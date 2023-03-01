Этой весной госиспытания пройдёт лазерная полигонная система «Стретта»

Российский оборонно-промышленный комплекс продолжает работать над усовершенствованием вооружения и военного оборудования.
Как стало известно, уже до апреля этого года государственные испытания пройдет лазерная полигонная система «Стретта». Эта система создает виртуальную реальность, которая имитирует события на поле боя.
Система будет представлена на госиспытания до конца первого квартала, т.е. уже в этом месяце, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.
Разработка системы «Стретта» началась в 2019 году, когда Минобороны страны разместило тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку этой системы на сайте госзакупок и затем заключило контракт на её разработку. Правда, и тогда, и сейчас не уточняется, какая российская компания занимается этими работами. Согласно конкурсной документации, опытно-конструкторские работы над системой «Стретта» должны были завершиться еще в ноябре 2021 года.
Тогда же сообщалось, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения вскоре разработают для всех образцов стрелкового оружия и бронетехники.
Подобного рода разработки являются важным элементом для подготовки российских военных, которые помогут им чувствовать себя более уверенными в реальной зоне боевых действий.