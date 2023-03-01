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Украинская сторона обвинила РФ в «сознательной дезинформации» об отводе бригады морской пехоты ТОФ от Угледара для доукомплектования

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Украинская сторона обвинила РФ в «сознательной дезинформации» об отводе бригады морской пехоты ТОФ от Угледара для доукомплектования

Украинская сторона обвинила Россию в «намеренном распространении дезинформации» об отходе морской пехоты ТОФ от Угледара для доукомпектования. Напомним, что информация подобного плана была озвучена накануне – 28 февраля. Минобороны этих данных не прокомментировало, однако, судя по тому всплеску негативных эмоций, который проявил себя у украинской стороны, ВСУ решили проверить информацию, что называется, на себе.


В итоге украинские войска, которые попытались продвинуться в районе дач под Угледаром, попали под интенсивный огонь Вооружённых сил России. Понесли потери и откатились на исходные позиции.

На таком фоне поступили сведения о том, что российские войска возобновили наступление к востоку от автодороги Павловка-Марьинка – в районе, который в самом Угледаре называют «Дачи».

Ранее военкоры неоднократно высказывали, мягко говоря, нелестные слова о подходе командования к операции в Угледаре. Морскую пехоту неоднократно отправляли на так называемые «лобовые штурмы» украинских позиций. К крупным успехам эта тактика не привела. После освобождения Павловки есть небольшие продвижение в самом Угледаре (у тех самых дач), а также к западу от города.



Проблемы у противника начались бы на этом направлении в том случае, если бы удалось перерезать дороги на Марьинку и Богоявленку. Пока этого сделать не удаётся, и у ВСУ есть возможность проводить материально-техническое обеспечение своего угледарского гарнизона и подвозить резервы. Пока могут использовать и накатанные по полям дороги – до весенней распутицы.
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34 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:08
    +30
    Не пойму, а что мы должны отчитываться перед всушниками чего и куда подводим или отводим??
    Надо же - обвинили они нас в дезинформации.... Совсем головой повредились.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:17
      +11
      Цитата: Nexcom
      а что мы должны отчитываться перед всушниками чего и куда подводим или отводим??

      Да видимо спутники подводят, отрезал им Маск информацию, теперь только на наши СМИ надежда у них. )))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:22
        +3
        Вот это и нехорошо если противник может почерпнуть реальную информацию о передислокации, подводе или отводе войск из СМИ.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 07:27
          +4
          Цитата: Nexcom
          Вот это и нехорошо если противник может почерпнуть реальную информацию о передислокации, подводе или отводе войск из СМИ.


          В огромном море информации пусть сначала разберутся где реальная, а где нет. Не знаю насколько информация об отводе морпехов была реальной, но судя по всему, на пользу им она не пошла.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:30
            +4
            Очень хорошо, если шароварным на пользу не пошла эта информация.
            1. Теренин
              Теренин Сегодня, 08:06
              0
              Честно говоря непонятно, кто именно с украинской стороны обвинил, в каком органе, за нарушение каких правил...? request
              Если реально так, то СВО становится все чуднее и чуднее.
    2. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 07:55
      +5
      получается что агенты СБУ, засели на сайте ВО.. донесли в свой "Цетр" о вчерашней статье. а я думал кто тут так нешадно минусует))
    3. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 08:17
      0
      Не пойму, а что мы должны отчитываться перед всушниками чего и куда подводим или отводим??


      Скорее всего "обвинили" - интерпретация автора, придающая эмоциональную окраску и выставляющая ВСУшников посмешищем. С той стороны точно так же информацию про наших подают
    4. Умник
      Умник Сегодня, 08:22
      -2
      Очень жаль что морскую пехоту кидают на лобовой штурм
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:12
    +5
    Мы что,должны воевать подстраиваясь под всук?Мда,рак головного мозга
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:10
      +2
      Вот именно
      Цитата: dmi.pris1
      Мы ... должны воевать
      !!!

      Цитата: dmi.pris1
      Мда,рак головного мозга
      психтропы, тем более боевые, бесследно не проходят
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:14
    +9
    Сказали же что отвели, а не бросили позиции. Они просто не поняли что разница есть.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:34
      +4
      Цитата: Glock-17
      Сказали же что отвели, а не бросили позиции. Они просто не поняли что разница есть.


