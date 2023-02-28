Самолёт ДРЛО А-50 видимых повреждений не имеет: опубликованы снимки аэродрома в Мачулищах

Это снимки самолётов ДРЛО А-50 на авиабазе Мачулищи в Белоруссии, которые сегодня разместил Maxar [американская компания космических технологий]. Я не вижу, чтобы он имел какие-либо серьёзные повреждения.

На днях ресурсы так называемой «белорусской оппозиции», на самом деле работающие в Польше на западные средства, понесли новость об атаке мифических «партизан» на российский самолёт ДРЛО А-50У, базирующийся на аэродроме в Мачулищах.Первоначально утверждалось, что очевидцы якобы сообщали о громком взрыве на авиабазе, повышенной активности армейской техники и рейдах ОМОНа. Затем добавились заявления о повреждении передней и центральной части российского самолёта дальнего радиолокационного дозора.Данные сообщения вызвали интерес у западных обозревателей. Журналист CNN Gianluca Mezzofiore опубликовал спутниковые снимки аэродрома, не обнаружив никаких подтверждений озвученной информации:Тем временем ресурсы «белорусской оппозиции», традиционно создающие фейки по аналогии со своими украинскими коллегами, живут в своей реальности, утверждая, что после атаки мифическими «партизанами» А-50 в Мачулищи прилетал Ил-76 с деталями для восстановления самолёта ДРЛО.