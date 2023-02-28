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Глава Rheinmetall Армин Паппергер: Германия передала Украине две зенитные системы, оставив без защиты Берлин

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Глава Rheinmetall Армин Паппергер: Германия передала Украине две зенитные системы, оставив без защиты Берлин

Германия пожертвовала безопасностью Берлина, передав Украине две зенитные системы, прикрывающие столицу ФРГ. Об этом заявил глава немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.


Немецкую столицу должны были прикрывать зенитные системы Skynex и Skyranger, но они отправлены на Украину. Такое решение приняло правительство ФРГ, оставив Берлин без защиты. Причем обе системы являются разработкой концерна и производятся им. По словам Паппергера, в настоящее время город не находится в безопасности.

У нас было две целых системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине

- заявил он добавив, что на сегодняшний день Бундесвер не в состоянии самостоятельно и без помощи США защитить Германию, поскольку у немецкой армии не хватает "всего" и "везде".

Говоря о немецких танках Leopard, которые обещаны Киеву, глава Rheinmetall подчеркнул, что поставляемого количества не хватит для того, чтобы "отвоевать захваченные территории".

В прошлом году Германия поставила на Украину зенитную систему средней дальности IRIS-T SLM. В декабре 2022 года стало известно, что концерн Rheinmetall получил заказ на изготовление двух зенитных систем Skynex для неназванной страны. В Киеве заявили, что эти системы усилят ПВО Украины и поступить они должны в течение 2023 года.

Новая зенитная установка Skynex представляет собой зенитное орудие револьверного типа Oerlikon Mk3 калибра 35-мм, установленное на шасси грузовика. Разработчики позиционируют установку как универсальный зенитный комплекс малой дальности, способный бороться как с самолетами, так и с ракетами.
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:15
    -1
    да штаны последние снимайте и шароварным отдавайте, немцы. нафига вам штаны? зато Неньку защитите. а вы и без штанов проходите. на все 360 градусов.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:18
    -2
    Германия передала Украине две зенитные системы, оставив без защиты Берлин

    Хреновая у них защита столицы государства, Минск прикрывают с десяток дивизионов С-300, про Москву вообще молчу.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 19:46
      0
      А Берлин прикрывает самый мощный военный блок на земле. Неплохая защита?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:19
    +1
    Вот если честно,а что беспокоится тем же берлинцам?Им никто не угрожает.При возникновении мирового месилова эти системы не помогут
    1. cadaver
      cadaver Сегодня, 19:31
      0
      Вот именно:
      а что беспокоится тем же берлинцам?Им никто не угрожает.

      Новость подана как хорошая, даже победная! Хотя на самом деле эти системы достаточно серьёзные и несложно догадаться кому они добавят проблем. Умеют перекрутить однако.....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:36
        0
        Да,и это угрожает именно нам,нашим летчикам.Ладно там собьют дрон,но ведь ПВО там действует.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 19:19
    0
    Револьверного типа? Это как, стесняюсь спросить?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:23
    0
    Глава Rheinmetall Армин Паппергер: Германия передала Украине две зенитные системы, оставив без защиты Берлин
    Да ладно, пусть берлинцы переживают...
  6. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:29
    0
    А с кем еще немцы воевать хотят? Сунак вобщем правилтно сказал. Все их оружие против нас.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:44
    0
    И это только говорит, что им защищаться не от кого и Россия на них нападать не собирается.
    Вот бы террористы сейчас у них там активизировались, что бы эти вооружения им самим нужнее были бы
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:51
    0
    тестят и тестят в укррр пво западный кровавый режим который говорит будите до последнего укрррра тестить нам все что мы скажем !