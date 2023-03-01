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Новый-разведывательно-ударный дрон, способный доставлять грузы, отправится в зону СВО в ближайшее время

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Новый-разведывательно-ударный дрон, способный доставлять грузы, отправится в зону СВО в ближайшее время

Разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7, разработанный для доставки небольших грузов, отправится в зону спецоперации в ближайшее время. Об этом заявил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов.


Новый квадрокоптер РУД-7 был создан по заказу Минобороны на базе дрона-камикадзе РУД-250. Его основная задача - доставка по воздуху и сброс на позиции необходимых грузов. В ходе модернизации квадрокоптер получил возможность летать на дальность до 10 км с полезной нагрузкой 2 кг. В апреле дрон отправится в зону СВО, где пройдет полноценные испытания в боевых условиях. Предварительно он был протестирован в Подмосковье.

Новый квадрокоптер РУД-7 был создан на основе разведывательно-ударного дрона РУД-250. (...) В зоне спецоперации появились новые задачи, которые требуется решить при помощи беспилотника. Одна из этих задач - сброс одного или нескольких изделий с воздуха. (...) Планируем, что аппарат отправится работать в зону СВО в начале апреля

- приводит ТАСС слова Долгова.

Ранее в этом месяце НИИВК отправил в зону СВО пять разведывательно-ударных дронов РУД-250 для опытной эксплуатации. Данный дрон-камикадзе способен работать без спутниковой навигации и неуязвим для систем радиоэлектронной борьбы. О разработке и испытаниях беспилотника ничего не сообщалось, первые упоминания о нем появились только в этом месяце. Известно, что разработка велась по заказу военного ведомства с учетом опыта применения беспилотников в спецоперации. Тогда же Долгов заявил, что на основе РУД-250 будет разработан другой беспилотник, способный доставлять грузы по воздуху и сбрасывать их. Его также можно использовать в качестве мини-бомбардировщика.
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13 комментариев
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  1. болгарин
    болгарин Сегодня, 07:36
    +2
    2 кг ?. это что же он может сбросить. 10 магазинов к АК..
    1. Олег бел
      Олег бел Сегодня, 07:45
      +2
      Три гранаты ф1
      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 07:49
        +1
        Зачем три гранаты доставлять? Нужно сбрасывать на противника.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:34
          +2
          Министерство Обороны может выдать заказ на нормальный ударный беспилотник,а не на вот это вот,на уровне юных любителей авиамоделирования?Леопарды вы этими беспилотниками собираетесь бить что ли?Заказали бы условный Ланцет-4 с 20 кг боевой частью против Леопардов и другой тяжёлой техники,такой себе урезанный немного ,упрощенный аналог Харопа.А то что они заказывают ну извините это несерьезно.
    2. Грибоедофф
      Грибоедофф Сегодня, 08:01
      +3
      Вообще-то дрон назван "разведовательно-ударным". Ни то ни другое не является доставкой )). Зачем автор статьи сделал акцент именно на доставке непонятно. Приказы в пакетах от командования будет скидывать наверное ). А вот осмотреть вражеские позиции и скинуть три гранаты на противника при необходимости - это как раз соответствует его названию. Скорее всего так он в основном и будет использоваться.
  2. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:41
    +4
    Это хорошо. Главное чтобы теперь серийное производство было налажено. И мини боеприпас,чтобы сбрасывать точно.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 07:50
    +2
    Цитата: болгарин
    2 кг ?. это что же он может сбросить. 10 магазинов к АК..

    С десяток таких дронов могут принести и больше
    Их же можно и роем отправлять, они точно в нужное место принесут всё, что повесили
    А что то можно и разобрать по 2-3кг
  4. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 07:57
    0
    2 кг, как то уж совсем не серьёзно, можно же было поработать над увеличением грузоподьемности, ну хотя бы 3 кг поднимал бы.
  5. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:59
    +1
    неуязвим для систем радиоэлектронной борьбы.
    Тут бы поподробнее о принципе управления и наведения на цель. Все что нашел про него: " RUD-7 является практически непревзойденным оружием, летает без навигационной системы GPS, неуязвим для оружия радиоэлектронной борьбы и обладает высокой скоростью." [i][/i]не отвечает на этот главный вопрос. Если ему в память закладывают визуальную картинку цели на местности, то для подвижных объектов он непригоден, а по стационарным будет красавчик. Но использовать в качестве камикадзе вряд ли рационально со столь малой БЧ.
    1. МЮД
      МЮД Сегодня, 09:35
      0
      Тут бы поподробнее о принципе управления и наведения на цель.

      Здесь можно только догадываться. Простая доставка груза - по радиомаячкам, вход в зону боевого применения и выход из неё по запланированному маршруту, работа в ЗБП как обычно под управлением, при попытке перехвата управления - полный запрет выхода за определенный периметр, отключение от внешнего управления и возврат по программе. Еще противоугонное средство - код в сигнале разнесенный по времени и порядку поступления.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:15
    +1
    Больше груз, больше в размерах беспилотник, дальше виден, легче сбить.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:38
    +2
    квадрокоптер получил возможность летать на дальность до 10 км с полезной нагрузкой 2 кг.

    2 кг хватит что бы БТР вывести из строя
  8. cpls22
    cpls22 Сегодня, 09:04
    -1
    если доставка по рельефу местности, на малой высоте, то для того, чтобы свои не сбили из стрелкового оружия, на нём нужно предусмотреть крепление хорошо различимых опознавательных знаков, которые легко менять.