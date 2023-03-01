Президент России подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Российская Федерация официально приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, после чего документ был опубликован на правовом интернет-портале.Решение приостановить участие в ДСНВ было принято в связи с продолжающейся враждебной политикой США и Запада в целом в отношении нашей страны. Угрозы добиться «поражения» России любым путем, призывы к распаду российского государства не могли остаться без соответствующей реакции Кремля.В соответствии с подписанным законом, Россия приостанавливает действие Договора. Соответственно, меры по ограничению и сокращению стратегических вооружений также не будут теперь действовать. Россия не будет допускать на свою территорию американские инспекции для ознакомления с состоянием стратегических вооружений.Напомним, что ДСНВ был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. О том, на какой срок приостанавливается участие России в договоре, не сообщается. Решение возобновить участие может принять президент страны в любое время, если изменится политическая обстановка. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл в качестве условия для возобновления участия РФ в ДСНВ изменение концептуального подхода стран коллективного Запада к России и вопросам ее безопасности и неделимости.В то же время, Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что Россия продолжит следовать ограничениям на ядерное вооружение, которые предусмотрены в соответствии с договором, хотя действие ДСНВ и приостановлено. То есть, увеличивать свой ядерный арсенал Россия не планирует. Кроме того, РФ намеревается продолжать обмен информацией об учебных пусках межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования.