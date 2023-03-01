Госдеп США обвинил китайскую компанию в предоставлении спутниковых снимков российской ЧВК «Вагнер»

США обеспокоены ростом сотрудничества России и Китая, опасаясь, что Пекин начнет оказывать Москве военную помощь, поставляя оружие и боеприпасы. Вашингтон использует любые поводы, чтобы обвинить КНР в нарушении взятых на себя обязательств. Очередное заявление в отношении российско-китайского сотрудничества прозвучало в Госдепе США.
Представитель американского Госдепартамента обвинил китайскую компанию Spacety Co в предоставлении информации, в частности, спутниковых снимков, российской ЧВК "Вагнер". По убеждению американцев, это является чуть ли не преступлением против безопасности США. Подробности представитель Госдепа не привел, но заявил, что вся информация о возможной военной помощи Китая России для применения на Украине, тут же доводится до союзников. В Европе этим тоже "обеспокоены".
Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер"
- заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
Как ранее уже неоднократно сообщалось, в Вашингтоне очень сильно опасаются, что Россия и Китай заключат военный союз, в рамках которого Пекин будет оказывать помощь России в ведении боевых действий на Украине с последующей помощью России в операции на Тайване. Поставка китайского оружия и боеприпасов российской армии и появление "добровольцев" из КНР на Украине - это страшный сон Вашингтона.
Имеется еще вариант, что КНР начнет военную операцию по возвращению Тайваня, американские политики прямо говорят, что США не потянет войну на два фронта и Вашингтону придется делать выбор, куда бросить свои силы. В этом случае Украина останется на попечении Европы, которой она, по большому счету, и не нужна.