      Однако ведь как сильно они нам оказывается верят. Кричали, что мы всегда врем, а сами верили. Как дети...
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:22
    +6
    Меня волнует, что командование действительно, зачастую, особо не заморачивается с планированием боевых действий. Довольно часто, по сообщениям от туда, проводятся лобовые атаки и "выдавливания". Возможно это связано с ограниченными возможностями, а возможно, просто с неспособностью "нешаблонно" мыслить. В результате- много крови. Ребятам на передовой- берегите себя! Бейте бандеровскую гадину!
  5. Andron78
    Andron78 Сегодня, 07:27
    +6
    «намеренном распространении дезинформации» - коварные русские, используют дезинформацию для обмана, это бесчестно!
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:27
    +3
    Обманули - ай-яй-яй!
    Но скорее-всего это информационная, война просто, ну нео конченные они думать, что отводя одно подразделение, его место не займёт другое?
    Просто хотят лишний раз показать, какие русские коварные - сказали чтот отвели на переформирование, они чисто пошли посмотреть, а им там организовали горячий приём.
  7. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 07:35
    +3
    Они что хотят сказать, что надо их правильно информировать обо всём, что ли?
    Майдан головного мозга не прекращаетсся у них
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:09
      0
      Украинская сторона обвинила Россию в «намеренном распространении дезинформации» об отходе морской пехоты ТОФ от Угледара для доукомпектования.
      Вообще-то странная формулировка. Ссылка на укроСМИ есть? Похоже, это влажные мечты журналюшек, причём не обязательно их. Пиарасты. Главное - заголовок придумать.
  8. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:38
    +1
    Ну где вы те кто Мурадова обвинял во всех смертных? Диваны подводят? Или все же ЦИПСО облажалось?
  9. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 07:39
    +2
    демоны обиделись на то, что их обманули)))) laughing
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:40
    +3
    Что то новенькое.На войне все средства хороши.И дезинформация не на последнем месте.А кому пожаловались то? В лигу сексуальных реформ?
  11. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 07:41
    +3
    Срочно созвать заседание в ООН и осудить...
  12. mark1
    mark1 Сегодня, 07:50
    +1
    Странная формулировка - "обвинила"... обвиняют в суде. Вообще то мне кажется формулировку "обвинила", "обвиняет" выдумали наши СМИ - ч.з. сообщение, то в одном нас кто то " обвиняет", то в другом... комплекс вины что ли пытаются выработать?
  13. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:50
    +2
    Украинская сторона обвинила РФ в «сознательной дезинформации» об отводе бригады морской пехоты ТОФ от Угледара для доукомплектования

    Обиделись что ли? Капец!!! И как теперь жить с этим нашим морпехам? Меня уже трудно удивить какими либо заявлениями украинских и западных политиков, однако они (политики) почти всегда заставляют сомневаться в их психическом здоровье. Что ни заявление то диагноз
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:52
      +3
      Формулировками больше заморачиваться СМИ. Вот любят они подавать , как жёлтая пресса.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 08:11
        +1
        Вот любят они подавать , как жёлтая пресса.
        Почему как? Она и есть жёлтая. Лишь бы прочитали, а есть ли там смысл - это другое, это не обязательно.
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:56
    -3
    Стратеги фиговы, задались бы вопросом почему мы в лоб идём, мы можем обойти с боями и встанем на дорогах снабжения, почему никто не задумывается что наши пути снабжения обошедшей группировки тоже будут кошмариться, но только мы в поле будем стоять и получать грады из жилой застройки а укропы в подвалах и прочее отсиживаться. Что б наши пути снабжения не контроатаковали нам нужно ещё миллион мобилизовать если не больше, только где его взять, пол страны уедут в Грузию с Казахстаном, я не говорю уж про где взять столько танков, ПВО, рэб, санитаров и банально еды. Это только стрелков может лялякать об этом, в реальном мире происходит не все так как хочешь. Визги укропов об нашем отводе, радуют и теперь понятно почему АЭС перестали штурмовать, научились прятаться так что не видят нас во всех диапазонах. Дачные поселки рулят.
  15. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:05
    -1
    Украинская сторона обвинила Россию в «намеренном распространении дезинформации» об отходе морской пехоты ТОФ от Угледара для доукомпектования.

    судя по тому всплеску негативных эмоций

    Теперь даже не ссылаются на "неназванные источники". Автор проснулся и решил, что был некий всплеск. Посмотрим, сколько будет комментаторов всплеска в луже.
  16. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:07
    +3
    Судя по странной реакции, до сих пор видимо вели себя по честному и благородно с бандеровцами. А тут что-то пошло не так!
  17. Быков.
    Быков. Сегодня, 08:09
    +3
    О, телеграмные истерички-военкомы, оказались удобным дезинформационным сливным бачком.
  18. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:16
    +3
    Ах бедненькие, обманули их злые морпехи!
    Русские обязаны воевать с открытым забралом, а фашистская дрянь со всего мира, в исключительном порядке может использовать разного рода подлости от применяемого уже в массовом порядке химоружия, прикрываться мирными, обстреливать жилые массивы на территории России.
    Все это можно только им, хозяевам мира и тем кто им вылизывает бэксайд, говоря их терминами.
    ПЕРЕБЬЕТЕСЬ СКОТЫ!!!
    Старая поговорка с Привоза вам - Бачiлы очи що куповалы - ось тэпэр ийиштэ, хочь повылазьтэ!
  19. Пилот2017
    Пилот2017 Сегодня, 08:17
    +2
    ЛЯ, а мы должны их предупреждать? Них......се belay может им еще планы наших наступлений на стол положить? Совсем опупели angry
  20. Arifon
    Arifon Сегодня, 09:11
    +1
    "Украинская сторона обвинила РФ в «сознательной дезинформации»"
    - Мыкола, ты шо, обыдевся?!
  21. starik-an
    starik-an Сегодня, 09:55
    0
    https://newsland.com/post/7154027-topwar-ru-na-voennom-obozrenii-raskryt-zagovor