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ВМС США рассматривают варианты экономии, прежде чем возобновить закупки десантных кораблей

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ВМС США рассматривают варианты экономии, прежде чем возобновить закупки десантных кораблей

ВМС США решили взять «стратегическую паузу» в закупке десантных кораблей и использовать это время для изучения того, сколько реально кораблей им нужно и какой конфигурации они должны быть. Это поможет сэкономить средства после возобновления закупок, считают в ведомстве.


Как пишет ряд американских СМИ, этот процесс начался ещё весной прошлого года, когда ВМС в бюджете на 2023 год сократили производственную линию десантных кораблей класса «Сан-Антонио».

По словам главы ВМС Карлоса Дель Торо, пауза в закупках необходима для более тщательного изучения некоторых вопросов, после чего закупки десантных кораблей продолжатся. А представитель ВМС США генерал Маркус Аннибале уточнил, что в ведомстве ищут возможность внести определённые изменения, чтобы уменьшить стоимость десантных кораблей типа LPD Flight II. При этом речь идет именно о кораблях серии LPD Flight II, а десантные корабли LPD-32 будут закуплены, как и планировалось в этом году.

Однако в ВМС не дают точную информацию, сколько времени займет переоценка возможностей и дизайна LPD Flight II. По мнению же экспертов,
чтобы производственная линия работала с максимальной эффективностью, ВМС придется купить следующий корабль лишь к 2025 году
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Использованы фотографии:
Википедия/неизвестный автор
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5 комментариев
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  1. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 13:08
    0
    - Зачем нам это нужно ..?! Обсуждать какие там у американцев заморочки с кораблями ?... Если дойдет до того, чтобы поддержать флотом " кампанию" вокруг Крыма - у них хватит на это кораблей...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:16
      -1
      - Зачем нам это нужно ..?! Обсуждать какие там у американцев заморочки с кораблями ?...

      Видимо для того, чтобы мы в очередной раз убедились в том, каким "миролюбивым" государством являются США. crying
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:15
    0
    ВМС США рассматривают варианты экономии, прежде чем возобновить закупки десантных кораблей
    . Мнение... что б там не говорили о том, что военное производство может стать локомотивом экономики, военные закупки, это тяжёлое бремя для любой экономики, налогоплательщиков и это факт.
    Меры позволяющие ограничится в пределах разумной достаточно и, это благо для любого государства.
  3. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 13:46
    0
    Цитата: кредо
    - Зачем нам это нужно ..?! Обсуждать какие там у американцев заморочки с кораблями ?...

    Видимо для того, чтобы мы в очередной раз убедились в том, каким "миролюбивым" государством являются США. crying


    - о чём Вы...? Свой флот надо было не распродавть а модернизировать и усиливать...

    - Переживать по поводу того, какая у нас ситуация с военным флотом - американцы не будут. А вот учитывать - да...
  4. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 14:00
    0
    Цитата: rocket757
    ВМС США рассматривают варианты экономии, прежде чем возобновить закупки десантных кораблей
    . Мнение... что б там не говорили о том, что военное производство может стать локомотивом экономики, военные закупки, это тяжёлое бремя для любой экономики, налогоплательщиков и это факт.
    Меры позволяющие ограничится в пределах разумной достаточно и, это благо для любого государства.


    - только не для США , которые на первом месте по продажам оружия...
    Мы, как бы на втором месте... , но какая дистанция между местами ?...