Глава Rheinmetall Армин Паппергер: Германия передала Украине две зенитные системы, оставив без защиты Берлин

У нас было две целых системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине

Германия пожертвовала безопасностью Берлина, передав Украине две зенитные системы, прикрывающие столицу ФРГ. Об этом заявил глава немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.Немецкую столицу должны были прикрывать зенитные системы Skynex и Skyranger, но они отправлены на Украину. Такое решение приняло правительство ФРГ, оставив Берлин без защиты. Причем обе системы являются разработкой концерна и производятся им. По словам Паппергера, в настоящее время город не находится в безопасности.- заявил он добавив, что на сегодняшний день Бундесвер не в состоянии самостоятельно и без помощи США защитить Германию, поскольку у немецкой армии не хватает "всего" и "везде".Говоря о немецких танках Leopard, которые обещаны Киеву, глава Rheinmetall подчеркнул, что поставляемого количества не хватит для того, чтобы "отвоевать захваченные территории".В прошлом году Германия поставила на Украину зенитную систему средней дальности IRIS-T SLM. В декабре 2022 года стало известно, что концерн Rheinmetall получил заказ на изготовление двух зенитных систем Skynex для неназванной страны. В Киеве заявили, что эти системы усилят ПВО Украины и поступить они должны в течение 2023 года.Новая зенитная установка Skynex представляет собой зенитное орудие револьверного типа Oerlikon Mk3 калибра 35-мм, установленное на шасси грузовика. Разработчики позиционируют установку как универсальный зенитный комплекс малой дальности, способный бороться как с самолетами, так и с ракетами.