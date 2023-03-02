Манштейн наносит ответный удар

Танки и техника дивизии «Великая Германия» во время наступления на Харьков
Общая ситуация. Головокружение от успехов
Успешное зимнее наступление войск Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов (Операции «Звезда» и «Скачок») имело свои отрицательные стороны. В подвижных соединениях осталось мало танков. Только в ходе Воронежско-Харьковской стратегической операции было потеряно более 1 000 машин. Тылы отстали. Критически не хватало боеприпасов и топлива. Войска практически лишились воздушной поддержки: авиация осталась на базовых аэродромах, новые ещё не освоили, не отремонтировали. Части и соединения понесли большие потери в живой силе.
В итоге к середине февраля 1943 года наступательные возможности советских фронтов были исчерпаны.
Однако у советского командования было головокружение от успехов. Казалось, что враг уже разбит. Стратегическая инициатива прочно захвачена. И теперь только вперёд, на запад! Командующий Воронежского фронта (ВФ) Голиков ежедневно отправлял в Москву победные реляции и сообщал, что противник отступает на запад. Уход танкового корпуса СС из Харькова был воспринят как поражение и слабость врага, а не маневр и перегруппировка для последующего контрудара. Схожие сообщения шли из штаба Юго-Западного фронта (ЮЗФ). Комфронта Ватутин считал, что враг отступает за Днепр.
Разведка не выявила, что враг перешёл к обороне, движение войск противника при перегруппировках оценивалось как отступление, стремление как можно быстрее уйти за Днепр, на Правобережную Украину. Разумнее было временно перейти к обороне, подтянуть тылы и авиацию, пополнить соединения людьми и техникой, пополнить запасы.
Красноармейцы лошадьми транспортируют 76,2-мм дивизионное орудие ЗИС-3 на «лыжном шасси» по селу Солдатское Курской области
Однако командование фронтов и Ставка, получавшая доклады штабов фронта, не сомневались, что враг разбит и уходит за Днепр. Поэтому, несмотря тяжелое состояние армий, было решено продолжить наступление. ВФ должен был, имея главные силы на левом крыле, развить наступление и освободить Рыльск, Сумы, Лебедин, Ахтырку и Полтаву. Советские войска получили задачу как можно дальше отбросить врага от Харькова, чтобы обеспечить работу правительства Украинской ССР.
В дальнейшем войскам ВФ предстояло идти на Киев и выйти к нему до начала ледохода на Днепре. Войска ЮЗФ и ЮФ должны были завершить разгром донбасской группировки противника, выйти к Днепру в полосе от Кременчуга до Днепропетровска. Пополнение соединения предполагалось проводить самостоятельно за счёт местных мобилизаций в освобожденных районах УССР. Верховное командование ставило задачу загнать остатки вражеской группировки в Крым, не дав врагу отвести войска в Днепропетровск, Запорожье, где немцы могли создать сильную оборону на Днепре.
Планы противника
Между тем у немцев имелись свои планы. 17 февраля 1943 года в Запорожье в штаб группы армий «Юг», созданной вместо группы «Дон», прилетел Гитлер. Манштейн обрисовал ему общую ситуацию и предложил план контрнаступления: сосредоточить танковый корпус СС в районе Краснограда, повернуть его на юго-восток и вместе с 4-й танковой армией, наносящий встречный удар от Красноармейского, разгромить глубоко вклинившиеся в немецкую оборону войска правого крыла ЮЗФ. Отбросить противника за Северский Донец. Затем, если позволит погода, провести наступательную операцию в районе Харькова.
Не обошлось без споров. Фюрер в первую очередь, пока не началась распутица, предлагал отбить Харьков, всё остальное потом. Манштейн считал, что если вермахт потеряет днепровские переправы, то будет уже не до Харькова. В итоге решили направить танки корпуса Хауссера к Краснограду, а оттуда они могли наступать либо на северо-восток, к Харькову, либо на юг. К этому времени целиком прибыла 3-я танковая дивизий СС «Мёртвая голова».
