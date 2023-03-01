Поражён объект противника в Кременчуге, украинские источники пишут о «замысловатой» траектории полёта ударных дронов

В ночное время суток осуществлена атака с воздуха на объекты противника. Целями атак стали объекты в Полтавской, Киевской и Харьковской областях.
Украинская сторона сначала сообщала о воздушной тревоге в центральной и восточной частях страны, потом переключилась на сообщения о работе ПВО. После пришла информация о взрывах в Кременчуге и Люботине. По последним сведениям, удар по объекту топливно-энергетической отрасли противника был нанесён с использованием беспилотной авиации. Этот объект расположен на территории Кременчуга.
Одновременно с этим украинские ресурсы вышли с сообщениями о том, что вместе с ударными беспилотниками российские войска «вновь использовали воздушные шары с уголковыми отражателями». Утверждается, что несколько таких объектов были замечены в Черниговской и Киевской областях – в частности, в так называемом северном киевском позиционном районе ПВО, одной из точек которого является Вышгород. Он фактически примыкает к Киеву (к Оболонскому району). Пока по этим объектам отрабатывали расчёты ПВО ВСУ, ударные дроны достигали цели на разных направлениях.
Отмечена и «замысловатая» траектория полёта ударных дронов. Так, появились сведения о том, что несколько дронов атаковали объекты к западу от Харькова (в районе города Люботин), заходя на цели не со стороны российской Белгородской области, а со стороны Полтавы. Получается, что дроны осуществили маневр, пролетев сотни километров над подконтрольной киевскому режиму территорией.