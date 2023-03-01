Западные медиа: Окружение украинских войск в Бахмуте может стать крупнейшим после боёв за Мариуполь

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Командующий сухопутными войсками (он же замминистра обороны) Украины Александр Сырский сделал заявление об отправке резервных подразделений в Бахмут (Артёмовск). По словам Сырского, ситуация в городе – «крайне сложная», а решение о насыщении резервами было принято во время его поездки в Бахмут.По словам Сырского, решение об отправке резервов в Бахмут «носит исключительно стратегический характер и политическим не является». Странное заявление, ведь все последние недели в Киеве заявляли, что Бахмут «стратегического значения не имеет».По некоторым данным, в город командование ВСУ в течение последних двух недель перебросило в количественном плане до трёх бригад, большинство из которых укомплектовано мобилизованными украинскими гражданами. Причём многие из них – из центральной и западной Украины. В плену у российских сил оказались десятки военнослужащих ТрО и ВСУ из Тернопольской, Винницкой, Ивано-Франковской областей. Ранее мобилизованных на западе страны командование на донбасский фронт отправляло значительно реже.Тем временем в городе и его окрестностях продолжается продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» на нескольких направлениях. Как отмечают западные СМИ, растёт угроза окружения для группировки украинских войск численностью до 12 тысяч военнослужащих. В западной прессе отмечено, что это может стать крупнейшим окружением после боёв за Мариуполь. Накануне журналист Bild Юлиан Рёпке написал о том, что север Бахмута (Артёмовска) пал перед российскими войсками.