Дивизии 38-й и 40-й армий ВФ, тесня противника, наступали к реке Псёл. Успешно наступала и соседняя 69-я армия. 3-я танковая армия Рыбалко совершала перегруппировку, чтобы освободить Полтаву. Сопротивление противника было минимальным. Танковый корпус СС, который оказывал жесткое сопротивление и контратаковал, куда-то пропал.
На участке ЮЗФ Ватутин направил к переправам через Днепр 6-ю армию Харитонова и свой последний резерв – 25-й и 1-й гвардейский танковые корпуса. 19 февраля 1943 года советские передовые части от Павлограда прорвались к Новомосковску, где были только штабные подразделения немцев и отпускники, и Синельниково. Наши войска перехватили одну из двух основных линий снабжения группы «Юг». Советские войска были в 60 км от Запорожья, до Днепропетровска было ещё меньше. Сильных соединений врага, которые прикрывали бы эти ключевые пункты, впереди не было. Но у наших танкистов просто кончилось горючее.
В это время в Днепропетровск из Франции стали приходить эшелоны с частями 15-й пехотной дивизии, которые тут же выдвигали на Синельниково.
Гитлер, увидев всю опасность ситуации на южном крыле Русского фронта, позволил Манштейну использовать танковый корпус СС по своему усмотрению. Также пообещал дополнительные войска с Кубани (17-я армия). Штаб группы армий «Юг» отдаёт приказ о контрнаступлении.
Гитлер и командующий группой армий «Юг» Э. фон Манштейн в Запорожье
Немецкие силы
Всего группа «Юг» на 700-километровом фронте имела 30 дивизий, включая 11 танковых и моторизованных. К наступлению привлекалось 7 танковых, одна моторизованная и 3 пехотные дивизии, около 800 танков и САУ. Сухопутные войска обеспечивались сильной поддержкой ВВС.
Формируются три ударные группировки. Танковый корпус СС двумя дивизиями должен был ударить по правому крылу 6-й советской армии. 48-й танковый корпус 4-й танковой армии (6-я и 17-я танковые дивизии, 336-я пехотная дивизия) должен был начать наступление через несколько дней и наступать на Павлоград, навстречу корпусу СС. 1-я танковая армия силами 40-го танкового корпуса (7-я и 11-я танковые, моторизованная дивизия «Викинг» и 333-я пехотная дивизия) наступала из района Красноармейское на Барвенково, чтобы разгромить подвижную группу ЮЗФ.
Танкисты 1-го панцергренадерского полка панцергренадерской дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» на броне подбитого танка «Тигр» Pz. Kpfw. VI, в районе Харькова. В ходе боя попаданием снаряда в маску орудия (практически в отверстие для прицела) был убит его наводчик. Вторым снарядом, попавшим в правый борт выше гусеницы, был убит радист. Укрытые трупы погибших лежат на броне, в передней части танка. Февраль 1943 г.
Контрнаступление группы «Юг»
Главнокомандующий группой «Юг» начал наступление до полного завершения перегруппировки и концентрации войск. 19 февраля 1943 года от Краснограда на юг, при сильной поддержке люфтваффе, нанесла внезапный удар танковая дивизия СС «Рейх». За ней в прорыв пошла танковая дивизия СС «Мёртвая голова». Уже на следующий день полк СС «Фюрер», пройдя 90 километров, вышел к Новомосковску, отрезая от тылов передовые советские части.
В ночь на 21 февраля немецкие штурмовики захватили мосты на реке Самаре, и танки рванули на юго-восток – к Павлограду. К вечеру гитлеровцы захватили город, где их не ждали. В районе Синельниково полк «Германия» установил связь с частями 15-й пехотной дивизии. Одновременно дивизия «Мёртвая голова» атаковала с запада на восток, севернее реки Самары.
С утра 20 февраля пошли в наступление в районе Красноармейское войска 40-го танкового корпуса генерала Хенрици. Гитлеровцы стали охватывать с востока и запада подвижную группу Попова.
