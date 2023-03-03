Тихая гавань: Судан решился на российскую военно-морскую базу

Источник: cezarium.com
Хартум думает
У России сейчас не так чтобы много военных баз по миру. Точнее – совсем немного. Подавляющее большинство объектов сосредоточено в ближнем зарубежье, на так называемой территории интересов России.
Если посмотреть на хронологию развития событий, то наше государство в последние десятилетия медленно, но верно сокращало свое военное присутствие в мире. Самым значимым был кубинский радиоэлектронный центр в Лурдесе, который армия покинула в 2001 году. Это была самая близкая к Соединенным Штатам военная база, пусть и предназначенная исключительно для разведки.
Чуть позже расформировали и вывели все корабли с вьетнамской базы Камрань, одного из лучших глубоководных портов в мире. Важнейший военный объект Российской армии был в состоянии принимать и обслуживать стратегические бомбардировщики, подводные лодки и ракетные крейсеры. Крепкий форпост в самом сердце американо-китайского противостояния получился бы сейчас. Но истории не знает сослагательного наклонения. Справедливости ради Камрань и сейчас эпизодически используется Российскими ВКС, но до уровня сотрудничества времен СССР очень далеко.
После ухода из дальнего зарубежья, естественно, настала пора и ближних военных баз. Из Грузии русские окончательно ушли в 2007 году, в том числе из крупнейшей на Кавказе базы в Вазиани. До этого расформировали и вывели две дивизии и один полк ВДВ. В 2012 году распрощались с Габалинской РЛС в Азербайджане. Даже Казахстан сократил российское военное присутствие за счет ликвидации испытательного космодрома, полка транспортной авиации и полигона Эмба.
Рассматривать новейшие события на Украине необходимо через призму прежних потерь российского влияния. Отступали отовсюду под довольное улюлюканье врагов, вот сейчас и вынуждены решать вопросы совсем не мягкой силой.
Габалинская РЛС. Источник: amikamoda.ru
В настоящее время важнейшим форпостом России в дальнем зарубежье является военно-морская база и авиационная группа в Сирии. Море под боком очень важное – Средиземное, да и транспортные артерии в зоне ближайшей досягаемости.
Как гласят информационные источники, в ближайшее время у России появится еще одна точка на карте – Порт-Судан. Суданские власти долго и тщательно пересматривали условия присутствия трехсот российских военных и четырех кораблей на своей территории и наконец решились на разрешения. Для сравнения: единственная американская военная база в Африке в Джибути состоит из 2,5 тыс. военнослужащих.
Точное название объекта в Порт-Судане – пункт материально-технического обеспечения ВМФ России и, насколько известно, соглашение не ограничивает количество кораблей на рейде. В планах подписание документа аренды на 25 лет с дальнейшим продлением еще на десять. Если у сторон не возникнет возражений.
История с российским присутствием в Судане тянется с 2017 года, когда Владимир Путин договорился еще с прежним президентом Омаром Хассаном Аль-Баширом. Лидер Судана требовал за размещение базы немало – истребители Су-30 и Су-35, системы ПВО С-400 и даже компактные плавучие АЭС. Вдобавок Россия должны была подсобить с постройкой каскада ГЭС на могучем Ниле.
В общем, за крохотную по мировым меркам военно-морскую базу Судан требовал чуть ли не модернизацию своей энергетики и армии. Аль-Башир вдобавок был так себе рукопожатым главой государства – в 2008 году на него завели дело в Международном уголовном суде по обвинению в геноциде в Дарфуре. Россия не признавала притязания Запада к суданскому президенту, но и особо не ускоряла сближение с противоречивым Омаром.
В 2019 году случился военный переворот, за которым, по разным данным, стоял нынешний Председатель Переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. И он уже по-другому смотрел на сотрудничество с Россией.
Абдель Фаттах аль-Бурхан – новый правитель Судана. С 2019 года Россия разговаривает с ним. Источник: foreignpolicy.com
Здесь необходимо небольшое отступление, разъясняющее историю и значение судано-российских отношений.
Во многом Хартум обязан своей государственности нашей стране. После 1956 года, когда установились дипотношения между государствами, Советский Союз создал в Судане мощную промышленную базу для сельского хозяйства. Суверенитет государства поддерживался поставками вооружения и прочей критически важной инфраструктуры. Гораздо позже именно Россия стала ключевым поставщиком зерна в страну.
Перерыв в отношениях двух стран случился в 1977–1989 годах, когда к власти пришли прозападные лидеры. При упоминаемом выше Омаре аль-Башире с 1989 года работы стало заметно больше. В Судане постоянно базировались российские военные советники, а экономические связи расширялись. Но Восток – дело тонкое, а восток Африки – тем более. Новый хозяин Судана аль-Бурхан взял в 2021 году паузу в надежде на благосклонность Соединенных Штатов. Военный переворот, в результате которого закончилось 30-летнее правление аль-Башира, поддержали из Вашингтона, и с Судана сняли немало санкций. Перестали в Хартуме бояться американского вторжения, отчего военное присутствие России, пусть и столь скромное, выглядело не столь выгодно.
В итоге в 2021 году Хартум потребовал от Москвы взамен базы «экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет». Это вдобавок к немалым поставкам военной техники, о которой договорились еще с прежним лидером Судана.
Хартум передумал
11 февраля 2023 года стало известно, что высшие чиновники Республики Судан наконец согласились на размещение российского контингента в Порт-Судане. На каких условиях, до конца не понятно. Известно только, что для Associated Press суданские чиновники прокомментировали:
«Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена».
Каковы были опасения, остается только догадываться. При этом говорить, что все решено окончательно, рано. Министр иностранных дел Сергей Лавров отдельно уточнил о необходимости ратификации соглашения законодательным органом Республики. Который, к слову, не сформирован еще с 2019 года.
У части комментаторов еще до спецоперации на Украине возникали сомнения в целесообразности постройки военной базы в Порт-Судане. А сейчас в свете грядущей ратификации вопросов еще больше. Дело в том, что СВО не парализовала Военно-морские силы России – они по-прежнему обеспечивают присутствие в самых отдаленных точках Мирового океана. Например, в Индийском, до которого необходимо полмира дойти, а потом вернуться. И так несколько раз. Работают корабли снабжения и госпитальные судна, экипажи требует регулярной ротации. База материально-технического обеспечения на Красном море как нельзя кстати в этом случае. Если с Хартумом можно будет договориться, то через Судан можно организовать переброску личного состава и оборудования по воздуху.
По-своему уникально и расположение Порт-Судана. С одной стороны, стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, а за ним большая база НАТО в Джибути. С другой – не менее стратегический Суэцкий канал. А прямо под носом наших моряков будут важнейшие логистические пути Красного моря, по которым ежедневно проходят миллионы тонн грузов. Учитывая возросшую важность серых маршрутов санкционных товаров для России, контроль таких коммуникаций совсем не лишний.
Проще говоря, нашей стране база в Порт-Судане сейчас важнее, чем в 2019 году. Присутствие российского контингента, еще и сдобренное ракетным вооружением, заставит считаться проходящих мимо.
Тем более что появилась информация о возможном открытии аналогичного объекта в соседней Эритрее. Якобы Сергей Лавров договорился об этом в ходе январской поездки по Африке. Если это правда, то Эритрея не будет торговаться, как Судан. Страна давно под западными санкциями, и любое финансовое вливание воспримется как манна небесная.
Осталось только надеяться, что Кремль правильно расставляет приоритеты и рассчитывает свои силы.