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Президент России подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

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Президент России подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Российская Федерация официально приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, после чего документ был опубликован на правовом интернет-портале.


Решение приостановить участие в ДСНВ было принято в связи с продолжающейся враждебной политикой США и Запада в целом в отношении нашей страны. Угрозы добиться «поражения» России любым путем, призывы к распаду российского государства не могли остаться без соответствующей реакции Кремля.

В соответствии с подписанным законом, Россия приостанавливает действие Договора. Соответственно, меры по ограничению и сокращению стратегических вооружений также не будут теперь действовать. Россия не будет допускать на свою территорию американские инспекции для ознакомления с состоянием стратегических вооружений.

Напомним, что ДСНВ был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. О том, на какой срок приостанавливается участие России в договоре, не сообщается. Решение возобновить участие может принять президент страны в любое время, если изменится политическая обстановка. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл в качестве условия для возобновления участия РФ в ДСНВ изменение концептуального подхода стран коллективного Запада к России и вопросам ее безопасности и неделимости.

В то же время, Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что Россия продолжит следовать ограничениям на ядерное вооружение, которые предусмотрены в соответствии с договором, хотя действие ДСНВ и приостановлено. То есть, увеличивать свой ядерный арсенал Россия не планирует. Кроме того, РФ намеревается продолжать обмен информацией об учебных пусках межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:17
    +4
    Пентагон не при каких условиях не должен знать наших ядерных секретов.
    Информация о возможностях наших СЯС дает им шанс нанести нам поражение...надо прекращать эти горбачевские игры в разрядку и разоружение...итак уже доигрались в это дальше некуда.
    Надо брать пример с китайцев и великого Ына...которые наглухо закрыли для англосаксов эту тему.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:23
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Пентагон не при каких условиях не должен знать наших ядерных секретов.
      Информация о возможностях наших СЯС дает им шанс нанести нам поражение...надо прекращать эти горбачевские игры в разрядку и разоружение...итак уже доигрались в это дальше некуда.
      Надо брать пример с китайцев и великого Ына...которые наглухо закрыли для англосаксов эту тему.

      С другой стороны экономика США радикально больше и теперь они могул легко нарастить число своих ракет до огромных значений, что обеспечит им выделение по нескольких ракет на каждую нашу для подавления.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:28
        +3
        Президент России подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

        Хорошо, что подписал. Плохо, что только сейчас и один закон.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:25
          +2
          Да и то,приостановление.Доверия больше к Западу нет,так тут только выход из договора.И демонстрация возможностей ЯО.А то подзабыли и жуки в головах у политиков на Западе завелись
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:55
        +2
        Цитата: BlackMokona
        Цитата: Леха с Андроида.
        Пентагон не при каких условиях не должен знать наших ядерных секретов.
        Информация о возможностях наших СЯС дает им шанс нанести нам поражение...надо прекращать эти горбачевские игры в разрядку и разоружение...итак уже доигрались в это дальше некуда.
        Надо брать пример с китайцев и великого Ына...которые наглухо закрыли для англосаксов эту тему.

        С другой стороны экономика США радикально больше и теперь они могул легко нарастить число своих ракет до огромных значений, что обеспечит им выделение по нескольких ракет на каждую нашу для подавления.

        Ну, это вряд ли. Не все так просто с ядерной тематикой в США. В тоже время Россия захватила на Запорожской АЭС большие запасы радиоактивных материалов для производства ядерного оружия. Это не считая того, что Россия является одним из главных добытчиков урана и производителем топлива для АЭС.
      3. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:29
        0
        Цитата: BlackMokona
        другой стороны экономика США радикально больше и теперь они могул легко нарастить число своих ракет до огромных значений, что обеспечит им выделение по нескольких ракет на каждую нашу для подавления.

        Подавить гиперзвуковые ракеты американцам никаких противоракет не хватит...это слишком раззорительно даже для США.
  2. AUL
    AUL Сегодня, 08:17
    +1
    Все чаще и чаще на официальном уровне речи ведутся вокруг ядерного оружия. Такого не было, пожалуй, со времен хруща. Очень это напрягает!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:35
      +1
      Цитата: AUL
      Очень это напрягает!

      Так повышаются ставки.
      Вообще-то, излюбленный психологический метод США, в котором они преуспели, это доводить ситуацию до стадии принятия решения, чётко понимая тот момент, когда можно отпустить.
      Но, США напичкают Украину любым оружием против России.
  3. Протон
    Протон Сегодня, 08:18
    +5
    "В то же время, Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что Россия продолжит следовать ограничениям на ядерное вооружение, которые предусмотрены в соответствии с договором, хотя действие ДСНВ и приостановлено. То есть, увеличивать свой ядерный арсенал Россия не планирует. Кроме того, РФ намеревается продолжать обмен информацией об учебных пусках межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования."

    А зачем тогда приостанавливаем участие?
    Наверное наоборот, надо было сообщить, что планируем нарастить потенциал ударных вооружений и объявить график проведения ядерных испытаний.
    Или всё таки они нам партнёры, а не противники?
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 08:20
      +3
      Цитата: Протон
      А зачем тогда приостанавливаем участие?

      Ну 21 февраля нужно же было сказать хоть что-то громкое. Ну вот сказано было громко, а на деле...
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:24
      +2
      ядерные испытания это другой договор
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:42
      +2
      Цитата: Протон
      Или всё таки они нам партнёры, а не противники?

      Это нужно спросить на очередном пышном мероприятии награждений и повышений в званиях государственных должностей категории "А" winked
    4. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:30
      0
      Эта половинчатость решений Кремля очень сильно напрягает.
  4. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:10
    +1
    Всё таки как это хорошо, что у Нас Президент Владимир Владимирович Путин!!! Просто замечательный Президент, выдающийся и мудрый!!!!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:39
      0
      Не испытывайте ВВП медными трубами...наимудрейший,наисветлейший,лучезарный,солнцеликий и величайший президент не нуждается в похвалах электората обитающего в нижних слоях нашего общества. smile
  5. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:38
    0
    Теперь ничто не мешает России понаделать шахт наземного базирования, понастроить имитаторов передвижных установок. Да в таких количествах, что супостаты "замучаются пыль глотать" ©, ежели захотят понастроить ракет для подавления наших ядерных ракет на старте. Хороший пример-китайцы. Насверлили шахт, как дырки в сыре, и куда стрелять, в какой шахте именно ракета?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: Александр Х
      Теперь ничто не мешает России понаделать шахт наземного базирования, понастроить имитаторов передвижных установок. Да в таких количествах, что супостаты "замучаются пыль глотать" ©, ежели захотят понастроить ракет для подавления наших ядерных ракет на старте. Хороший пример-китайцы. Насверлили шахт, как дырки в сыре, и куда стрелять, в какой шахте именно ракета?

      Занесут продажному чиновнику или генералу чумадан долларов и будет у них карта всех целей, самая новая и актуальная.