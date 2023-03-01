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ВМС США выпустили специальное пособие по психическому здоровью моряков для офицеров флота

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ВМС США выпустили специальное пособие по психическому здоровью моряков для офицеров флота

В США Военно-морские силы выпустили «Пособие по психическому здоровью», ориентированное на офицерский и унтер-офицерский состав флотских экипажей. По утверждению командования, пособие призвано облегчить непростые разговоры о психическом здоровье, которые офицеры ведут с матросами.


С помощью пособия офицеры, осуществляющие непосредственное командование экипажей и работающие с персоналом, должны будут «смягчать или решать» возникающие проблемы с психическим здоровьем подчиненных. Тем самым, рассчитывают в командовании ВМС, можно будет усилить профилактику различных расстройств, а также связанных с ними происшествий.

Согласно пособию, командирам предстоит создавать условия для атмосферы доверия и уважения в экипажах, открытого двустороннего общения, устранения преград для обращения за помощью. От офицеров ожидают проявления эмпатии к подчиненным, коммуникации с ними, в том числе и по вопросам, выходящим за рамки профессиональной деятельности. Командирам предстоит также следить за изменениями в поведении матросов и консультироваться со священниками и врачами.

Вопрос о психическом здоровье моряков военных кораблей стал особенно актуален после серии суицидов, произошедших в 2022 году на авианосце «Джордж Вашингтон». Поскольку нанимать на корабли штатных психиатров очень сложно, учитывая нехватку таких специалистов в стране в целом и в вооруженных силах в особенности, было решено задачи по обеспечению психического равновесия моряков возложить на офицерский состав.

Как отмечают в командовании ВМС, каждый командир экипажа или старший офицер получает с помощью данного пособия инструменты, необходимые для решения проблем в сфере психического здоровья моряков.

Ранее сам начальник штаба военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй признавал серьезность проблем в сфере психического здоровья моряков. Ситуация усугубляется и тем, что из-за дефицита кадров американские вооруженные силы снизили требования к набору личного состава. Часто на флот попадают случайные, низкомотивированные люди, неприспособленные к военной службе, тем более, на кораблях, которые месяцами находятся в плавании.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство Военно-морских сил США / https://www.navy.mil
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11 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:25
    +2
    Естественно всё. Ревновать друг друга к начальству это то ещё психологическое .... Это вам не девушку делить
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    +2
    Роль психоаналитика легла на плечи младшего офицерского состава. А выход ли это ? Сейчас в месте с командованием надо вести задушевные разговоры с персоналом .По моему тупик
    1. Arifon
      Arifon Сегодня, 09:01
      -2
      "А выход ли это ?..."
      А выход давно найден! Задушевные разговоры с "персоналом" должен вести замполит! soldier
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:39
    0
    Интересно, а как это все скажется в реальных боевых действиях с противником "не готовым сдаваться"?
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:41
    +2
    Интересно, а у офицерского состава всё с психикой хорошо? Кто для них будет психологом, не генералы же? laughing
  5. Sith
    Sith Сегодня, 08:46
    0
    Цитата: Pharmacist
    Интересно, а у офицерского состава всё с психикой хорошо? Кто для них будет психологом, не генералы же? laughing

    Везде экономят ... все будут плакаться в погоны выше
  6. Arifon
    Arifon Сегодня, 08:59
    -1
    Там у них белые во флоте ещё остались?! А то, смотрю, на фото одни мексы да негативы
  7. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:08
    0
    При подходе к Крыму пособие не поможет, как не помогло куку.
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:17
    0
    Психологические проблемы есть у плавсостава в любом флоте. Обьективных проблем у американцев, возможно, меньше. Субьективных хватает везде. У Нэйви бытовые условия хорошие. Очень хорошие. В плане психологии это большое облегчение. Чем крупнее корабль, тем хуже в психологическом плане. Выражение бытующее "крейсерская организация" - это как раз об этом. На наших ТАКРах психологический пресс был просто на пределе. Зато на катерах или мрк даже побывать в гостях - песня. К чему это я все?.. вспомнилось, что после родного "обезьянника" трое суток офицерской гауптвахты воспринимал как санаторий, с наслаждением... Короче, если к этому американскому подходу и решениям у нас проявят интерес, изучат и сделают выводы - это будет неплохо.
  9. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:38
    0
    В 1951 году была выпущена последняя редакция учебника психологии товарища Теплова. По этому учебнику советских детей учили в школах. Надо сказать, что это именно учебник, а не туманящие мозги тексты, заполонившие сейчас интернет. К сожалению, как только Сталин умер, советская правящая верхушка убрала психологию из школьной программы.
    Как часть кампании, направленной на общее оглупление народа. По сравнению с этой самой верхушкой советский человек становился чего то шибко уж умный, и верхушка боялась за свои тепленькие местечки. А социализм с коммунизмом, они как-нибудь сами, ну вы понимаете)
    Изучение реальной психологии чертовски полезная штука. К счастью, учебник Теплова несложно найти в сети. Пока. Весьма советую.
  10. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 09:40
    0
    Если так и дальше будет, думаю белые буду рабами у чёрных... :))