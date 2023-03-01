USNS Apalachicola (T-EPF-13) – транспортное судно с автономным режимом для ВМС США

USNS Apalachicola (T-EPF-13) на ходовых испытаниях, 2022 г.
С 2010 г. в интересах ВМС США строятся «экспедиционные скоростные транспорты» (Expeditionary Fast Transport – EPF) проекта Spearhead. В середине февраля флот получил очередное судно этого типа. Новый скоростной катамаран USNS Apalachicola (T-EPF-13) похож на предыдущие суда серии, но получил иной комплекс управления. Он имеет несколько режимов работы и способен упрощать службу экипажа или действовать автономно.
Очередной транспорт
В 2010-20 гг. компания Austal USA построила и передала ВМС США 12 скоростных транспортов-катамаранов типа «Спирхед». Новое судно «Апалачикола» является 13-м и завершает первую серию Flight I. Как стало известно позднее, последний вымпел серии планировали строить по доработанному проекту. Главные изменения затронули комплекс управления судном.
USNS Apalachicola (T-EPF-13) заложили в январе 2021 г. на заводе Austal USA в г. Мобил (шт. Алабама). Строительство на стапеле продолжалось до ноября, после чего состоялась церемония «крещения» и спуска на воду. В 2022 г. достроенный катамаран отправили на ходовые испытания. В течение нескольких последних месяцев он несколько раз выходил в море и выполнял разные задачи, показывая характеристики и различные возможности. Особое внимание при этом уделили новому комплексу управления.
По итогам ходовых испытаний транспортное судно приняли на службу. Торжественная церемония передачи USNS Apalachicola (T-EPF-13) заказчику прошла 16 февраля в порту Мобила. В ближайшее время судно поступит в полноценную эксплуатацию и начнет решать свои задачи.
Как и другие суда Spearhead, новое «Апалачикола» передали Командованию морских перевозок ВМС. Катамараны этого проекта используются в интересах Корпуса морской пехоты и отвечают за перевозку личного состава, техники, вооружений и различных грузов. Высокая скорость и значительная дальность плавания дают значительные преимущества в контексте быстрой переброски и развертывания морской пехоты.
Крещение судна "Апалачикола", ноябрь 2021 г.
В официальном сообщении о передаче нового транспорта компания Austal USA обратила внимание на основные его особенности. Главным нововведением доработанного проекта Spearhead является оригинальный комплекс управления с автономным режимом работы. USNS Apalachicola (T-EPF-13) сможет находиться в море и выполнять задачи без участия человека до 30 сут. Ожидается, что безэкипажный режим дополнительно улучшит оперативные возможности судна.
Технические особенности
Исходный проект «Спирхед» предусматривает строительство судна катамаранной схемы длиной 103 м и шириной 28,5 м. Водоизмещение – более 1,5 тыс. т. Основные конструкции выполнены из алюминиевого сплава, что сокращает их массу и положительно сказывается на ходовых характеристиках.
Spearhead имеет характерный внешний вид, обусловленный предназначением судна и оптимизацией конструкции. Так, мост катамарана, соединяющий два корпуса, выполнен в виде крупного короба максимально возможного объема. Такая надстройка вмещает кубрики-салоны для пассажиров и площади для размещения техники или грузов. Сверху на надстройке помещена небольшая рубка. В корме находится вертолетная площадка.
В боковых корпусах судна размещены четыре дизельных двигателя MTU 20V8000 M71L мощностью по 12205 л.с. и редукторы ZF 60000NR2H. Конструкция судна и силовая установка обеспечивают максимальную скорость 43 узла. Дальность плавания на экономической скорости – 1200 морских миль.
Внутри надстройки имеются кубрики и каюты на 45 членов экипажа. Для размещения десанта / пассажиров предусмотрен просторный салон. В длительном плавании в нем организуется 104 койки, для краткосрочных рейсов лежачие места заменяются 312 креслами. На борту предусмотрен запас провизии: 104 пассажира израсходуют его за 14 сут., 312 – за 4 дня.
Подписание акта приема-передачи судна, февраль 2023 г.
Для грузов предназначена крытая палуба общей площадью ок. 1900 кв.м. В ней предусматривается размещение любой техники, включая танков, различных грузов и т.д. Возможно развертывание модульного госпиталя или иных специальных комплексов. Общая грузоподъемность – 600 т. Погрузка техники осуществляется своим ходом через раскладную кормовую рампу грузоподъемностью 100 т.
Транспорт несет минимально необходимое вооружение – 4 крупнокалиберных пулемета для самозащиты. На кормовой площадке размещается вертолет одного из стандартных для ВМС США типов. Судно USNS Apalachicola, выполненное по обновленному проекту, впервые в серии может принимать конвертопланы V-22. Предусматривается использование жестко-корпусных надувных лодок.
