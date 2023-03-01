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Западные медиа: Окружение украинских войск в Бахмуте может стать крупнейшим после боёв за Мариуполь

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Западные медиа: Окружение украинских войск в Бахмуте может стать крупнейшим после боёв за Мариуполь

Графика: Екатерина Чернова



Командующий сухопутными войсками (он же замминистра обороны) Украины Александр Сырский сделал заявление об отправке резервных подразделений в Бахмут (Артёмовск). По словам Сырского, ситуация в городе – «крайне сложная», а решение о насыщении резервами было принято во время его поездки в Бахмут.

По словам Сырского, решение об отправке резервов в Бахмут «носит исключительно стратегический характер и политическим не является». Странное заявление, ведь все последние недели в Киеве заявляли, что Бахмут «стратегического значения не имеет».

По некоторым данным, в город командование ВСУ в течение последних двух недель перебросило в количественном плане до трёх бригад, большинство из которых укомплектовано мобилизованными украинскими гражданами. Причём многие из них – из центральной и западной Украины. В плену у российских сил оказались десятки военнослужащих ТрО и ВСУ из Тернопольской, Винницкой, Ивано-Франковской областей. Ранее мобилизованных на западе страны командование на донбасский фронт отправляло значительно реже.

Тем временем в городе и его окрестностях продолжается продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» на нескольких направлениях. Как отмечают западные СМИ, растёт угроза окружения для группировки украинских войск численностью до 12 тысяч военнослужащих. В западной прессе отмечено, что это может стать крупнейшим окружением после боёв за Мариуполь. Накануне журналист Bild Юлиан Рёпке написал о том, что север Бахмута (Артёмовска) пал перед российскими войсками.
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9 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 06:10
    0
    Мочить бандер беспощадно! В плен не брать! Удачи нашим бойцам, храни вас бог!
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:17
    +9
    Крупнейшим, не крупнейшим - для начала оно должно состоятся...
  3. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 06:21
    +4
    Просто "молча" продолжать работать. А то "медийность" Артемовска уже оскомину начинает набивать. Тут даже у кого не было такого первоначально , начинают считать его каким то огромным событием. Хотя не умаляя заслуг наших бойцов, перемалывающих ВФУ, это лишь очередной, причем не самый широкий, шажочек к нашей Победе.
  4. 1976AG
    1976AG Сегодня, 06:23
    0
    То есть осталась единственная трасса, по которой могут идти подкрепления и которая вроде как прострелливается нами, но по ней без особого ущерба эти самые подкрепления поступают в город ?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 06:30
      +2
      Да, именно так. Сейчас Вагнер работает над тем, что бы трасса стала окончательно непроезжей, в идеале - физически ее перекрыть.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:31
      +1
      В основном в темное время суток.Да и простреливается чисто условно.Батареям самим приходится постоянно маневрировать,что бы не попасть под ответный удар
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:30
    +1
    Потери с обеих сторон идут...настоящие бои не такие бодрые как вещает Конашенков.
    Вообщем если выложить то что реально происходит многим это не понравится...это совсем не кино.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 06:34
      0
      Многие об этом и так давно уже догадываются, чай не дети.
  6. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:41
    0
    ..."Командир показал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску. Среди них оказался флаг подразделения, на котором написано "Подразделение имени Бориса Джонсона"...
    Фу , какая мерзость!
    Как умудрились часть народа на Украине так переформатировать, что для них теперь "братьми"стали всякое отребье в лице Бориса, Байдена , Нуланд , Лиз Трасс и им подобные Бербоки ?!
    Мозги стрясли когда прыгали?