Тихая гавань: Судан решился на российскую военно-морскую базу



Источник: cezarium.com

Хартум думает



Габалинская РЛС. Источник: amikamoda.ru



Абдель Фаттах аль-Бурхан – новый правитель Судана. С 2019 года Россия разговаривает с ним. Источник: foreignpolicy.com

Хартум передумал

«Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена».