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Вучич: После возвращения домой сербские граждане, воюющие в ЧВК «Вагнер» на Украине, будут арестованы

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Вучич: После возвращения домой сербские граждане, воюющие в ЧВК «Вагнер» на Украине, будут арестованы

После завершившейся в Брюсселе встречи в формате ЕС-Сербия-Косово, где за одним столом переговоры при посредничестве еврочиновников проводили Александр Вучич и так называемый косовский премьер Альбин Курти, сербский президент сделал несколько громких заявлений. Во-первых, Вучич подтвердил договорённости о том, что Белград не станет противится тому, чтобы Косово было представлено на международных площадках как «самостоятельная территория». Во-вторых, президент Сербии заявил, что Белград не отказывается от курса на европейскую интеграцию.


Не обошёл вниманием глава Сербии и участие сербских добровольцев в боевых действиях против ВСУ и фактически всего коллективного Запада на стороне России.

В интервью западному изданию Politico Вучич заявил о том, что он обеспокоен фактом участия сербских граждан в вооружённом конфликте на Украине. При этом сербский президент добавил, что «возмущён фактом вербовки сербов в ЧВК «Вагнер».

Александр Вучич:

Как только граждане, участвующие в составе этой ЧВК в войне на Украине, вернутся домой, они будут арестованы. Мне не нужна какая-то поддержка «Вагнера», как и не нужно, чтобы они мне аплодировали или, наоборот, подвергали критике.

Тем временем сербские аналитики говорят о том, что после договорённостей с Курти рейтинг Вучича устремился вниз. Многие сербы считают, что президент сделал первый шаг по фактическому признанию косовской независимости. Вучичу ставится в упрёк то, что он постоянно говорит о поддержке территориальной целостности Украины, но сам фактически ведёт свою собственную страну к легитимизации нарушения такой целостности и нарушению основного закона.
Использованы фотографии:
президент Сербии
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60 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:27
    +8
    У меня кажется дежавю. Вроде было такое ещё вначале СВО
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:33
      +27
      Сербские добровольцы, участвующие в СВО на стороне России, будут привлечены к уголовной ответственности. А что с украинскими наёмниками? Это другое? Сербские добровольцы клали с прибором на балканского Горбачева Вучича.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:57
        +3
        Вутич:
        Мне не нужна какая-то поддержка «Вагнера», как и не нужно, чтобы они мне аплодировали или, наоборот, подвергали критике.

        Не разу не видел аплодирующих ВагнерОв no
        А, вот критикуют они не хило (в подтверждение могу Вутичу прислать фото новых кладбищ укронацистов на Украине)
        1. Дмитрий_Семашко
          Дмитрий_Семашко Сегодня, 09:30
          +1
          Аплодируют кувалдой тоже не слабо. Можно Вучичу соответсвующее видео прислать.
        2. Aleprok
          Aleprok Сегодня, 09:46
          0
          Кто-то аплодировал Вучичу? what Было за что?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:17
      +7
      Когда албанцы придут арестовывать Вучича, защищать его будет не кому ((( флюгер он, а не союзник.
      1. Alexander Antonov_2
        Alexander Antonov_2 Сегодня, 09:49
        0
        Типа Милошевича Россия защитила. Или оружие стала поставлять Югославии, когда Белград бомбили?
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:27
    +19
    Вот он сербский Горбачев .В сущности за разными формулировками ,скрывается продажа Сербии .Честное слово думал что более порядочный
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:49
      +5
      Цитата: APASUS
      Честное слово думал что более порядочный

      Да С.В.О.Л.О.Ч.Ь он. Пусто потом не рассчитывает на поддержку РФ!
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 09:17
        +3
        Поставьте себя на его место и многое поймете.
        Жрать хотят все и умирать от голода никто не хочет.
        Чем Россия на данный момент может помочь сербам - ничем.
        А как им жить в полной блокаде? Они зависимы от всего. Своего производства практически нет.
      2. Дмитрий_Семашко
        Дмитрий_Семашко Сегодня, 09:32
        +2
        А это Вы решаете поддерживать Сербию или нет. Он может все санкции на Россию наложить, наш Нерешительный все равно будет газ со скидкой продавать. Ибо деньги не пахнут.
      3. vadi64
        vadi64 Сегодня, 09:37
        +2
        Вообще-то Вучичь - это не вся Сербия
        1. Aleprok
          Aleprok Сегодня, 09:52
          0
          да и вообще не все в ЕС против нас, но кто их слушает? рычагов давления даже у большинства населения нет, соросовские выкормыши на полицейских плечах кладут большой "болт" на население своих стран
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:59
      +3
      Цитата: APASUS
      Честное слово думал что более порядочный

