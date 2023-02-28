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Немецкий репортёр: Есть очевидные свидетельства того, что северный район Бахмута пал перед российскими силами

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Немецкий репортёр: Есть очевидные свидетельства того, что северный район Бахмута пал перед российскими силами

Западные журналисты, которых сложно заподозрить в симпатиях к России, ловят украинский генеральный штаб на лжи. Речь идёт о заявления ГШ ВСУ, в которых говорится, что украинские войска отражают атаки в Ягодном, а также в северном районе Бахмута – в Ступках. Напомним, что ранее ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль и Ягодное, и Ступки.


Репортёр немецкого издания Bild, которое часто само расписывается в откровенной русофобии, на этот раз предельно ясно говорится о том, что украинские войска действительно потеряли север Бахмута (Артёмовска) и все территории, которые к городу с севера примыкают.

Речь идёт о репортёре Юлиане Рёпке, который на своей странице в соцсети приводит множество свидетельств того, что российские силы взяли север города под контроль.

Рёпке:

Территориальные претензии российской ЧВК «Вагнер» оказываются ближе к реальности, чем таковые от украинского генерального штаба.

Проще говоря, Рёпке даёт понять, что ГШ ВСУ лжёт, продолжая заявлять о якобы отбитых украинскими войсками на этом направлении атаках.

Немецкий репортёр:

Есть очевидные, в том числе наглядные, свидетельства того, что северный район Бахмута, Ступки, пал перед российскими силами.

Он приводит кадры с российскими бойцами в Ступках и других частях Артёмовска.

На таком фоне в западной прессе всё активнее используется термин «опасность окружения». При этом высказываются различные версии того, какое количество украинских военных может оказаться в артёмовском «котле». Минимальные цифры – 2,5-3 тысячи. Максимальные – около 12 тысяч человек. Данные, как отмечается, разнятся ещё и потому, что многие переброшенные в город украинские военнослужащие «могли погибнуть», но в списках своих частей продолжают числиться в качестве «находящихся на фронте».
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1 комментарий
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 21:35
    0
    Где фото то? ........
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