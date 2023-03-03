Батальон имени Богдана Хмельницкого. Донбасс принимает тех, у кого спала пелена с глаз

«Там иная «идеология», давно устоявшаяся – «Украина – не Россия», «Украина – цэ Европа»…

Молодежь фанатично в это верит и превращена в зомби, потому что якобы Россия мешает процессу вхождения в ЕС.. Из фанатиков и формируются нацисты...»

«Формирование батальона находится на этапе получения российского гражданства, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки и формирования».

Человеку надо дать шанс

Проблемы, которые необходимо решить

Подытожим