Автономный режим
В исходном проекте Spearhead предусматривается использование стандартного набора систем управления и другого оборудования. Экипаж из 40-45 чел. контролирует работу систем, осуществляет навигацию и вождение. Основная часть операций выполняется с центрального поста. Радиоэлектронное вооружение включает обзорную РЛС, средства спутниковой навигации, системы связи и т.д.
Для очередного транспорта «Апалачикола» компания Austal USA совместно с L3Harris и General Dynamics Mission Systems разработала новый комплекс управления. Основным его элементом стала «система контроля за машинами» Machinery Control System (MCS) от «Аустал». Также внедрены некоторые другие приборы. Новый комплекс управления интегрирован в общекорабельные системы и контролирует их работу.
Обновленные средства управления судном имеют несколько режимов работы. На первом обеспечивается автоматизация максимального числа процессов. Комплекс самостоятельно следит за работой агрегатов и устройств, поддерживает требуемые показатели и т.д. За счет этого снижается нагрузка на экипаж и появляется возможность сократить его.
Первые суда типа Spearhead, 2015 г.
Также предусмотрен полностью автономный режим. В этом случае транспорт работает как безэкипажное судно. Автоматика способна вести его по заданному маршруту и реагировать на изменения обстановки, а также выполнять некоторые другие несложные задачи и поддерживать связь с удаленным оператором. При отсутствии людей на борту, транспорт может оставаться в море до 30 сут.
Автономный режим работы тщательно проверялся в ходе недавних ходовых испытаний. Комплекс управления показал себя с лучшей стороны, и оснащенное им судно было принято заказчиком. По всей видимости, Командование морских перевозок будет в полной мере пользоваться новыми возможностями.
Новые возможности
Скоростные транспорты «Спирхед» предназначены для быстрой перевозки людей, техники и грузов на значительные расстояния. Высокая скорость хода дает известные преимущества, хотя ради нее пришлось пожертвовать грузоподъемностью и вместимостью. По этим параметрам катамараны уступают «обычным» транспортным судам ВМС США.
Последний в серии транспорт USNS Apalachicola (T-EPF-13) сохраняет прежние тактико-технические характеристики и тоже может обеспечивать быстрые перевозки. Одновременно с этим он получил возможность работы с сокращенным экипажем или вовсе без него. Предполагается, что такие режимы тоже найдут применение при решении разных задач.
Можно предполагать, что новое судно будут использовать в основном в качестве платформы для экспериментов. Без экипажа в рубке оно будет перевозить различные грузы, в т.ч. в рамках реальных миссий. За счет такой эксплуатации ВМС будут нарабатывать необходимый опыт, искать потенциальные проблемы и т.д.
Компоновка внутренних объемов судна
Следует обратить внимание на тот факт, что USNS Apalachicola теперь является самым крупным безэкипажным судном ВМС США. Оно уже показало принципиальную возможность использования автономных систем управления на платформах такой размерности. Кроме того, с его помощью можно будет наработать опыт для дальнейшего развития безэкипажного направления в контексте крупных и тяжелых судов.
При всем этом, «Апалачикола» сохраняет все штатное оснащение и исходные транспортные возможности. Если возникнет необходимость, катамаран сможет взять на борт пассажиров и грузы, и под управлением полного экипажа отправиться в заданный порт – как другие суда Spearhead без особого комплекса управления.
Наработки и их применение
К настоящему времени ВМС США получили 13 скоростных транспортов-катамаранов проекта Spearhead, построенных в рамках первой серии Flight I. Буквально на днях, 25 февраля, состоялся спуск на воду следующего судна USNS Cody (T-EPF-14), с которого начинается вторая серия. Еще один транспорт строится, один законтрактован и три планируется заказать в обозримом будущем.
Есть основания полагать, что нынешние эксперименты с судном «Апалачикола» связаны с дальнейшим развитием проекта «Спирхед». Следующие транспорты этого типа могут получить аналогичный комплекс управления и соответствующие технические и оперативные возможности. Кроме того, Austal USA и смежники могут использовать наработки этого проекта при создании других судов и кораблей среднего и большого водоизмещения.
Заказчик и исполнитель пока не уточняют, планируется ли строить новые автономные катамараны. Однако ответ на этот вопрос может появиться в ближайшее время. При сохранении текущих темпов работ, очередное судно «Коди» будет передано ВМС уже будущей осенью или зимой. И вряд ли кораблестроители и флот станут скрывать преимущества и особые возможности этого транспорта.