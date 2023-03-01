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Американский обозреватель оценил угрозы Китая для авианосцев ВМС США

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Американский обозреватель оценил угрозы Китая для авианосцев ВМС США

В последнее время китайские военные эксперты все чаще заявляют о способности Китая наносить удары по американским авианосцам. Однако командование Военно-морских сил США уверено, что в любом случае американские корабли смогут отразить любые атаки китайских армии, авиации и флота.


Обозреватель Крэйг Хупер на страницах The Forbes пишет, что США отправляют в зону потенциального конфликта с Китаем более старые авианосцы. Это может говорить лишь о том, что командование ВМС все же допускает вероятность потери кораблей и не хочет, чтобы под удар попали новые авианосцы.

По мнению Хупера, США в настоящее время не готовы в полной мере реагировать на возможные удары китайских вооруженных сил по авианосцам. Это заставляет задуматься о судьбах тысяч американских моряков, которые служат на авианосцах: ведь придется спасать экипажи кораблей.

Авианосцы являются приоритетной целью для любого противника США, и нет сомнений, что если дойдет дело до вооруженного конфликта с Китаем, то китайские силы будут первым делом наносить удары по авианосцам. Тем более, потопление американского авианосца станет сильнейшим имиджевым ударом по США, и китайские военные это прекрасно понимают.

Однако, пишет Хупер, даже если Китаю удастся успешно атаковать и потопить американский авианосец, большая часть экипажа и авиакрыла авианосца все же выживет. Например, во время Второй мировой войны США потеряли четыре авианосца, и на каждом из них погибли не более 10% моряков. Тысячи офицеров и матросов были спасены.

Но тогда возникает вопрос, каким образом США смогут эвакуировать, скажем, 4 тысячи раненых, травмированных или облученных радиацией людей с подбитого авианосца в безопасное убежище. Хупер делает вывод, что к такому развитию событий ВМС США не готовы.

Сейчас США используют куда меньше кораблей для сопровождения авианосцев, чем в годы Второй мировой войны. Например, в Южно-Китайском море основная группа сопровождения USS Nimitz состоит всего из трех эсминцев и одного крейсера. Скорее всего, современные надводные корабли не будут следовать рядом с авианосцем. Это убережет их от уничтожения, но и воспрепятствует оперативной помощи экипажу авианосца. Естественно, не будет идти речь и о том, чтобы отбуксировать поврежденный в результате ударов авианосец.

Хупер призывает ВМС США инвестировать в спасательные и медицинские службы, увеличить количество кораблей поддержки в авианосных ударных группах, сформировать большой спасательный флот.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Brien Aho
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3 комментария
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  1. AAC
    AAC Сегодня, 09:40
    +1
    Мне кажется крейсер Москва наглядно показал, что крупные корабли становятся легкой добычей для атаки воздушными средствами. Рой беспилотников перегружает ПВО и пара-тройка-четверка противокорабельных ракет делают свое дело. Для хорошего дела ничего не жалко. Нужны либо принципиально новые средства защиты, либо все без исключения крупные военные корабли становятся историей. Потеря 1 000-2 000 тонн, не так печальна как 100 000 тонн (ну или даже 10 000 тонн).
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:41
    0
    А куда предполагают эвакуировать моряков с авианосцев? В Антарктиду не иначе. Когда начнут топить авианосцы, только там и можно будет отсидется.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:48
    0
    Да, жаль, что наш флот даже в расчет не берётся. Разве, что стратегические силы.