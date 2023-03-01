В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда

Пассажиры, шокированные ситуацией, прежде чем полностью осознали, что произошло, оказались среди обломков, битого стекла и потрепанного листового металла, буквально превратившегося в бесформенную массу

Как минимум 32 человека погибли и 85 человек были ранены в крупной железнодорожной катастрофе, произошедшей в Греции. Об этом сообщают греческие средства массовой информации, ссылаясь на информацию национальных экстренных служб.В долине Темпи, в районе города Ларисса, произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Поезд следовал из столицы Греции Афин в город Салоники. Почему он столкнулся с другим составом, не очень понятно. По предварительной информации, один из поездов пошел не по своему пути.Как утверждает корреспондент ERT «Ларисса» Эльпида Куцояннис, пассажирский поезд, отправляющийся из Ларисы, должен был оставаться на одной ветке, но пошел по другой, по которой в это время двигался грузовой поезд.- сообщает греческая пресса.Сейчас начальник станции «Ларисса» и монтер пути дают показания в местной полиции. Кроме того, следователи уже вызвали представителя компании Hellenic Train, которая занимается железнодорожным сообщением в Греции.Полиции предстоит выяснить, кто в действительности был виноват в столкновении поездов, каким образом это вообще допустили диспетчерские службы. Объем работы у правоохранителей, пишет греческая пресса, очень большой. Ведь до сих пор даже не установлено точное количество пострадавших, озвучены лишь предварительные данные.