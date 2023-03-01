Военное обозрение
Войти Регистрация

Госдеп США обвинил китайскую компанию в предоставлении спутниковых снимков российской ЧВК «Вагнер»

23
Госдеп США обвинил китайскую компанию в предоставлении спутниковых снимков российской ЧВК «Вагнер»

США обеспокоены ростом сотрудничества России и Китая, опасаясь, что Пекин начнет оказывать Москве военную помощь, поставляя оружие и боеприпасы. Вашингтон использует любые поводы, чтобы обвинить КНР в нарушении взятых на себя обязательств. Очередное заявление в отношении российско-китайского сотрудничества прозвучало в Госдепе США.


Представитель американского Госдепартамента обвинил китайскую компанию Spacety Co в предоставлении информации, в частности, спутниковых снимков, российской ЧВК "Вагнер". По убеждению американцев, это является чуть ли не преступлением против безопасности США. Подробности представитель Госдепа не привел, но заявил, что вся информация о возможной военной помощи Китая России для применения на Украине, тут же доводится до союзников. В Европе этим тоже "обеспокоены".

Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер"

- заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Как ранее уже неоднократно сообщалось, в Вашингтоне очень сильно опасаются, что Россия и Китай заключат военный союз, в рамках которого Пекин будет оказывать помощь России в ведении боевых действий на Украине с последующей помощью России в операции на Тайване. Поставка китайского оружия и боеприпасов российской армии и появление "добровольцев" из КНР на Украине - это страшный сон Вашингтона.

Имеется еще вариант, что КНР начнет военную операцию по возвращению Тайваня, американские политики прямо говорят, что США не потянет войну на два фронта и Вашингтону придется делать выбор, куда бросить свои силы. В этом случае Украина останется на попечении Европы, которой она, по большому счету, и не нужна.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:59
    +5
    "китайские добровольцы" в количестве пары-тройки миллионов звучит заманчиво, но не реализуемо smile
    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 08:01
      +1
      Госдеп США уполномочен заявить!! звучит то как)
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:08
        +3
        Цитата: Борис Иванов
        Госдеп США уполномочен заявить!! звучит то как)

        Не, не звучит. У них Левитана нету!))) А что? Маск всю малину обломал? Ну, как вы к нам, так и мы к вам.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:49
          0
          Китай ещё не начал помогать России, а уже во всём виноват. США из мирового жандарма хотят превратиться в мирового судью. Вот только кто их в этом уполнамачивал? Типа сами себя назначили? Может ещё на уровне ООН запретить антифашистскую деятельность и провозгласить создание фашистской империи во главе с США?
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:33
      0
      Цитата: Silver99
      "китайские добровольцы" в количестве пары-тройки миллионов звучит заманчиво, но не реализуемо smile

      Нормально звучит . Один только эффект этого признания ,будет больше взрыва атомной бомбы .СМИ США раздуют из роты солдат несметные полчища
    3. KCA
      KCA Сегодня, 08:36
      -1
      Почему добровольцы? Путин издал указ о том что иностранные граждане могут заключать контракт с МО на год, в Китае далеко не все миллиардеры на Ролс-Ройсах, в деревнях до сих пор бывают случаи поедания новорожденных девочек, ибо в хозяйстве проку мало, замуж выдать дорого, да и кормить до замужества тоже дорого, а тут еда, одежда бесплатно, да ещё и деньги платят, а погибнуть при подавляющем количестве приверженцев даосизма и буддизма им не страшно
      1. Rom8681
        Rom8681 Сегодня, 09:22
        0
        Цитата: KCA
        Почему добровольцы? Путин издал указ о том что иностранные граждане могут заключать контракт с МО на год, в Китае далеко не все миллиардеры на Ролс-Ройсах, в деревнях до сих пор бывают случаи поедания новорожденных девочек, ибо в хозяйстве проку мало, замуж выдать дорого, да и кормить до замужества тоже дорого, а тут еда, одежда бесплатно, да ещё и деньги платят, а погибнуть при подавляющем количестве приверженцев даосизма и буддизма им не страшно

        Людоеды,Китайцы?
        Не слышал
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:01
    -2
    Эт что получается? Великая космическая страна не в состоянии обеспечить снимками из космоса свои же войска? Или это спецом говорится для очередного унижения России?
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 08:06
      +2
      Есть в мире люди с внутренним комплексом неполноценности. Они в любом чихе могут увидеть унижение либо для себя, либо чего-то им близкого. Не стоит таким уподобляться.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 08:39
      0
      Спутников "дистанционного зондирования Земли" у нас маловато, потом спутник пролетает над точкой раз в полтора часа, гуськом друг за другом их не отправить, всю линию фронта и тыла врага отследить невозможно, любая помощь пригодится
  3. Миллер
    Миллер Сегодня, 08:02
    +3
    Компания уже внесена в черный список. В чем обеспокоенность? Идиот.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:10
      +3
      Цитата: Миллер
      Компания уже внесена в черный список. В чем обеспокоенность? Идиот.

      Да чхать китайцы хотели на тот список. И заключить договор с РФ он отнюдь не мешает. )))
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:08
    +6
    Илону Маску можно предоставлять и интернет и снимки бандерлогам ,а предоставлять любую инфу России нельзя.Это демократия террористов.
    1. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 08:33
      0
      Так мы ж агрессоры, это другое))) Но вот интересно, а кто-нибудь так нагло запрещал помогать американской армии во время вторжения в Ирак? Накладывали ли санкции на "оборонные" предприятия США?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: Александр 3
      Илону Маску можно предоставлять и интернет и снимки бандерлогам ,а предоставлять любую инфу России нельзя.Это демократия террористов.

      Вот, наконец-то, хоть кто-то про И.Маска вспомнил.

      Я считаю, что нашим нужно на самом высоком уровне ответить на такое "заявление".
      А чем, например, китайцы хуже И.Маска? Америка не скрывает своего технического участия, даже хвастается им.
      Так вот и заявить им официально, чтобы клевало захлопнули.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:01
      0
      У Илона 0 спутников дистанционного зондирования.

      Предоставляют те у кого есть группировка оптических или радарных - Максар например, ПланетЛабс, БлекСкай и другие.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:12
    +1
    Что, Роскосмос и ГШ МО РФ уже не в состоянии сделать спутниковые снимки территории украины? Или американцы ищут повод "наехать" на китайцев?
    Ты виноват уж в том
    Что хочется мне кушать...
    (И.А.Крылов)
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:18
      +1
      головой надо думать а не считать любое заявление врагов истиной
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:05
        0
        Эта китайская частная компания, относится к немногим обладателям SAR-группировки с разрешением в 1 метр на пиксель.

        Сколько там у Роскосмоса радарных спутников? И сколько у них разрешение?

        Ну, а этим частникам на самом деле поплохеет. Ибо у них платформа от Талес-Аленья wassat .
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:21
    +3
    Обнаглели американцы дальше некуда...лезут во все дырки в других государствах.
    1. mann
      mann Сегодня, 08:45
      +1
      Обнаглели американцы дальше некуда...лезут во все дырки в других государствах.
      Так они всегда такими были,только раньше СССР им отпор давал...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Обнаглели американцы дальше некуда...лезут во все дырки в других государствах...

      ...а, когда получают сапогом берцем по рылу, начинают возмущаться в известном стиле: мы так не договаривались.
      Привыкайте! Ещё не вечер...
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:45
    +1
    Я, до сих пор, не могу привыкнуть, что мы- не "великая космическая держава". Для советского человека, это звучит дико. ... Китай нам космические снимки дает...