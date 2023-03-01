ВМС США выпустили специальное пособие по психическому здоровью моряков для офицеров флота

В США Военно-морские силы выпустили «Пособие по психическому здоровью», ориентированное на офицерский и унтер-офицерский состав флотских экипажей. По утверждению командования, пособие призвано облегчить непростые разговоры о психическом здоровье, которые офицеры ведут с матросами.
С помощью пособия офицеры, осуществляющие непосредственное командование экипажей и работающие с персоналом, должны будут «смягчать или решать» возникающие проблемы с психическим здоровьем подчиненных. Тем самым, рассчитывают в командовании ВМС, можно будет усилить профилактику различных расстройств, а также связанных с ними происшествий.
Согласно пособию, командирам предстоит создавать условия для атмосферы доверия и уважения в экипажах, открытого двустороннего общения, устранения преград для обращения за помощью. От офицеров ожидают проявления эмпатии к подчиненным, коммуникации с ними, в том числе и по вопросам, выходящим за рамки профессиональной деятельности. Командирам предстоит также следить за изменениями в поведении матросов и консультироваться со священниками и врачами.
Вопрос о психическом здоровье моряков военных кораблей стал особенно актуален после серии суицидов, произошедших в 2022 году на авианосце «Джордж Вашингтон». Поскольку нанимать на корабли штатных психиатров очень сложно, учитывая нехватку таких специалистов в стране в целом и в вооруженных силах в особенности, было решено задачи по обеспечению психического равновесия моряков возложить на офицерский состав.
Как отмечают в командовании ВМС, каждый командир экипажа или старший офицер получает с помощью данного пособия инструменты, необходимые для решения проблем в сфере психического здоровья моряков.
Ранее сам начальник штаба военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй признавал серьезность проблем в сфере психического здоровья моряков. Ситуация усугубляется и тем, что из-за дефицита кадров американские вооруженные силы снизили требования к набору личного состава. Часто на флот попадают случайные, низкомотивированные люди, неприспособленные к военной службе, тем более, на кораблях, которые месяцами находятся в плавании.