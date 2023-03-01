Новый-разведывательно-ударный дрон, способный доставлять грузы, отправится в зону СВО в ближайшее время

Разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7, разработанный для доставки небольших грузов, отправится в зону спецоперации в ближайшее время. Об этом заявил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов.
Новый квадрокоптер РУД-7 был создан по заказу Минобороны на базе дрона-камикадзе РУД-250. Его основная задача - доставка по воздуху и сброс на позиции необходимых грузов. В ходе модернизации квадрокоптер получил возможность летать на дальность до 10 км с полезной нагрузкой 2 кг. В апреле дрон отправится в зону СВО, где пройдет полноценные испытания в боевых условиях. Предварительно он был протестирован в Подмосковье.
Новый квадрокоптер РУД-7 был создан на основе разведывательно-ударного дрона РУД-250. (...) В зоне спецоперации появились новые задачи, которые требуется решить при помощи беспилотника. Одна из этих задач - сброс одного или нескольких изделий с воздуха. (...) Планируем, что аппарат отправится работать в зону СВО в начале апреля
- приводит ТАСС слова Долгова.
Ранее в этом месяце НИИВК отправил в зону СВО пять разведывательно-ударных дронов РУД-250 для опытной эксплуатации. Данный дрон-камикадзе способен работать без спутниковой навигации и неуязвим для систем радиоэлектронной борьбы. О разработке и испытаниях беспилотника ничего не сообщалось, первые упоминания о нем появились только в этом месяце. Известно, что разработка велась по заказу военного ведомства с учетом опыта применения беспилотников в спецоперации. Тогда же Долгов заявил, что на основе РУД-250 будет разработан другой беспилотник, способный доставлять грузы по воздуху и сбрасывать их. Его также можно использовать в качестве мини-бомбардировщика.