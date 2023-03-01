Вучич: После возвращения домой сербские граждане, воюющие в ЧВК «Вагнер» на Украине, будут арестованы

Как только граждане, участвующие в составе этой ЧВК в войне на Украине, вернутся домой, они будут арестованы. Мне не нужна какая-то поддержка «Вагнера», как и не нужно, чтобы они мне аплодировали или, наоборот, подвергали критике.

После завершившейся в Брюсселе встречи в формате ЕС-Сербия-Косово, где за одним столом переговоры при посредничестве еврочиновников проводили Александр Вучич и так называемый косовский премьер Альбин Курти, сербский президент сделал несколько громких заявлений. Во-первых, Вучич подтвердил договорённости о том, что Белград не станет противится тому, чтобы Косово было представлено на международных площадках как «самостоятельная территория». Во-вторых, президент Сербии заявил, что Белград не отказывается от курса на европейскую интеграцию.Не обошёл вниманием глава Сербии и участие сербских добровольцев в боевых действиях против ВСУ и фактически всего коллективного Запада на стороне России.В интервью западному изданию Politico Вучич заявил о том, что он обеспокоен фактом участия сербских граждан в вооружённом конфликте на Украине. При этом сербский президент добавил, что «возмущён фактом вербовки сербов в ЧВК «Вагнер».Александр Вучич:Тем временем сербские аналитики говорят о том, что после договорённостей с Курти рейтинг Вучича устремился вниз. Многие сербы считают, что президент сделал первый шаг по фактическому признанию косовской независимости. Вучичу ставится в упрёк то, что он постоянно говорит о поддержке территориальной целостности Украины, но сам фактически ведёт свою собственную страну к легитимизации нарушения такой целостности и нарушению основного закона.