперации поставила определённые цели, которые решаются Вооружёнными силами страны. Но это не закрывает возможности для дипломатического урегулирования конфликта. Для этого требуется готовность украинской стороны вести соответствующие переговоры.Песков отметил, что в незалежной имеются силы, недовольные существующим в стране режимом. Часть противников текущей власти находится в Киеве, часть – за пределами государства:В качестве примера он привёл Виктора Медведчука, хотя указал, что «у него не так много сторонников, как хотелось бы».На фоне готовности Москвы начать дипломатический диалог на приемлемых условиях, в Киеве демонстрируют свою «непреклонность»:- отметил руководитель офиса Зеленского Ермак, комментируя мирный план КНР.