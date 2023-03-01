Военное обозрение
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Австралийский эксперт: Если США решат воевать с Китаем, он может ответить так, что война станет реальностью и на американской территории

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Австралийский эксперт: Если США решат воевать с Китаем, он может ответить так, что война станет реальностью и на американской территории

Американские аналитики всерьёз обеспокоены тем, что пока власти США сосредоточены главным образом на украинских событиях, растёт военная, экономическая, политическая мощь Китая. В ежедневных эфирах Fox News обозреватели откровенно раздражены тем, что администрация Байдена фактически сделала всё, чтобы Москва и Пекин максимально сближались для совместного противостояния с США.


В крупном издании The New York Times опубликован материал Росса Бэббиджа, руководителя австралийского Стратегического форума, обсуждающего вероятность войны в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам Бэббиджа, риск большой войны в этом макрорегионе наиболее высокий с момента окончания Второй мировой войны.

Австралийский эксперт пишет:

Китайский коммунистический режим весьма силён для того, что захватить Тайвань и тем самым бросит вызов Америке. Но если руководство США решит ввязаться в конфликт, то оно должно понимать, что он будет не похож ни на один из конфликтов, в которых американцам приходилось участвовать.

По словам Бэббиджа, стратегия США обычно заключалась в войнах на чужой территории с ограниченным использованием ресурсов. Однако, по словам эксперта, если Вашингтон решит воевать с Китаем, то Китай может ответить так, что война станет реальностью уже и на американской территории.

Автор статьи в NYT считает, что сегодня американцев не особенно информируют о такой угрозе. Бэббидж говорит о том, что это неправильно, так как в итоге может стать для американских граждан настоящим шоком.

Глава Стратегического форума Канберры пишет, что война в морском макрорегионе особенная. Штатам придётся задействовать огромные военно-морские ресурсы на Тихом океане – на расстоянии тысяч морских миль. При этом от материкового Китая до Тайваня «рукой подать».

Бэббидж:

Нельзя забывать о том, что у Китая как минимум 1350 баллистических и крылатых ракет с различными боеголовкам. С их помощью китайские коммунисты могут нанести удары по базам США в регионе от Японии до Филиппин.

Автор пишет, что в США должны отдавать себе отчёт в том, что воевать придётся с крупнейшей военной и экономической силой в Азии.

Бэббидж также напоминает о том, что экономика США находится в серьёзнейшей зависимости от Китая, включая зависимость товарного характера. И это может сказаться в случае прямого вооружённого конфликта на десятках миллионов американцев.
Использованы фотографии:
Минобороны Китая
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21 комментарий
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:39
    +4
    Пинды давно волнуются за планету. Они видите ли озадачены перенаселением . Вот и придется задуматься о численности населения в своей стране, а не много ли голов у них
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:56
      +1
      Китай никогда не будет воевать, для него война с США это гибель, гибель экономическая. Страна приподнялась на торговле, это нация торгашей, производят абсолютно все, любой бренд воспроизведут, США для них неисчерпаемый рынок сбыта, война для них перечеркнет все, в след за экономическим упадком наступит и военное поражение.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:03
      +1
      Цитата: Аргон
      Пинды давно волнуются за планету.

      Только они не могут понять, что воевать с Россией или Китаем так, как они воюют по всему миру, как минимум, последнюю сотню лет, теперь не получится.
      У них, как выше сказано было, единственная тактика - война на чужой территории и, во возможности, чужими руками. А самим отсидеться за Большой Лужей. Только это с Ираком, с Ливией, с Афганистаном можно было так воевать. С Германией даже, потому что немцам не до Америки было. Я уж не говорю про Первую мировую.

      А сейчас, с наличием межконтинентальных ракет, они могут только опосредованно воевать с нами на Украине, постоянно меняя памперсы - а вдруг мы решим, что Америка всерьёз с нами воюет?
      И с Тайванем то же самое - сами не сунутся надеются обойтись как на Украине, поставками. Да только товарищ Си устроит блокаду Тайваня - и фиг чего они туда поставят.

      А всё из-за того, что сейчас, в отличие от всех войн, которые вела Америка, она и в самом деле может получить по своей территории. По Йеллоустоуну, например.
      А до них это только-только дошло.
      1. Arifon
        Arifon Сегодня, 09:20
        0
        "А всё из-за того, что сейчас, в отличие от всех войн, которые вела Америка, она и в самом деле может получить по своей территории..."
        Вы абсолютно правы! Если начнётся противостояние с Китаем, штаты могут получить по критически важным объектам экономики и военной инфраструктуры всей мощью объединённых сил двух ядерных держав. И эта возможность сейчас как никогда реальна!
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:41
    +1
    Да, но приходится учитывать особенности китайского менталитета. Китай особо не торопиться. У него свой отсчет времени. Хотя, думаю, что там, в отличие от некоторых, времени даром не теряют.
  3. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 07:42
    +2
    Читал статью, обзорную, о китайских бпла на вооружении НОАК, там одних наименований больше десятка, размеры от малого до чуть ли не лайнера, и винтовые и реактивные и малозаметные... С Китаем лучше договариваться, всем.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:46
    +3
    Австралийский эксперт: Если США решат воевать с Китаем, он может ответить так, что война станет реальностью и на американской территории
    Вот такая версия... имеет право быть.
    Какова вероятность её реализации, это вопрос???
    Что там придумают, те которые считают себя новыми "владыка и мира", поди разберись???
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:14
      +2
      Цитата: rocket757
      Вот такая версия... имеет право быть.
      Какова вероятность её реализации, это вопрос???