      Оказался нормальный, крупный дрис... дим-жим winked
    3. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 09:46
      0
      Да он и шёл как прозападный, просто внутреннее давление велико, вот решил он что настал момент, когда можно на всё наплевать и откровенно продаться, а потом глядишь, на рекламе пиццы подзаработает.
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:29
    +16
    Дожимают понемногу Сашу...
    Держится конечно как может, но видать прессинг сильный.
    Одно не понятно, зачем ему тащить страну в Гей-союз, когда все население против?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:34
      +6
      Так у них выбора то нет. Вокруг ЕС и даже выхода к морю больше нет.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:08
        +3
        Цитата: Копчёный
        Так у них выбора то нет. Вокруг ЕС и даже выхода к морю больше нет.

        Просто, США без всяких озабоченностей, уважаемых партнёров, шаг вперёд, два назад...и прочей песковской пурги, задушила Сербию и всё.
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:35
      +10
      Вот и мне интересно. Самые умные страны (Норвегия, Швейцария, Великобритания) предпочитают участвовать в жизни Европы, не вступая в колхоз. Тем более, этот "евроколхоз" ждёт не лучшее будущее американской колонии.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 08:38
        +2
        Цитата: Pharmacist
        Самые умные страны (Норвегия, Швейцария, Великобритания)


        Насчёт самых умных Вы явно погорячились. Швейцария ещё куда ни шло, но уж Норвегия, а тем более Англия это явный перебор.
    3. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:39
      +3
      Если бы все были против , то наверняка уже скинули бы. Непонятно, арестовать грозятся только кто воюет в ЧВК, или всех добровольцев?!
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 08:57
        +4
        Цитата: ASAD
        Если бы все были против , то наверняка уже скинули бы

        Предлагаете сербам устроить майдан? А иначе как "скинуть"?
        Получается Вы либо наивный - власть невозможно "скинуть", либо фантазер.
        Даже на выборах сербы выберут Сашу №2 потому, что он пообещает им вечную дружбу с Россией. А сам бросит за решетку сербов воевавших на Окраине на стороне России. Власть вучичей вечна. Ее можно сместить только революцией и то только в случае если она победит. hi
    4. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:44
      +9
      А кто сказал что население против? Большинство "за", сытая жизнь в ЕС - мечта многих, раствориться в современном Вавилоне, надеясь что их обойдёт стороной бесовская политика трансгуманизма. Многие и в России, и на этом сайте готовы "плюнуть на всё ", лишь бы вкусно жрать и сладко спать. Лукавый ловит современного человека на примитивные уловки (еда, комфорт, спокойствие)
      1. Void
        Void Сегодня, 08:57
        +3
        Вы были в Сербии? Да им до Европы как до луны пешком, слишком отсталая страна во многом не соответствует евростандартам,+ очень мощная коррупция. Все это политические игры про евроинтеграцию, на самом деле там с этим все очень тухло.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 09:08
          +2
          Вы были в Сербии

          был неоднократно, т.к. родственники там живут...
          во многом не соответствует евростандартам

          а окраена не отсталая страна, и нет коррупции на окраене? их тоже берут в ес! поймите наконец, все правила западный человек пишет для "папуасов и дикарей", чтобы сидели и не возникали, сами они правила переписывают когда им надо и удобно!
        2. ordin64
          ordin64 Сегодня, 09:43
          0
          Болгария, Румыния, Греция судя по-Вашему пешком до Европы дошли?
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:04
        +1
        Цитата: Владимир80
        Лукавый ловит современного человека на примитивные уловки (еда, комфорт, спокойствие)

        Ага, yes ловля, это первый этап. А, на втором и далее - Гуантамо, если что.
      3. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:31
        +1
        Цитата: Владимир80
        надеясь что их обойдёт стороной бесовская политика трансгуманизма.

