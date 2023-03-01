Второй по счету полк РВСН к 2025 году будет полностью укомплектован гиперзвуковым комплексом «Авангард»

К 2025 году второй ракетный полк в составе Ясненского ракетного соединения РВСН с комплексом «Авангард» будет укомплектован полностью. Количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве будет доведено до полного штатного состава

В российскую армию продолжают поступать новейшие виды вооружений, не имеющие аналогов в мире. Стало известно, что к 2025 году полк в составе 13-й Оренбургской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будет полностью укомплектован гиперзвуковыми комплексами с межконтинентальной баллистической ракетой «Авангард».— сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству, официально эта информация не подтверждена.Полк станет вторым по счету войсковым подразделением, оснащенным штатным количеством данных пусковых установок. В преддверии Дня РВСН 17 декабря 2022 года Министерство обороны России официально сообщило, что в Ясненском ракетном соединении на боевое дежурство заступил очередной полк, имеющий на вооружении ракетные комплексы «Авангард». Первые пусковые установки с ракетами данного типа поступили на вооружение 13-й ракетной дивизии 31-й ракетной армии РВСН, дислоцирующейся в городе Ясный Оренбургской области, в декабре 2019 года.Основой российского ракетного комплекса «Авангард» является гиперзвуковой управляемый блок, запускаемый при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Блок был разработан ВПК НПО Машиностроения, его испытания начались в 2004 году. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте, что делает ракету недосягаемой для всех видов ПВО.Даже без боевой части, за счет кинетической энергии, блок «Авангарда» при попадании в цель производит взрыв, эквивалентный 18 тоннам тротила. В перспективе в качестве носителя управляемых боевых блоков «Авангард» могут быть использованы ракеты РС-28 «Сармат».