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В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда

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В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда

Как минимум 32 человека погибли и 85 человек были ранены в крупной железнодорожной катастрофе, произошедшей в Греции. Об этом сообщают греческие средства массовой информации, ссылаясь на информацию национальных экстренных служб.


В долине Темпи, в районе города Ларисса, произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Поезд следовал из столицы Греции Афин в город Салоники. Почему он столкнулся с другим составом, не очень понятно. По предварительной информации, один из поездов пошел не по своему пути.

Как утверждает корреспондент ERT «Ларисса» Эльпида Куцояннис, пассажирский поезд, отправляющийся из Ларисы, должен был оставаться на одной ветке, но пошел по другой, по которой в это время двигался грузовой поезд.

Пассажиры, шокированные ситуацией, прежде чем полностью осознали, что произошло, оказались среди обломков, битого стекла и потрепанного листового металла, буквально превратившегося в бесформенную массу

- сообщает греческая пресса.

Сейчас начальник станции «Ларисса» и монтер пути дают показания в местной полиции. Кроме того, следователи уже вызвали представителя компании Hellenic Train, которая занимается железнодорожным сообщением в Греции.


Полиции предстоит выяснить, кто в действительности был виноват в столкновении поездов, каким образом это вообще допустили диспетчерские службы. Объем работы у правоохранителей, пишет греческая пресса, очень большой. Ведь до сих пор даже не установлено точное количество пострадавших, озвучены лишь предварительные данные.

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3 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:43
    0
    Виноват стрелочник! Именно к такому выводу придут правоохрЕнительные органы.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:43
    0
    Жаль людей, технический сбой.
    Надеюсь жертв будет минимальное количество.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:44
    +2
    Что тут скажешь.Железная дорога -обьект повышенной опасности,разгильдяйству там не место(впрочем это касается всего транспорта и нп тольао)Соболезновпние родственриаам погибших