        Где-то в Европе практикуют трансгуманизм? Не слышал, чтоб там были модификации человека. А если были, то сею практику надо бы перенимать, пока не остались мы снова позади.
    5. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:13
      +3
      Одно не понятно, зачем ему тащить страну в Гей-союз, когда все население против?
      Про "все" население вы погорячились. Там все наполовину и даже с уклоном среди молодежи, быть подальше от России. А ещё признайтесь, нам от Сербии хочется голой солидарности, понимая, что больше нечего взять? А им в полной блокаде Запада, приходится юлить и выживать. Вместо Вучича скоро придёт ставленник Сороса и мы "забудем" про Сербию, как забыли про Словению, Черногорию, Боснию-Герцоговину.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:35
    +8
    Вучича понесло. То он БК для РСЗО "Град" укронацикам отправляет , то решил арестовывать сербских граждан , воюющих на стороне добра.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:53
      +7
      Вучича понесло. То он БК для РСЗО "Град" укронацикам отправляет , то решил арестовывать сербских граждан
      То же самое делает президент Казахстана, которого Россия спасла при попытке переворота. Точно под такой же статьей ходили наши добровольцы, когда шла последняя война на Балканах. Почти у всех стран есть статьи об уголовной ответственности за наемничество. Важно, как они применяются на практике а не в декларациях на публику.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Вучича понесло. То он БК для РСЗО "Град" укронацикам отправляет , то решил арестовывать сербских граждан , воюющих на стороне добра.

      Да. Вутич просто взвесил безцеремонность США и дружелюбие России и... имеем что имеем.
      Путин вообще не понимает, что через какое-то время на стороне укронацистов увидим кроме польских военных и сербских?
  5. Sith
    Sith Сегодня, 08:41
    +1
    Арестованы,награждены и отпущены!
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:45
    +8
    Тут - хозяин /барин. Можно давать гражданство РФ таким парням. Будут свои обученные сербы .на будущее.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:15
      +1
      Цитата: Zaurbek
      Можно давать гражданство РФ

      Не можно, а нужно!
  7. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 08:46
    +7
    У меня давно было подозрение что он продаст Сербию.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:23
      +1
      Цитата: Wedmak
      У меня давно было подозрение что он продаст Сербию.

      Вы должны помнить наши баталии на ВО, по поводу высказывания М. Захаровой про Вутича. Просто искать неохота. ("Если Вам в Белом доме стул поставили, как на допросе, садитесь как на фото из фильма "Основной инстинкт"...)
      Сколько мне тогда минусов прилетело за её защиту laughing
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:48
    +3
    Сдулся Вучич. Против всего ЕС не потянул. Чего и стоило ожидать: с волками жить - по волчьи выть.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: Лешак
      Сдулся Вучич. Против всего ЕС не потянул. Чего и стоило ожидать: с волками жить - по волчьи выть.

      Да. Нашему руководству это бы понять.
      Кстати, ещё хуже если они это понимают, но ничего не делают.
    2. ordin64
      ordin64 Сегодня, 09:49
      0
      Ну волками назвать ЕС можно с большой натяжкой. Черчиль в своё время Польшу назвал гееной. Волк всё-таки благородное животное. Если бы не медведь, то его можно бы сравнить с Россией.
  9. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 08:51
    +7
    Думаю, сербским добровольцам может быть предоставлено как политическое убежище в России, так и российское гражданство. Этого достаточно. Что касается Вучича, то я давно говорил о том, что это трус конченый. Когда он еще как последняя шестерка перед Трампом на стульчике сидел, а тот за столом в кресле развалился. Ни один уважающий себя и свою страну глава государства не допустил бы такого обращения с собой. А Вучич уже и антироссийские обращения поддерживал. Ему осталось только оружие на Украину поставить. Например, те самолеты Миг-29, которые ему Путин подарил. Или ПЗРК "Панцирь". Который ему тоже Россия поставила. А он это и сделает и будет сопли размазывать, что на него давление оказывают, пожалейте его.
    1. Tzar
      Tzar Сегодня, 09:13
      +1
      Цитата: Путник_2
      Когда он еще как последняя шестерка перед Трампом на стульчике сидел, а тот за столом в кресле развалился. Ни один уважающий себя и свою страну глава государства не допустил бы такого обращения с собой.

