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Песков: в случае переговоров вошедшие в состав России регионы обсуждению не подлежат

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Песков: в случае переговоров вошедшие в состав России регионы обсуждению не подлежат

После мирной инициативы Китая российское руководство заявило о возможности ведения переговоров, однако заранее указав на базовые условия возможного диалога.


Как заявил прессе-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, обсуждению не подлежит возврат новых регионов РФ, государственная принадлежность которых уже прописана в Конституции страны: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Статус данных субъектов является реалией и его изменение недопустимо.

С его слов, Москва перед началом проведения спецоперации поставила определённые цели, которые решаются Вооружёнными силами страны. Но это не закрывает возможности для дипломатического урегулирования конфликта. Для этого требуется готовность украинской стороны вести соответствующие переговоры.

Песков отметил, что в незалежной имеются силы, недовольные существующим в стране режимом. Часть противников текущей власти находится в Киеве, часть – за пределами государства:

Остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим.

В качестве примера он привёл Виктора Медведчука, хотя указал, что «у него не так много сторонников, как хотелось бы».

На фоне готовности Москвы начать дипломатический диалог на приемлемых условиях, в Киеве демонстрируют свою «непреклонность»:

Мы не примем это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовой к новой аннексии, к новым агрессиям. Мы не доверяем этому сигналу

- отметил руководитель офиса Зеленского Ермак, комментируя мирный план КНР.
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18 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 19:30
    +5
    Ээээ, стопэ, еще не все регионы домой свернулись!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:32
      +7
      Цитата: Reindeer
      Ээээ, стопэ, еще не все регионы домой свернулись!

      Не говори. Мне вот интересно, а ДНР то до конца года РА сумеет занять или нет?
    2. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 19:35
      +3
      Цитата: Reindeer
      Ээээ, стопэ, еще не все регионы домой свернулись!

      рыба гниет с головы.....песков говорящая голова гаранта....делаем выводы....или кто то не правильно процитировал пескова
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 19:49
        +1
        песков говорящая голова гаранта

        Пескову уже самому нужен пресс-секретарь, объясняющий политическое видение самого Пескова и различие позиций Пескова и президента РФ
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 19:50
        +3
        Думаю тут всё понятно: голубая мечта власти как можно быстрее соскочить. Втянули нас всех в эту блуду, а чего делать не знают. am
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:32
    +1
    А шо там ещё обсуждать???
    Оставить такую недоделки, так через год, другой, третий, об этом уже не жалеть придётся, а сильно, сильно хуже....
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:35
    +1
    Переговоры нужны, но только, что бы заболтать их.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:58
      0
      Переговоры нужны, что бы выиграть время и подтянуть Леопарды на передовую
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:37
    +5
    "В качестве примера он привёл Виктора Медведчука, хотя указал, что «у него не так много сторонников, как хотелось бы». Большую глупость трудно придумать. Нет у него сторонников и не было никода. Витя Мертверчук сын осуждённого националиста, занимался реабилитацией бандеровцев, строил "Украина не Россия", спонсировал нациков на Украине совместно с Витей Вшивым...сейчас пузо греет в Сочи и мечтает "порулить" новыми территориями.... Ну сколько можно наступать на одни и те же грабли?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:44
      +2
      Этот господин просто не сжился с нынешним хунтятами.В результате отжима бизнеса он вдруг стал "пророссийским"..
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:56
      0
      чем плох Медведчук? Говорят же, что за одного битого двух небитых дают, так что Медведчук десятерых стоит
  5. Radikal
    Radikal Сегодня, 19:37
    +7
    После мирной инициативы Китая российское руководство заявило о возможности ведения переговоров...
    Шо, опять?! belay
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:52
      0
      Абрамович с какой стороны играть будет? или сразу с трёх?
  6. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 19:44
    0
    Если что я не виноват?! Где Одесса в Конституции , где Харьков, Николаев где?! Отвратительно! stop
  7. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:49
    0
    Вообще-то так: "Песков прокомментировал мирный план Китая по Украине: «Пока нет предпосылок»" https://www.mk.ru/politics/2023/02/27/peskov-prokommentiroval-mirnyy-plan-kitaya-po-ukraine-poka-net-predposylok.html
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:51
    0
    Опа опять явление народу!Пора Дима пора отдыхать,а может и отвечать.
  9. Энверыч
    Энверыч Сегодня, 19:55
    0
    Еще бы превратить эти присоединенные регионы в подконтрольные, а то очень странно получается – наша стартовая позиция по переговорам подразумевает значительные территориальные уступки со стороны Украины (они считают эти территории своими), а скорость превращения Бахмута в Артемовск измеряется в метрах в день.
    Не хочу, чтобы жизни ребят бездарно разменивали на громкие и красивые отчеты, пусть наши клюют по зернышку, если так действительно лучше. Но вот новости о любых переговорах уже давно выглядят, как полный фарс.
  10. УВБ
    УВБ Сегодня, 19:59
    0
    Любые разговоры о возможности переговоров до безоговорочной капитуляции 404 считать предательством!