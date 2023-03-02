Манштейн наносит ответный удар



Танки и техника дивизии «Великая Германия» во время наступления на Харьков

Общая ситуация. Головокружение от успехов



Красноармейцы лошадьми транспортируют 76,2-мм дивизионное орудие ЗИС-3 на «лыжном шасси» по селу Солдатское Курской области

Планы противника



Гитлер и командующий группой армий «Юг» Э. фон Манштейн в Запорожье

Немецкие силы



Танкисты 1-го панцергренадерского полка панцергренадерской дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» на броне подбитого танка «Тигр» Pz. Kpfw. VI, в районе Харькова. В ходе боя попаданием снаряда в маску орудия (практически в отверстие для прицела) был убит его наводчик. Вторым снарядом, попавшим в правый борт выше гусеницы, был убит радист. Укрытые трупы погибших лежат на броне, в передней части танка. Февраль 1943 г.

Контрнаступление группы «Юг»

«До сих по остаётся загадкой, – отмечал генерал Штеменко, – как это Ватутин – человек, безусловно, осмотрительный и всегда уделявший должное внимание разведке противника, на сей раз так долго не мог оценить размеры опасности, возникшей перед фронтом. Объяснить такое можно лишь чрезвычайной убеждённостью в том, что враг уже не в состоянии собрать силы для решительных действий. В действительности же до этого было ещё далеко. Гитлеровские генералы не собирались уступать нам победы».



Танк Pz. Kpfw. VI «Тигр» панцергренадерской дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» на марше в районе Харькова. Февраль 1943 г.

Немцы развивают наступление



Немецкие солдаты занимают село в районе Павлограда. На заднем плане фото видны горящий автомобиль ГАЗ-АА и танк Т-34-76. Февраль 1943 г.