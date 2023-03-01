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Второй по счету полк РВСН к 2025 году будет полностью укомплектован гиперзвуковым комплексом «Авангард»

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Второй по счету полк РВСН к 2025 году будет полностью укомплектован гиперзвуковым комплексом «Авангард»

В российскую армию продолжают поступать новейшие виды вооружений, не имеющие аналогов в мире. Стало известно, что к 2025 году полк в составе 13-й Оренбургской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будет полностью укомплектован гиперзвуковыми комплексами с межконтинентальной баллистической ракетой «Авангард».


К 2025 году второй ракетный полк в составе Ясненского ракетного соединения РВСН с комплексом «Авангард» будет укомплектован полностью. Количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве будет доведено до полного штатного состава

— сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству, официально эта информация не подтверждена.

Полк станет вторым по счету войсковым подразделением, оснащенным штатным количеством данных пусковых установок. В преддверии Дня РВСН 17 декабря 2022 года Министерство обороны России официально сообщило, что в Ясненском ракетном соединении на боевое дежурство заступил очередной полк, имеющий на вооружении ракетные комплексы «Авангард». Первые пусковые установки с ракетами данного типа поступили на вооружение 13-й ракетной дивизии 31-й ракетной армии РВСН, дислоцирующейся в городе Ясный Оренбургской области, в декабре 2019 года.

Основой российского ракетного комплекса «Авангард» является гиперзвуковой управляемый блок, запускаемый при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Блок был разработан ВПК НПО Машиностроения, его испытания начались в 2004 году. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте, что делает ракету недосягаемой для всех видов ПВО.

Даже без боевой части, за счет кинетической энергии, блок «Авангарда» при попадании в цель производит взрыв, эквивалентный 18 тоннам тротила. В перспективе в качестве носителя управляемых боевых блоков «Авангард» могут быть использованы ракеты РС-28 «Сармат».
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:07
    +2
    На то и зовётся "Авангард", что в авангарде полетит без всяких виз в любую странгу НАТО с ответным визитом.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:16
      +1
      Как показала практика, на Авангард надейся, но и остальное не забывай!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:38
        0
        В российскую армию продолжают поступать новейшие виды вооружений, не имеющие аналогов в мире.


        Неплохо бы чтобы на вооружение Российской Армии поступили вооружения ,имеющие аналоги в мире.Те же ПТРК 3 поколения,аналоги JDAM,Хароп,современные ударные беспилотники, современные средства связи.Неплохо так же принять на вооружение отечественную крылатую ракету Х-50,нам аналог JAASM-ER,которую можно было применять с истребителей вместо стратегических бомбардировщиков при той же дальности поражения.
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 09:10
    +1
    Госдеп в шоке! Россия вышла (временно) из договора по ОСНВ. Не дает проводить инспекции у себя. Перевооружает РВСН...
    Как тут волю свою буржуинскую, единственно правильную свободную и либеральную диктовать теперь???
    Провал по всем направлениям
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:20
      0
      сняли Р36м2 с 10 блоками и поставили УР100 с 1 Авангардом-сокращаем по факту.. вот Сармату бы, для которой Авангард и разработан, а не УР100 - вот это был бы эффект, а пока это просто необходимость-и хорошо, что УР100 есть, т.к. Сармат для замены сегодня нет.. поэтому об их шоке, пока речь не идет.. А жить им, ЯО- несильно мешает в качестве хехемона, что-то.. поэтому метание чепчиков- не поддерживаю.. новость - просто нормальная, в сегодняшних реалиях-что можем-сделали..
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: Invoce
      Госдеп в шоке! Россия вышла (временно) из договора по ОСНВ. Не дает проводить инспекции у себя. Перевооружает РВСН...
      Как тут волю свою буржуинскую, единственно правильную свободную и либеральную диктовать теперь???
      Провал по всем направлениям


      Это что то из разряда "звезда в шоке"?Мир шоубиза.
  3. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:11
    +3
    Авангард это хорошо конечно. Но очень хотелось бы еще парням на передке нормальную связь , снарягу , арту дальнобойную, дронов разных и много , рэб, контрбатарейные станции и много чего еще
  4. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 09:14
    0
    Выиграть войну на Украине не помогают жаль такие системы... Супостаты ни каких линий уже не боятся.
  5. fiv
    fiv Сегодня, 09:21
    0
    Ура! Мою армию перевооружают! Жаль, Державинской дивизии больше нет
  6. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 09:47
    0
    "...Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ способна доставлять до 6 ядерных зарядов. Использование на ней вместо разделяющейся боевой части одной планирующей боеголовки сокращает количество поражаемых целей в шесть раз..."