Собственно, немецким ударным группировкам даже не надо было ломать оборону противника. Манштейн поймал русских, когда они были в наступлении и поверили, что враг уже разбит и почти бежит, что впереди нет серьёзных вражеских сил. Пока советские передовые части ещё наступали, немцы зашли с флангов. Сильные подвижные соединения немцев сразу вырвались на оперативный простор и быстро пошли вперёд.
Генерал Попов, правильно оценив ситуацию как опасную, предложил командованию фронта отвести группу на 40–50 км к северу от Красноармейского. Однако штаб ЮЗФ считал, что враг просто создаёт бронетанковый заслон, как раньше у Ростова, чтобы обеспечить отвод главных сил за Днепр. Поэтому задачи 6-й армии и подвижной группы не менялись. Армия Харитонова должна была форсировать Днепр и с ходу взять Днепропетровск и Днепродзержинск. А подвижные соединения Попова – освободить города Сталино (ныне Донецк), Запорожье и Мелитополь.
«До сих по остаётся загадкой, – отмечал генерал Штеменко, – как это Ватутин – человек, безусловно, осмотрительный и всегда уделявший должное внимание разведке противника, на сей раз так долго не мог оценить размеры опасности, возникшей перед фронтом. Объяснить такое можно лишь чрезвычайной убеждённостью в том, что враг уже не в состоянии собрать силы для решительных действий. В действительности же до этого было ещё далеко. Гитлеровские генералы не собирались уступать нам победы».
Обманулся не только Ватутин. Комфронта Голиков, который до начала войны два года был начальником Главного разведывательного управления РККА. То есть бывший главный разведчик страны. Вместе с ними и маршал Василевский – глава Генштаба, который лично координировал действия Воронежского фронта.
Манштейн мог быть доволен. Русские не приняли ответных мер, позволяли перехватить инициативу. На южном фланге ситуация в это время стабилизировалась. Миусский фронт устоял. Удар советского 4-го гвардейского механизированного корпуса отразили. В районе Дебальцево завершился разгром блокированного 7-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Борисова. В плен попал и его командир.
Танк Pz. Kpfw. VI «Тигр» панцергренадерской дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» на марше в районе Харькова. Февраль 1943 г.
Немцы развивают наступление
22 февраля 1943 года начал наступление 48-й танковый корпус генерала фон Кнобельсдорфа. Гитлеровцы шли на Павлоград, навстречу танковому корпусу СС. Войска армии Харитонова попали в тяжелое положение. Правый фланг 6-й армии, отражая сильные атаки противника, вынужден был отходить на восток. Некоторые соединения попали в окружение. 25-й танковый корпус, который рвался к Запорожью и оторвался от основных сил почти на 100 км, лишился связи с тылом и снабжения. С 22 февраля до 8 марта 1943 года корпус вёл бои в окружении.
К исходу 23 февраля части 48-го танкового корпуса и танкового корпуса СС соединились в районе Павлограда, перехватывая пути отхода на восток. Одновременно передовые части дивизий «Рейх» и «Мёртвая голова» встретились в Вербках и пошли на Лозовую. 40-й танковый корпус, сломив сопротивление в районе Красноармейского, обойдя с двух сторон Барвенково, рвался к Изюму. 48-й корпус пошёл на Тарановку. Таким образом немецкие ударные группировки соединили фронт и быстро наступали на север и северо-восток.
Командование ЮЗФ доложило в Ставку, что противник, используя большие силы, пробил брешь в полосе 6-й армии и подвижной группы. Однако решения об отводе войск не последовало. Тяжелая ситуация перерастает в катастрофу.
Войска 40-й армии ВФ ещё наступают. 23 февраля войсками Москаленко были освобождены Лебедин и Ахтырка. 5-й гвардейский танковый корпус Кравченко был у поселка Опошня. Штаб Голикова уже рапортовал об освобождении города Сумы, куда подходили части 38-й армии Чибисова. Войска 69-й армии развивали наступление на Полтаву.
Немецкие солдаты занимают село в районе Павлограда. На заднем плане фото видны горящий автомобиль ГАЗ-АА и танк Т-34-76. Февраль 1943 г.
Продолжение следует…