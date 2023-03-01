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Поражён объект противника в Кременчуге, украинские источники пишут о «замысловатой» траектории полёта ударных дронов

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Поражён объект противника в Кременчуге, украинские источники пишут о «замысловатой» траектории полёта ударных дронов

В ночное время суток осуществлена атака с воздуха на объекты противника. Целями атак стали объекты в Полтавской, Киевской и Харьковской областях.


Украинская сторона сначала сообщала о воздушной тревоге в центральной и восточной частях страны, потом переключилась на сообщения о работе ПВО. После пришла информация о взрывах в Кременчуге и Люботине. По последним сведениям, удар по объекту топливно-энергетической отрасли противника был нанесён с использованием беспилотной авиации. Этот объект расположен на территории Кременчуга.

Одновременно с этим украинские ресурсы вышли с сообщениями о том, что вместе с ударными беспилотниками российские войска «вновь использовали воздушные шары с уголковыми отражателями». Утверждается, что несколько таких объектов были замечены в Черниговской и Киевской областях – в частности, в так называемом северном киевском позиционном районе ПВО, одной из точек которого является Вышгород. Он фактически примыкает к Киеву (к Оболонскому району). Пока по этим объектам отрабатывали расчёты ПВО ВСУ, ударные дроны достигали цели на разных направлениях.

Отмечена и «замысловатая» траектория полёта ударных дронов. Так, появились сведения о том, что несколько дронов атаковали объекты к западу от Харькова (в районе города Люботин), заходя на цели не со стороны российской Белгородской области, а со стороны Полтавы. Получается, что дроны осуществили маневр, пролетев сотни километров над подконтрольной киевскому режиму территорией.
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:35
    +1
    А что удивительного?ПВО надо преодолевать любыми способами
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 06:40
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      А что удивительного?ПВО надо преодолевать любыми способами


      И эти способы время от времени меняются, исходя из конкретной ситуации. Обычное явление.