      Тоже почему-то этот эпизод его карьеры запомнился больше всего. И как после этого он начал истерить что наши СМИ его бедного-несчастного обсмеяли, а ведь он для блага всей страны согласился присесть на этот стульчик. И ещё МИД даже вроде бы извинился перед ним, тьфу) Янукович 2.0, только тот посидел за столом с европейцами типа на равных и подписал типа мировое соглашение, после чего его кинули, а этого просто гнут.
  10. Oldi
    Oldi Сегодня, 08:52
    +4
    Выбора у Вучича нет по большому счёту, так распорядилась история, что вокруг страны Европы, а Россия далеко, у России всегда море своих проблем, абсурдно вроде бы - но недостаточно потенциала для собственного развития, не говоря уже о помощи Сербии. Выбор Вучича вполне логичен, несмотря на настрой населения, так как в противном случае Сербию ждёт незавидная судьба. Россия ведёт борьбу за собственное выживание, историческую, постоянную борьбу по сути. А маленькая Сербия борется сама, как может и ресурсы несопоставимы. Как бы это не было обидно, но Сербия - это реально Европа, а значит и путь такой же.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:53
    0
    Понятно, что Вучича прогибают. На мой взгляд, истерить из за его деклараций раньше времени не следует. Это пока только слова, которые от него хотят услышать в европе. Посмотрим что будет с делами.
  12. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 08:55
    +1
    Самый лучший выход это дать Гражданство Российской Федерации всем иностранцам участвующим на стороне Российской Федерации. Причём, при этом, предложить выбор места проживания и выделить квартиру в том месте, где иностранец, а в последствии Новый Гражданин Российской Федерации, предпочтёт жить. Уже и до СВО в Россию приехали на постоянное жительство бывшие иностранцы и среди них, в том числе есть из США, Британии, Германии, в общем из стран прогнившего НАТО!!!
  13. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 08:56
    0
    С таким руководствующим дерьмом возвращаться им будет некуда! Хотя сербов это устраивает . Ну и радужный флаг им в зад! Ещё один миф о братском славянском народе рассыпался
  14. sifgame
    sifgame Сегодня, 08:58
    +1
    Ну и черт с ним, будет у нас в стране больше истинных сербов, уже граждан России таких как Деян Берич
  15. Paradox163
    Paradox163 Сегодня, 09:05
    +2
    Чувствую Вучича ждут интересные события впереди.
    Сербский народ такое не простит...
  16. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 09:09
    +3
    Все, окончательно ясно, не уседел Вучич на двух стульях, переломили через колено, и снаряды отправил Украине... Спасибо, блин "братушка".. Хотя таких братушек.. В гробу в белых тапках
    1. Tzar
      Tzar Сегодня, 09:32
      +2
      У всех этих "братушек" одна модель поведения: сначала выдоить Россию по максимуму, а затем успеть продать страну Западу до того, как Запад сам захочет его замайданить. Исключение - Батька.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:40
        0
        Цитата: Tzar
        У всех этих "братушек" одна модель поведения: сначала выдоить Россию по максимуму, а затем успеть продать страну Западу до того, как Запад сам захочет его замайданить. Исключение - Батька.

        Батька - не страна, а человек и вообще не факт, что после него все продолжится также..
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:15
    +2
    Иуда он с душой змеи. Отринул руку дающую его народу и предал...
  18. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:16
    0
    Вучичу недолго осталось быть президентом. А новый будет гораздо мудрее
  19. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:24
    +1
    Сербия окружена со всех сторон и лишена выхода к морю. Её дожмут рано или поздно.
  20. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:34
    +1
    Вучич пытается продать неликвидный товар, западу вообще пофиг кого он там арестует. И мы газ бесплатно не продаем, а кушать хочется. Это называется изнасилование, западная мораль гласит что если не можешь сопротивляться смирись и получай удовольствие. Потом будешь с этим жить, поэтому радужная фигня и галопирует на западе, когда постоянно себя ломаешь на белое говоришь чёрное и т.д., не только на мужика полезешь ещё и животным достанется всяким собачкам и котикам, это просто психология.
  21. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 09:44
    0
    Вучич сдулся((( это факт. Не удивлюсь, что скоро и танки сербские на украину поедут.
  22. юлия аверина
    юлия аверина Сегодня, 09:44
    0
    Газа нет, нефти нет, дружа между Россией и Сербией тоже закончилась....
  23. ork_333
    ork_333 Сегодня, 09:46
    0
    Вучич подтвердил договорённости о том, что Белград не станет противится тому, чтобы Косово было представлено на международных площадках как «самостоятельная территория»
    Укатали Сивку крутые горки...
  24. Joker62
    Joker62 Сегодня, 09:55
    0
    Вучич: После возвращения домой сербские граждане, воюющие в ЧВК «Вагнер» на Украине, будут арестованы

    Тогда не ждите своих соплеменников у себя дома. Они бойцы-добровольцы с радостью останутся в России. А вы, сосите свою "лапу". wassat
  25. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:57
    0
    этот нехороший чел и снаряды для градов укровермахту посылает. Все. Спекся . Сначала он ныл что давят...просто словами был против и в ООН ..казалось бы ладно словами это не делами..а теперь окончательно стал врагом. Снаряды тысячами укровермахту посылает для градов и теперь своих наемников будет арестовывать что бы остальные боялись. А ведь еропейцы и другие страны в мире кто топит за сша и укровермахт такого не делают.