      Я вот о том же выше тут сказал, что техническая возможность реализации такой войны - как два пальца об асфальт.
      А вот желание... С желанием туго.
      Когда Америка на Хиросиму с Нагасаки бомбы сбросила, ей никто так же, атомными бомбами ответить не мог.
      А вот сейчас возможность-то есть. Да только все понимают, что это будет такой фейерверк, что вся планета сгорит. У нас-то это понимают. В Китае тоже. А в Америке наш здравый смысл принимают за слабость и уступки.
      Чо с этими твердолобыми делать, как им объяснить, что не отсидятся они в этот раз на своём "непотопляемом авианосце", а сгорят вместе со всеми - не знаю...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:50
        0
        Приветствую soldier
        Так то не зря говорят, когда ружье висит на стене, оно, в конце концов, выстрелит! Но, его туда кто то должен повесить, наверняка и зарядить, да ещё и направить в нужную, опасную сторону, потому как даже выстрел, но в глухую, крепкую стену, это так, не есть причина устраивать глобальные разборки... а штаны, самые ... не сдержаные, могут постирать сами, по тихому.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 07:47
    +2
    Цитата: Аргон
    Пинды давно волнуются за планету. Они видите ли озадачены перенаселением . Вот и придется задуматься о численности населения в своей стране, а не много ли голов у них

    О не справедливом распределении ресурсов и территории у матрасов давно пора озаботится
    По ихним ж методичкам думаю можно устроить деколонизацию и у них
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: Sith
      О не справедливом распределении ресурсов и территории у матрасов давно пора озаботится
      По ихним ж методичкам думаю можно устроить деколонизацию и у них

      Вернуть Техас и Калифорнию Мексике, у которой они их захватили, да нашим с Мексикой подружить поконкретнее - и в Америке галлон солярки не 5 долларов будет, когда они стонали, что дорого, а пятидесяти радоваться будут.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:48
    +3
    Вот пусть в Австралии и подумают, стоит ли ввязываться в игры США и Англии, отправлять оружие на Украину. Тут как бы самим не прилетело.
  7. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 07:50
    +1
    да они и вые...ваются потому что у них всегда было слишком хорошо, чувствуют себя неуязвимыми. Как раз и надо дать им по щам так, чтобы у них это чувство пропало навсегда. Россия на себе испытывала волну разрушений много раз в своей истории, у нас иммунитет уже выработался на это. А белые господа слишком нежны, им будет мягко говоря некомфортно... так что желаю им испытать на своей шкуре то, что они творят в других частях света. и это должно произойти по закону "бумеранга"
  8. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:54
    0
    Австралийский эксперт....
    ...Китай может ответить так, что война станет реальностью уже и на американской территории.

    Что у них там за экспэрды?
    Разумеется, если что, америкосам мало не покажется. И это всем понятно.
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:09
    +1
    Блин?! В современной, текущей обстановке (военной, политической и экономической) особенно на европейском ТВД и на Дальнем Востоке (Китай & Тайвань/США), мнение "австралийского эксперта" будет также авторитетно как советы Ксюши Собчак о методах покрытия кобылиц в районах Горного Алтая, Тувы, и, сохранения поголовья молодняка в табунах... what
    Вы там в своих южных широтах разбирайтесь, а северные - наши.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 08:25
      +1
      Чем они там могут заниматься то, следить за популяцией кенгуру и крокодилов, вся движуха то у нас.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 08:58
        0
        Если не ошибаюсь, австралийская армия на своем континенте воевала ... с кроликами, кенгуру.... войны проиграла. laughing
        ПМВ и ВМВ не в счет, большой белый босс из Метрополии и Дядя Сэм ставили их на направление и говорили что делать (они для них каторжане, деревенщины).
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:11
    +1
    Может: все КШУ, сценарии, допускающие военное вмешательство США, которые были разыграны Пентагоном или частными институтами, плавно переходили в обмен ЯУ.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:36
    +1
    Весь смысл американской политики на Тайване ,заставить воевать японцев и корейцев против Китая . Если бы у них была 100% уверенность что не зацепит сами США ,то война бы уже началась .
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 09:00
      0
      Хочу Вам заметить, исходя из общения с китайцами (континентальными и даже одним с Тайваня), корейцами (северным и южными), несмотря на идеологические противоречия, подсознательно их объединяет одно - ненависть к японцам и Японии.
  12. Наган
    Наган Сегодня, 09:19
    0
    Бэббидж также напоминает о том, что экономика США находится в серьёзнейшей зависимости от Китая, включая зависимость товарного характера. И это может сказаться в случае прямого вооружённого конфликта на десятках миллионов американцев.
    Ну вот прям помру, если не смогу купить новый телевизор, который на четверть дюйма тоньше и диагональ на пару дюймов больше нынешнего. И даже не помню, как в случае надобности носки штопать, так что останусь без носков.crying И обувь ношу китайскую... погодьте, вьетнамскую!
    А если серьезно, то Америка зависит от Китая в ширпотребе - ну как-нибудь перетопчемся, пока индюки, мексы, и кто там еще наладят производство того же или подобного - а они рады будут наладить. А вот Китай зависит от Америки в сельхозпродукции, и ежели че - китайцам будет нечем кормить свою скотину, а вскоре и ваще нечего жрать. Они себя жратвой обеспечивают только на уровне "миска риса в день на рыло", да и то не всегда, в зависимости от урожая. А найти на мировом рынке свободную кормовую кукурузу, сою, и свиные туши (практически все мясо потребляемое в Китае свинина, и больше половины импортируется из Америки) не просто и не быстро, поскольку именно это в основном идет по долговременным контрактам. Да, конечно, немало американских фермеров разорится, но это тысячи, ну может десятки тысяч, а в Китае будут голодать поболе миллиарда.