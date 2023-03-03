Батальон имени Богдана Хмельницкого. Донбасс принимает тех, у кого спала пелена с глаз

Мы много говорим о зомбировании украинцев, о насильственной мобилизации, приобретающей самые уродливые формы, о нежелании украинских солдат воевать, о заградотрядах из националистов и прочая, и прочая... Мы говорим о пленных, которые заявляют о своем желании как-то искупить свою вину. Но реальных вариантов решения этой проблемы никто не предлагает.
Мы знаем, как это может быть реализовано. Пример ЧВК «Вагнер» перед глазами. Но мы боимся реализовать такую схему в отношении пленных. Ужас, как можно давать оружие в руки тех, кто ещё совсем недавно стрелял в нас!.. Как только дело касается конкретных людей, все наши разговоры о необходимости «дезомбилизации» внезапно прекращаются.
Мы, скромно опустив глаза, лишаем пленных шанса на другую жизнь. На жизнь в России, а не на Украине. Теоретически мы все за денацификацию и дедебилизацию украинцев. Но только теоретически. Но…Мы тут же ставим клеймо на всех украинцев, живущих на территории, контролируемой режимом Зеленского:
«Там иная «идеология», давно устоявшаяся – «Украина – не Россия», «Украина – цэ Европа»…
Молодежь фанатично в это верит и превращена в зомби, потому что якобы Россия мешает процессу вхождения в ЕС.. Из фанатиков и формируются нацисты...»
Молодежь фанатично в это верит и превращена в зомби, потому что якобы Россия мешает процессу вхождения в ЕС.. Из фанатиков и формируются нацисты...»
Но нашлись смельчаки, которые взяли на себя ответственность и дали возможность бывшим солдатам ВСУ, попавшим в плен, искупить свою вину на поле боя. Нашлись в Донецке! Именно там, в ДНР, создали батальон имени Богдана Хмельницкого куда как раз и вошли пленные.
Сразу скажу, что пойти на службу в бальон достаточно сложно. Сложно уже потому, что для этого необходимо отказаться от украинского гражданства и получить российское. Это на бумаге просто, а в жизни процесс действительно тяжелый. Ты отказываешься не просто от гражданства, но и от родных, близких, друзей, которые остаются на Украине. Пусть на время, но отказываешься…
Пока батальон формируется. Понятно, что людей без боевого опыта там нет. Возраст солдат и офицеров самый разный, от совсем молодых 20+ до матерых ветеранов «за 40». Позволю себе процитировать сообщение РИА «Новости»:
«Формирование батальона находится на этапе получения российского гражданства, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки и формирования».
Очень важно, что это не какой-то современный «штрафбат». Это вполне законное подразделение, все бойцы которого заключили точно такой же контракт с МО РФ, как и остальные контрактники. Причем эти контракты заключаются на общих условиях.
Человеку надо дать шанс
Девятилетняя война, хоть об этом стараются не говорить, достаточно сильно повлияла на демографию региона. Солдаты погибают, не цифры в отчетах, а конкретные люди. Чьи-то сыновья, братья, мужья, отцы... А о будущем думать необходимо.
По моему мнению, уже сейчас необходимо запретить призыв россиян из Донбасса в зону СВО. Пусть молодежь служит в других регионах. Вернутся, смогут обдуманно принять решение о службе по контракту или работе в гражданских структурах.
Исходя из этого, как мне кажется, и было принято решение о формировании батальона Богдана Хмельницкого. Второй причиной создания батальона, по моему мнению, стало понимание того факта, что сегодня мы воюем не за территории, а за умы, души и сердца людей.
Та самая «безнадега» для украинского солдата закончилась. Какая альтернатива была раньше. Отловили тебя где-то на улице. Запихали в машину, и вот через считанные дни ты уже на передовой. Что делать? Отступать нельзя. Свои расстреляют. Наступать тоже нельзя. Высунешь нос из окопа, и тут же что-либо прилетит. Плен? Тоже выбор сомнительный. Или срок, или обмен и снова на передовую.
Сегодня, если ты не совершил военных преступлений, если ты не хочешь, чтобы нацизм окончательно победил, ты просто можешь начать бороться за другую Украину или за Россию. Бороться с оружием в руках. Делать то, что ты умеешь, только на стороне правды.
