Украинская сторона обвинила РФ в «сознательной дезинформации» об отводе бригады морской пехоты ТОФ от Угледара для доукомплектования

Украинская сторона обвинила Россию в «намеренном распространении дезинформации» об отходе морской пехоты ТОФ от Угледара для доукомпектования. Напомним, что информация подобного плана была озвучена накануне – 28 февраля. Минобороны этих данных не прокомментировало, однако, судя по тому всплеску негативных эмоций, который проявил себя у украинской стороны, ВСУ решили проверить информацию, что называется, на себе.В итоге украинские войска, которые попытались продвинуться в районе дач под Угледаром, попали под интенсивный огонь Вооружённых сил России. Понесли потери и откатились на исходные позиции.На таком фоне поступили сведения о том, что российские войска возобновили наступление к востоку от автодороги Павловка-Марьинка – в районе, который в самом Угледаре называют «Дачи».Ранее военкоры неоднократно высказывали, мягко говоря, нелестные слова о подходе командования к операции в Угледаре. Морскую пехоту неоднократно отправляли на так называемые «лобовые штурмы» украинских позиций. К крупным успехам эта тактика не привела. После освобождения Павловки есть небольшие продвижение в самом Угледаре (у тех самых дач), а также к западу от города.Проблемы у противника начались бы на этом направлении в том случае, если бы удалось перерезать дороги на Марьинку и Богоявленку. Пока этого сделать не удаётся, и у ВСУ есть возможность проводить материально-техническое обеспечение своего угледарского гарнизона и подвозить резервы. Пока могут использовать и накатанные по полям дороги – до весенней распутицы.