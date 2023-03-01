Военное обозрение
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Этой весной госиспытания пройдёт лазерная полигонная система «Стретта»

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Этой весной госиспытания пройдёт лазерная полигонная система «Стретта»

Российский оборонно-промышленный комплекс продолжает работать над усовершенствованием вооружения и военного оборудования.


Как стало известно, уже до апреля этого года государственные испытания пройдет лазерная полигонная система «Стретта». Эта система создает виртуальную реальность, которая имитирует события на поле боя.

Система будет представлена на госиспытания до конца первого квартала, т.е. уже в этом месяце, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Разработка системы «Стретта» началась в 2019 году, когда Минобороны страны разместило тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку этой системы на сайте госзакупок и затем заключило контракт на её разработку. Правда, и тогда, и сейчас не уточняется, какая российская компания занимается этими работами. Согласно конкурсной документации, опытно-конструкторские работы над системой «Стретта» должны были завершиться еще в ноябре 2021 года.

Тогда же сообщалось, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения вскоре разработают для всех образцов стрелкового оружия и бронетехники.

Подобного рода разработки являются важным элементом для подготовки российских военных, которые помогут им чувствовать себя более уверенными в реальной зоне боевых действий.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. Goto
    Goto Сегодня, 08:51
    +1
    Лазер таг ? Вроде уже давно в военной приемке показывали.
  2. fiv
    fiv Сегодня, 08:56
    +2
    А я с внучками в лазертаг ходил. Оказывается дорогая штука, 765 млн руб.
    1. Goto
      Goto Сегодня, 08:58
      0
      Да как обычно в Китае купят за 100 млн.руб. потом скажут что наше.
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 08:59
    0
    Ну почему, стретта, опять какая-то иноземщина
    Можно же назвать луч Лазаря
    1. Goto
      Goto Сегодня, 09:04
      0
      Интересное название laughing laughing laughing laughing Попозже переименуют. Вы главное в мин.обороны идею подкиньте, тем более на фоне нового закона о исключении иностранных слов.
    2. fiv
      fiv Сегодня, 09:10
      +1
      Светобойный лучепыр. И,это, Лазарь, вроде, - не наш герой. И он пел.
    3. yablocko
      yablocko Сегодня, 09:12
      -2
      Лазарь - исклонно русское имя, а не какая то иноземщина
      1. fiv
        fiv Сегодня, 09:18
        0
        Это Вы про Лазаря Моисеевича Когановича? Вполне себе русский богатырь
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 09:25
        -1
        Лазарь - Бог помог (древнееврейск.). Конечно, русское имя.

        Мама, мама, давай назовем котенка Изя!
        Что ты, сынок, ведь это человеческое имя?
        А тогда как?
        Ну, например, Вася...
  4. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:08
    +2
    Похоже на бесполезную трату денег, которых потом не хватает на сапоги. Видимо, по договоренности.
  5. Бамблби
    Бамблби Сегодня, 09:37
    0
    ---Ранее Минобороны планировало оборудовать полигон Мулино под Нижним Новгородом аналогичной системой немецкого производства - от концерна Rheinmetall. Поставка не состоялась из-за введенных санкций.--- вот откуда ветер дует