Можно, конечно, сказать, что все, что я написал выше, выглядит как желание, а не факт. Или рассказывать о происках СБУ и ГУР. И даже сослаться на хитринку украинцев. Но, напомню о событиях полугодичной давности.
Когда группа украинских пленных отказалась возвращаться на Украину и обратилась к Народному совету ДНР с просьбой принять их в любом качестве в формируемый батальон. Чтобы бить фашистов и хоть как-то искупить свою вину за неправильно сделанный выбор ранее.
Да, на сегодняшний день желающих и главное – достойных быть зачисленными в батальон не так много, как хотелось бы. Всего порядка 200 человек. Но это «первые ласточки». Выше я писал о сложности принятия решения для каждого человека. Думаю, после того, как пленные и действующие солдаты ВСУ убедятся, что это реальность, а не элемент информационной войны, количество желающих существенно увеличится.
Проблемы, которые необходимо решить
Увы, но даже после того, как батальон будет сформирован полностью, пройдет обучение и боевое слаживание и даже окажется на передовой, будут определенные проблемы, которые во многом придется решать самим бойцам.
Не секрет что в рядах донбасских подразделений воюет много бывших солдат ВСУ, перешедших на сторону республик в ходе гражданской войны. Сегодня уже никто не вспоминает о том, как и почему это случилось. Они давно побратимы, наши, те, кто воюет достойно и на кого можно положиться.
Даже вопрос к командиру, в подчинении которого есть бывшие солдаты ВСУ, о доверии к таким людям вызывает негативную реакцию. «Это мой солдат, и я за него кому хочешь голову оторву!» Даже завидно бывает, насколько командиры уверены в своих подчиненных. Это и называется боевое братство.
Но случаи с единичными пленными, которые вливались в состав подразделения и быстро адаптировались в нем, отличаются от того, о чем речь сегодня. Согласитесь, сложно доверять такому подразделению. Сложно психологически и сложно с военной точки зрения. В соседе необходимо быть уверенным на 100 %.
Увы, но первое время батальону имени Богдана Хмельницкого будет необходимо быть на порядок смелее, на порядок агрессивнее, на порядок более российским, чем российские подразделения, находящиеся рядом. Значит, это будет штурмовой батальон по типу «Вагнера».
Уважение нельзя внушить приказом или какими-то рассказами об этом. Уважение завоевывается! Уважение завоевывают в бою. Уважение – это храбрость, самоотверженность, способность выполнить любую задачу, несмотря ни на что. Солдат уважает другого солдата не за медали или ордена на груди.
Солдат уважает солдата за простую, но качественно выполненную солдатскую работу. За то, что стоял рядом, когда надо было стоять. За то, что бежал рядом, когда надо было атаковать... А медали и ордена? Это как повезет. Можно совершить подвиг, но этого никто не заметит. Обычная работа. А можно «удачно подвернуться под руку» какому-нибудь начальнику…
Уверен, что и бойцы и командиры батальона все прекрасно понимают и готовы доказать свой выбор своим героизмом. Ещё раз повторю, уже одно то, что эти пленные отказались возвращаться на Украину по обмену, говорит о многом. Они приняли решение осознанно. Они хотят освободить Украину от фашистов.
Подытожим
Мы много говорим о том, что украинцы должны наконец понять, что американские друзья тянут их страну в пропасть. Слово «зомбированы» уже стало нарицательным. А когда пусть небольшая, но часть украинцев поняла, что ошибалась, мы вдруг засомневались.
Думаю, что уже нашелся умник, вспомнивший поговорку про предавшего раз. Вот такие и есть наши враги. Наши, которые меняют свою позицию в зависимости от окружающей обстановки. Флюгера. Обыватели, которые будут говорить что угодно, чтобы их лично не трогали. Они ни плохие, ни хорошие. Они просто есть. И будут, если мы не будем их трогать.
Значение такого подразделения трудно переоценить. Думаю, скоро мы можем услышать о формировании подразделений по территориальному признаку. Киевский батальон, Одесский батальон, рота Запорожье и т. п. Спасибо властям ДНР за решимость и смелость.
Человек не только имеет право на ошибки, но и право на исправление собственных ошибок...